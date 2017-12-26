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iPhone降速门是苹果故意 老用户拿什么来自救？

iPhone降速门是苹果故意 老用户拿什么来自救？
2017年12月26日 10:08 TechWeb
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　　TechWeb报道 最近，苹果“降速门”穿得沸沸扬扬，原本因为iPhone 8系列销量补偿导致苹果被评估机构降低了买入评级，这次事件让原本焦头烂额的苹果雪上加霜，多年来树立的正面形象被打了个稀烂。

　　这件事情几经波折，对于苹果来说是一次严重的信任危机，也是各大手机厂商应该引以为戒的。那么对于消费者来说，手中的老旧iPhone手机又该何去何从呢？

　　一个被我们默认了的“事实”

　　苹果每年都会推出新手机，但同时也会淘汰掉过老的iPhone，这种情况在数码产品领域并不罕见，毕竟手机迭代速度只有一年左右，一般两三年最迟大家都会更换一次设备，从iPhone 4到4s，再到5、5s甚至是6和6s，一直到现在的iPhone 8手机，苹果每年进行一次迭代，同时iOS系统也在不停的迭代，几乎也是每年一次，新手机速度自然很快，但老手机伴随系统更新总是会越来越慢。

　　其实说道老设备变慢这个问题，不仅仅是iPhone，其他收手机也有类似的现象，甚至PC或者其他数码产品用的时间长了也会有同样的情况。智能化设备里面有很多处理器，处理器随着使用会不断老化，从而导致速度降低，另外系统软件随着使用不断产生碎片化问题，也会降低速度。所以有一个现象很容易被忽略——老iPhone手机变慢。

　　大家已经习以为常了，然而正因为习以为常，随意对iPhone变慢这个问题往往不太在意。我们已经默认了老设备会变慢这个“事实”，但就有一些较真的人发现了问题！

　　GeekBench的创始人的发现第一次引爆该话题

　　在一年以前，iPhone 5等老设备在低温环境下会突然断电，有些手机剩余50%甚至60%电量依然会自动关机。用户不断抱怨苹果很快找到了解决办法，通过升级系统解决了这一现象。不过慢慢的有人反映老受户籍变得很慢，按理说即便旧手机速度会降低，也不应该出现这么明显的反映。

　　随后有人宣称苹果故意升级系统降低旧手机的速度，并认为苹果可能是为了让新设备更畅销才故意这么做的。但并没有提供相应证据。不过这个说法还是得到了很多人的注意，其中就包括John Poole。

JohnPoole提供的测试成绩JohnPoole提供的测试成绩

　　John Poole就是大名鼎鼎的GeekBench的创始人，这是一家大名鼎鼎的跑分网站，在手机圈里很有名。他经过测试发现，iOS 11.2系统相比10.2.1版本对CPU进行了压制，之前的说法缺乏证据，而且总有类似的声音，所以大家见惯不怪了。但John Poole在业内有一定声望，并且GeekBench一直给苹果A系列处理器评价都不低，这么说很有信服力。

　　事件发酵苹果却这么回应

　　John Poole的言论终于让苹果坐不住了，毕竟没有证据的随意指责苹果并不在意，重量级的人物拿出证据之后，苹果官方进行了一次回应，回应的内容将话题再次点燃。

　　以上就是苹果原文，翻译过来：“我们的目标是向客户提供最好的体验，其中包括总体性能和延长设备使用寿命。在低温环境中，锂离子电池提供峰值电流的能力会降低，随着时间推移，存储的电量会减少，这会导致设备为保护电子部件而关机。去年我们针对iPhone 6、iPhone 6s和iPhone SE发布了一个特性，在需要时平抑瞬时峰值电流，防止设备在上述情况下关机。在iOS 11.2中，我们为iPhone 7发布了这一特性，并计划在未来使之支持其他产品。”

