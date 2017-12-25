新浪科技> 电信 > 正文

4G信号为何消失？物业“漫天要价”挡住信号

4G信号为何消失？物业“漫天要价”挡住信号
2017年12月25日 10:48 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：这里为什么没有4G信号？

　　来源：IT时报

　　IT时报记者 孙妍 吴雨欣

　　中国地铁上都是低头族，一人抱一个手机。外国地铁上都是看书看报族，一幅“岁月静好”的画面。真如键盘侠所言，是因为中国人素质没有外国人高吗？其实主要原因是，国外地铁的信号真不如中国好。一个广为流传的故事是，印度62岁的财政部长到乡村视察，由于手机没有信号，不得不爬到树上打电话。

　　印度和中国同为人口大国，中国铁塔公司拥有190万座铁塔，印度最大的铁塔公司只拥有11.8万座铁塔，全国也只有42.5万座铁塔，中国的铁塔总数几乎是印度的4.5倍。

　　然而，在上海很多地方，竟然还听到这样的声音：

　　“排了很久的队，买了杯网红奶茶，发现朋友圈发不出去，真扫兴！”

　　“没带现金出门，在商场因为网络差无法付款，太尴尬！”

　　“着急给客户发邮件，拿出手机一看无网络连接，掉链子！”

　　这些地方为何没了信号？是运营商覆盖的缺失，还是另有其因？《IT时报》记者在上海随机挑选了酒店、写字楼、医院等六个不同地点，测试4G信号，结果有喜有忧，而网络不好的主要原因，是有些业主或者物业公司向电信运营商收取高额进场费，没有法律做后盾，影响万千人生活的移动网络，很多时候“朝不保夕”。

　　记者实测

　　三大运营商4G信号PK

　　12月19日至20日，《IT时报》记者在上海随机挑选了商场、写字楼、酒店、医院等六个地点，使用测速软件，对中国移动、中国电信中国联通的4G网络进行实地测速，看一看这些租金不菲的写字楼、代表“上海窗口”的购物广场、豪华酒店的4G信号到底怎么样。

　　第一站 峻岭广场：网速猛降30倍

　　PK结果 中国移动 >中国电信 、中国联通

　　位于南京路与成都路交汇点的峻岭广场，是记者实测的第一站，这里东靠上海外滩，毗邻上海电视台、人民广场及上海美术馆，吸引了不少公司在这里办公。

　　在峻岭广场的一楼大厅实际测速下来，中国移动、中国电信及中国联通的4G下载速度分别是36.24Mbps、2.69 Mbps、31.23Mbps。随后，记者随着上班的人进入商务楼，网速开始明显下降，之前还一直坚挺的中国联通从31.23Mbps猛降到0.19 Mbps，中国移动和中国电信则分别是36.24Mbps和1.02Mbps，这样的结果导致中国电信的信号只剩两格，中国联通的4G信号直接下切至3G，微信处于“连接中”，记者试了好几次，软件才成功显示出中国联通和中国电信的网络速度。

　　概述：从稳定性的表现来看，移动4G信号最好，无论是在大厅还是楼宇内表现都不错，联通则像是在坐过山车，楼宇内信号并不理想，电信最差，楼宇内无法打开微信。

　　第二站 恒利国际大厦：连今日头条都罢工了

　　PK结果 中国联通 >中国移动>中国电信

　　峻岭广场的不远处是恒利国际大厦，这栋处于南京西路、淮海中路及人民广场三大CBD包围中的高档写字楼毫无疑问被记者选为“测速目标”。

　　在一楼大厅，中国联通领跑，下载速度达到99.22 Mbps，中国电信和中国移动分别是27.50 Mbps和17.44Mbps，中国移动稍有逊色。之后，记者分别来到7层与19层测速，中国联通的网络开始下降，但看视频、发邮件依然无压力，中国电信网速则下降到1.86Mbps，记者的支付宝打不开、播播TV无法播放视频，就连今日头条也罢工了，测速软件好几次因无网络显示“延迟测试”。

