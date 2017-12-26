工信部报告：我国手机产业规模和竞争力逐年提升

新华社北京12月26日电（记者高亢、刘硕）近年来，中国品牌手机一改以往中低端印象，技术品质和品牌效应正逐渐向国际水平靠拢。工业和信息化部发布的《中国电子信息产业综合发展指数研究报告》显示，2016年我国手机行业综合发展指数达132，相比2015年提升了20%，呈现连续两年增长态势，我国手机产业规模、竞争力、研发创新、发展环境等指标均呈现上涨态势。

报告显示，2016年，我国手机行业收入增速有所放缓，但仍高于全球行业增速，我国产业规模优势继续扩大；本土手机厂商龙头企业成长迅速，产品持续向高端化发展；中国企业研发投入和知识沉淀持续提升，手机厂商逐步向产业链和价值链上游拓展。国产手机销量大幅攀升的同时，中国手机品牌价值也在不断提升。

国内知名数据平台赛诺的数据显示，2017年1-11月国内互联网手机销售品牌前三名为国产的华为荣耀、小米和魅族。国产手机在国内市场逐渐居于主流的同时，海外市场规模也在逐步扩展，中国品牌手机近几年在国外销售“一机难求”的情况屡见不鲜。

专家表示，近年来，国产手机厂商从中低端逐步向高端智能机开拓探索，智能高端元器件成本有所提升，将对手机行业利润率形成进一步挤压，手机市场投资更趋理性。同时，智能手机消费内需旺盛，为手机产业进一步发展创造了良好的环境和空间。