　　从这个回应可以看出来，苹果实际上一直在关注事态的发展，但并没有任何可说的，直到事情发展到这个地步。苹果声称锂电池老化会降低电量、天气寒冷也会降低电量。实际上天气寒冷锂离子不活跃这个问题大家都知道，但一般电池老化，国内手机厂商往往能够承诺500次充放电之后还能保持85%以上的电量，按照苹果对供应链要求的严格程度来说，不会低于这个水准，所以用一年多以后，理论上不应电池续航降低太多。当然了，在这次时间当中，我们讨论技术问题意义不大。毕竟苹果自己的设备自己最了解，虽然不是所有设备都有大幅度电池老化的问题，总而言之就是为了用户好，限制了处理器频率。

　　John Poole也发表看法，认为苹果的确是在没有任何说法的情况下就降低速度，同时这个机制也应用在iPhone 7手机上面。

　　应用在早期手机上还情有可原，但iPhone 7是一年前发布的手机，基本上不可能出现电池老化的问题。所以苹果这个做法，的确欠妥，也因此引起了广泛的讨论。甚至有分析师认为苹果由于iPhone新品表现不够强势而过于急躁和焦虑。

　　哈佛大学的研究第二次引爆

　　哈佛大学的研究人员发现这一现象之后，利用搜索引擎进行了调查。他们发现谷歌搜索趋势显示，历年iPhone手机发布前后，“iPhone Show”（苹果手机变慢）这个词就会在短期内达到高峰，而且与苹果新手机发布的时间吻合。同时他们也与全球第一大手机品牌三星的模型进行了对比，发现三星新发布会和系统更新的时候并没有类似的现象发生。

　　当然了苹果每次发布新手机，往往也是操作系统进行大版本更新的时候，届时全球用户都会得到苹果的推送。

　　虽然该研究团队并没有直接发布看法，但意味着苹果很有可能每年都这么做，每次发布新手机都会“扼杀”旧iPhone的寿命。

　　当然了，对于企业来说，追求利益最大化无可厚非，苹果也没有承诺过什么。但这种做法多少会影响用户信任，并不是长久之计。当然了，只要苹果一如既往的保持产品创新和技术的领先，或许并不会因此流失用户。

　　消费者有什么解决办法？

　　那么对于普通用户来说，如果不想总是两年就更换新iPhone，该如何自救呢？

　　解决的方法主要有三种：第一、换一台新手机，当然这等于是废话；第二、了解锂电池和手机的特点，尽量善用它；第三、更换电池。

　　第一种我们就不多解释了，毕竟换新手机是最好最快捷的解决方式，只不过你需要额外掏“银子”。第二种虽然能从一定程度上缓解手机老化的速度，但合理的使用只是相对而言，并不能直接的解决苹果限速问题。

　　首先我们要了解锂电池的特点，锂电池最怕的是过充和过放电，不像镍氢电池那样有严重的记忆性，所以千万要等到完全用没电在充电，充满之后不需要所谓的“涓流”，也就是说需要或者有条件充电就充上，充满拔下来就行。过充尤其是过放电会严重损坏锂电池，一定要注意。

　　另外所谓一次充放电，实际上是指的消耗100%和充入100%的结果，这过程你是充了两次或者是三次都没有关系，均算作一次充放电。电池使用的时候应该尽量避免过热或者过冷的环境，过热环境下锂离子比较活跃，不够安全，过冷锂离子不活跃，电池可用续航会降低。当然了一般电池都会经过比较严格的质检，常规自然环境下问题不太大。

　　在日常使用的时候，应该注意手机存储问题，不要等到即将挤爆存储才想起来整理空间。手机应该避免在过于潮湿或者静电场景下使用。

　　正如刚才所说的，这仅仅是对你的手机有好处，至于限速问题并没有太直接的帮助。

　　第三种方法是换电池，换电池主要针对iPhone 6s甚至更早以前的设备，这些设备电池的确老化严重，为了避免续航降低太快所以速度限制的比较严重。不过仅仅有一部分用户表示更换电池有效，苹果官方并没有直接回应这一方式能否真的解决问题。

　　当然了限速问题大家可以两面的看，降低频率的说法的确站得住脚，防止设备无限制的性能强化，可以有效的降低消耗，毕竟在高消耗下处理器耗电很大，手机也容易高发热。然而降低频率如果太多，必然会导致手机卡顿，很多消费者也不愿意。

　　如果苹果能够折中一下，给性能和续航之间做一个开关，将开关交给消费者，让用户自己选择不是更好么？

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