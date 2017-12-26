移动与电信变更为国有独资公司 改制为混改铺路？

全民所有制企业变更为国有独资公司

中国移动、中国电信改制为混改铺路？

来源：南方都市报 作者：莫柳

12月25日，中国移动正式宣布公司完成公司制改制，企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司。这并非第一家变更为国企的运营商。12月21日，中国电信已完成公司改制。今年8月，中国联通改制后开启混改（混合所有制改革）。中国电信、中国移动接连改制，是否为混改铺路？截至记者发稿前，中国移动对此没有回应。但对此次释放的信号，有运营商内部消息人士称是：“国资委要求，多家央企行动。”不过，也有业内人士持保守看法：“短时间内讨论移动混改话题，没有多大的意义。”

改制释放出什么信号？

根据中国移动昨天发布的公告，企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司，企业名称由“中国移动通信集团公司”变更为“中国移动通信集团有限公司”。此外，企业原有业务、资产、资质、债权债务均由改制后的中国移动通信集团有限公司承继。

中国通信业知名观察家项立刚接受南都记者采访时表示：从全民所有制体制改为国有独资，“是明确了出资人是国资委，这意味着从法律上把关系厘清了。”南都记者了解到，从全民所有制企业改制成国有独资企业，只是组织形态发生变化。前者遵循《企业法》，注重隶属关系，由党委会、工会、职代会管理，运行时易出现所有权、决策权和经营权不明晰的情况；后者遵循《公司法》，注重现代产权制度，由股东会、董事会、监事会管理，公司所有权、决策权和经营权分离，权责明晰。

不过，对于电信、移动接连的公司制改制，“目前看不出来公司制改制释放的信号。”项立刚表示：“当然，如果要实施混改，前提肯定是要进行公司制改制，即明确出资人，理顺关系。”

谈移动混改为时尚早？

巧合的是，在移动宣布公司制改制完成的同一天，在工信部召开的2018年度会议上也提出，2018年要深入推进改革开放，加快重点领域改革，做好电信、军工企业混合所有制改革。

另外值得注意的是，今年年中，联通完成了改制，到今年8月，联通就启动了混改。电信、移动的改制完成与工信部会议释放出的电信企业混改信号，二者之间是否有关联？

“现在谈移动混改还比较远，短时间内讨论这个话题没有多大意义”，项立刚向南都记者分析指出，一是虽然工信部明确了混改是大方向，但没有说要马上全面实施混改；二是现在联通混改还没有完成，混改的效果还不清楚。

2016年9月发改委划定联通、哈电集团、东航、南方电网、中国航舶、中国核建是首批6家混改的试点企业，联通是国家首批混改试点企业的唯一电信企业。近期中国联通董事长、党组书记王晓初公开表示，截至目前，中国联通整个混改工作量已经完成了92%。

“如果要看到联通混改的效果，至少应该要2~3年以后。”项立刚如是说。