抓不住风口的魅族 春天还有多远？

时代周报记者 陆一夫 发自北京

黄章归来已经将近一年，但魅族的调整依然没有结束，紧缩的阴影仍然笼罩在这家珠海公司身上。近日魅族下达了内部邮件，对公司组织构架和相关高管职务进行调整，其中最重要的莫过于是黄章开始亲自掌管多个核心业务部门，而不再是埋头打磨“梦想机”。

2016年初时，恐怕最悲观的行业分析师也不曾料到，这家出货量高达2000万台、销售额超过200亿元的国内手机巨头，会在短短两年时间里迅速掉队。

因为整体销量不佳，今年魅族的线下专卖店已经大批关闭，有媒体报道称缩水接近500家；由于旗舰手机PRO7系列的销量乏力，库存高企之下销售部门已有多名高管离职，同时北京的广告营销组整体业务团队也由北京调整至珠海。

与魅族经历过的危机不同，这一次黄章所面对的是一个更加复杂和艰难的环境—旗舰机PRO7销量不佳严重打击了魅族品牌的形象，相比之下竞争对手华为、OPPO、VIVO、苹果、小米已经牢牢占据国内智能手机市场的前五位，留给魅族腾挪的空间几乎可以忽略不计。

从销量冠军到陷入销售危机，魅族正经历着一轮寒冬。

在大多业内人士看来，魅族今天的遭遇，并非单纯因为PRO7销量不佳，这是一个日积月累的过程。第一手机界研究院院长孙燕飚向时代周报记者表示，魅族目前的窘况是长期因素累积而成，当年魅族违反商业规律，每个月推出一款新机型，如今渠道和产品线的全面收缩是回归正常商业规律的结果。

明年高通归来

对于近期有关PRO7销量低迷的消息，魅族相关负责人向时代周报记者表示，魅族PRO7的销量是高于之前魅族的旗舰产品。“从整个市场上以及产品本身的定价来看，目前是一个消费升级的阶段，而现在各家厂商产品本身的定价是相较于去年来说是增长的，当然魅族也不例外。”

根据近期魅族公布的数据来看，情况并未如外界预想般差。早前魅族官方对外宣布了今年年度业绩表现的数据预测：总体出货量接近2000万台，销售额超过200亿元，并保持了健康稳定的盈利。

至于渠道优化的问题，上述相关负责人向时代周报记者表示，2018年魅族在线下渠道将采用精耕细作战略，建立一套低成本高效的渠道运作体系，包括优化专卖店体系，升级专卖店形象，提升专卖店服务质量。“除了优化线下门店外，魅族计划与运营商合作。2018年要让我们的合作伙伴们赚到钱，让消费者买到自己喜欢的魅族手机。”

魅族还表示，明年将实现两位数的增长率。据魅族方面透露，为了加快移动互联网业务的发展，魅族计划在西南地区新增研发中心，为5G布局；另外，明年魅族品牌将全面告别联发科处理器，会推出一系列搭载高通骁龙芯片的中高端机型。

第一手机界研究院院长孙燕飚向时代周报记者表示，各大手机厂商对旗舰机的研发周期普遍在一年以上，虽然魅族急需拿出新产品赢回消费者的信任，但估计PRO 8上市也需要等到明年7月底。

抓不住的风口

2014年前后，小米等互联网品牌的异军突起对魅族形成正面冲击，一直不擅于进行资本运作的魅族一改保守作风，从阿里处获得5.9亿美元的融资。

这一笔钱在短时间内促使魅族开始向全产品系列扩张，价格要延展到千元以下，将盘子做大。2015年底，魅族副总裁李楠在宣布当年魅族手机总销量突破2000万台，同比增长350%。其中，魅蓝系列手机总销量超过1000万台。

但这只是手机红利消失前最后的落日余晖，它掩盖了魅族的核心问题，也导致后续魅族的动作变形。销量压力之下，去年魅族共合计发布了14款新机型，但全年出货量只是提高了两百万台，并未能完成2500万台的目标。

这与手机行业的变局不无关系。在消费升级的大潮下，小米、魅族等厂商遭到华为、OV的狙击，市场份额节节败退。

与此同时，由于和高通的专利战一直僵持不下，魅族在旗舰机的战场上底气不足。2016年，魅族拒绝向高通支付高达5亿元的专利费，继而选择跟三星、联发科合作。但市面上三星的处理器不支持全网通，而联发科处理器配不上旗舰机，这导致魅族产品结构以低端机为主。据媒体报道称，2016年魅蓝系列占据了魅族总销量的7成以上。虽然去年年底魅族和高通达成和解协议，但高通的芯片至少要到2018年才能上市。

挺进IPO走出寒冬

虽然魅族今年保住了2000万台的出货量，但主要竞争对手已经远远走在了前面。根据国际数据调研公司GfK发布的今年国内10月份智能手机销量报告显示，华为以22.77%的市场销量份额稳居市场第一的位置，OPPO、vivo、苹果、小米等分列二、三、四、五位，这前五大品牌共占据国内智能手机超过82%的销量份额，寡头趋势非常明显。

优化渠道、调整架构和重掌大权，黄章在2017年结束前，为魅族开出了这三道药方。

12月11日，魅族以内部邮件的形式宣布，公司增设海外事业部、配件事业部和电商事业部。原本这三大业务级别较低，但经过此次调整后地位有了明显的提高。今年5月，魅族实施了拆分计划，将魅族、魅蓝和Flyme划分为三大事业部，有意将魅族和魅蓝进行独立运作。

今年以来，魅族陆续关停了国内数百家专卖店，对渠道优化的迫切性却是显然易见。魅族副总裁李楠在接受媒体采访时表示，目前最紧要的任务是升级魅族的专卖店，“魅蓝魅族会一同扩充店内品类。”而此次设立配件事业部，明显是为营收多元化做准备。

随着组织架构调整后，高管职务也出现了新变化，例如Flyme事业部总裁杨颜接手了电商事业部和配件事业部，郭万喜为魅族事业部副总裁，负责魅族事业部销售相关业务及团队管理，同时兼任海外事业部总裁，负责海外事业部相关业务及团队管理。

最值得注意的是，白永祥职权范围被缩减，侧重协助管理各事业部和业务共享平台，而CFO 戚为民升任高级副总裁，直接向黄章汇报。公开信息显示，戚为民曾经在多家企业担任财务总监等职务。2014年12月26日起，戚为民担任天音通信控股股份有限公司财务负责人，在今年5月卸任。

而天音通信正好是魅族的投资方之一。去年10月，天音控股发布公告称，将以自有资金2亿元投资魅族，获取后者0.655%的股权。不再单纯追求出货量，转而向利润为主要目标，这是魅族为IPO埋下的伏笔。今年8月，珠海国家高新技术产业开发区公示了最新一版的珠海高新区上市后备企业名单，其中魅族榜上有名。

根据天音通信此前发布的公告显示，魅族2015年营收168亿元，但净亏损10.37亿元。不过魅族去年曾宣称已经实现盈利，按照目前国内“连续三年盈利”的门槛，魅族只要在明年继续盈利，就能够符合国内主板的上市要求。

“魅族的目标一直都是推进IPO计划，目前公司已经保持两年盈利。明年继续保持盈利，魅族就会进行IPO。”魅族相关负责人向时代周报记者表示。