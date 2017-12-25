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讲个笑话：苹果为了“保护你” 让你手机变卡了

讲个笑话：苹果为了“保护你” 让你手机变卡了
2017年12月25日 17:18 新华网
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　　黄博阳/文

　　有个笑话：苹果CEO库克的桌上有个小按钮，每次发布新手机的时候都会按一下，两年以上的 iPhone 立刻变卡；

　　饭馆看你菜点多了，故意把每道菜都减了分量，还美其名曰“为你好”。

　　曾长时间使用过苹果产品的人都会有一个感性的认识，产品用的久了就容易变卡，应用的使用不太顺畅，这种现象在如付费支付、户外定位等急切情况下会令人非常焦急。

　　针对这一现象，美国跑分系统Geekbench 4软件的开发者John Poole起初认为，伴随着锂电池的衰退，处理器的性能也会衰减。但是随着对多个IOS系统版本进行测试后发现，一些“变卡”的旧iPhone在更换电池之后，处理器的性能得到了明显的提升。

　　更诡异的是，每次苹果升级iOS系统后，旧版iPhone用户的手机性能就会下降得更快，问题原因超越了单纯的硬件损耗。

　　对此苹果回应表示承认，他们的确限制了旧机型的性能。同时强调，这个功能的存在是“为了防止老旧机型意外关机，从而延长旧机器的使用寿命。”

　　——由此，数年来用户的“感性吐槽”上升成为由苹果公司一手策划的事实。

　　事实上，苹果公司自2016年就已开始通过软件让旧iPhone变慢，以保证“旧iPhone在高性能需求时的平稳性，避免意外关机。”据悉，iPhone 6、iPhone 6s和iPhone SE系列已经“具备”了这一“功能”。

　　但知此消息的你，有“被保护”了的感觉么？

　　“误点更新”，这恐怕是当今苹果用户最容易犯、也直接将导致手中产品近乎半残的危险操作了。自2007年第一代iPhone手机面世以来，移动智能手机手机便开始了高速更新换代的节奏。因为苹果公司IOS系统的闭环生态，从结果上看形成了“用软件淘汰硬件”的奇观。

　　手机变卡了，电池该充电充电没问题，身为用户的我们第一反应应是去换电池还是买新机？苹果公司的做法自己声称是为了延长产品寿命，这是从一种结果上来说的。换一个角度，也可以理解为企业为了隐瞒产品实际使用寿命和电池质量，人为地偷偷强制降低用户的产品体验。

　　这就好比饭馆看你菜点多了，故意把每道菜都减了分量，还美其名曰“为你好”。对此，民间组织“反苹果联盟”称，苹果的这一行为与“计划报废”恶行无异。

　　上世纪二十年代，随着电气时代的发展，电灯用户变得越来越多成为大众市场。为了获取更多的商业利益，1924年的圣诞节，世界最顶尖的灯泡制造商，德国欧司朗、英国电气工业、美国通用电子等企业齐聚日内瓦，合谋将电灯泡的使用寿命人为降低到1000小时，而达到借着计划性汰旧换新来控制消费者的目标。

　　这一密谋被称作“太阳神计划”，是“计划报废”的经典案例。1942年，美国政府将此计划告上法庭，协议在名义上被终止，但上述巨头企业并没有进行任何赔偿。

　　今天，正如电灯泡于当年，智能手机在短短数年时间内从科技潮物成为大众市场。“反苹果联盟”称，企业通过“计划报废”撷取巨额不法利益本不是什么新鲜手段，而在当前互联网科技的支持下，已演变成“利用自己所控制的操作系统从线上高效率实施，旧时代的工业巨头们也不曾做到，一经蔓延开来将流毒深远。”

　　据《证券时报》报道，数据显示自2008年起至2015年期间，历代iPhone发售后，全球范围内通过谷歌搜索关键词“iPhone变卡”的频率呈现一定周期性的爆发。只要新手机一发售，人们就会觉得自己手里的旧款iPhone“不太好使了”。

　　摩根士丹利不久前发布研究报告指出，iPhoneX在中国市场开卖16天时间后，迅速超越以往所有的型号成为当下使用量最多的一款iPhone型号。并且还指出，购买iPhoneX进行设备“升级”的人群中，最主要的就来自于使用iPhone 6/6s等老用户们。

　　目前，苹果公司对“计划报废”的说法保持沉默。

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