　　对于用户无法上网一事，楼内的服务人员表示并不知情，如果想投诉自己手机无信号，需要用商户座机打给保安，再由保安转接给物业，至于转接后能否改善问题，则是一问三不知。

　　概述：从下载的速度及稳定情况来看联通表现最好，移动次之，电信信号在这里无论发微信、看视频、浏览网页都失败。

　　第三站 威斯汀大饭店：20层微信打不开

　　PK结果 中国电信 >中国联通>中国移动

　　外滩边上的威斯汀大饭店每天吸引着不少中外游客入住，在 “万国建筑群”中头顶“莲花”的它也成为记者的目标之一。

　　在威斯汀大饭店的大厅，中国电信的网络一鸣惊人，下载速度为112.95 Mbps，是中国移动的两倍、中国联通的一倍。即使在第二次测速下，中国电信依然保持了108.75 Mbps的好成绩，看超高清视频也很流畅，中国移动与中国联通则徘徊在20至40 Mbps之间。

　　随着楼层越来越高，三家的网速都有所下降，靠近中庭位置时，视频还可以观看，若坐在靠里侧的咖啡吧用餐，视频就打不开。到了20层，三家信号弱到爆，甚至无法测速，记者的三个手机都打不开微信，在经历数次测速失败后，中国移动终于有了网络数据，下载速度仅有0.08 Mbps，这样的网速，定会让入住酒店的高端用户大为失望。

　　12月20日，威斯汀大饭店回复了记者投诉，称酒店的手机信号由上海的电信运营商进行监管，信号的好坏跟手机号码所属的电信运营商有关，酒店无法单方面控制，会向电信运营商反映这个情况。

　　概述：在威斯汀大饭店大厅，电信表现最好，速度甚至是其他两家的倍数，但随着楼层的升高，三家的4G信号都有所减弱，到20层时三家都非常差，甚至无法测速，更无法使用4G上网。

　　第四站 正大广场：没法在朋友圈“炫”喜茶

　　PK结果 中国联通 >中国移动、中国电信

　　陆家嘴商圈的正大广场，可以说是“上海的窗口”，很难想象在这里竟然发不出朋友圈。来到正大广场，记者和热情的游客一样，废了九牛二虎之力买了杯网红奶茶——喜茶，走进店里摆了各种Pose拍完照竟然发不出去。

　　无奈，记者只好走出喜茶，等了好几分钟，朋友圈才成功发送。打开软件一测速，中国电信与中国移动可谓一对难兄难弟，下载速度分别是2.26 Mbps与2.25 Mbps，中国联通则在18.55 Mbps。虽然中国电信的网络在广场6楼网速一度达到48.71 Mbps，但没过多久，记者便发现，自己的微信无法连接服务器、支付宝打不开、想团购个优惠券付款也不行，从7楼走到2楼，一条语音消息才成功发出，体验极差。

　　概述：联通信号最好，移动次之，而电信一度出现无法使用微信、支付宝、打不开网页的情况。在五楼发朋友圈，虽然移动有延迟，但还是成功发出。

　　第五站 中环百联：手机付停车费，没门！

　　PK结果 中国联通 >中国电信>中国移动

　　中环百联商场靠近居民密集的大华社区，是周边几大社区居民逛街吃饭的首选商场。记者在二楼中庭、三楼东方商厦、四楼星巴克分别测试了三家运营商的4G信号，都表现良好，打开大众点评找个餐厅，用支付宝、微信付个款都不成问题。

　　但是，开车离开时，交停车费成了一个问题，地下停车场各处都张贴着使用“扫支付宝、微信，缴停车费”的告示，但当记者用三部手机分别尝试缴纳时，发现中国移动开始“掉链子”，下载速度降到了4.8 Mbps，在某些角落甚至都打不开支付宝付费页面。当记者驱车离开时，已缴费车道空无一人，人工缴费车道却排起了长龙。

　　概述：联通4G信号表现最好，电信次之，移动最差，特别是在停车场地下室，移动信号比较微弱，刷微信、开视频、付停车费都出现了一定程度的卡顿和延迟。

　　第六站 中山医院：外卖都不好订

　　PK结果 中国联通 >中国移动>中国电信

　　除了商场、酒店、写字楼以外，医院是用户对网速较为敏感的地点，因为往往等待就诊的时间都很漫长。同时，如今医院纷纷开通了网上的预约挂号和交费窗口，给线下窗口减压。但记者在中山医院东院一楼门诊区、十楼住院部测试发现，中国电信的4G信号表现最差，下载速度都在1.15-1.25 Mbps之间。在十楼住院部，每天不间断地有病人或家属订的外卖送到护士站，外卖小哥已经成了住院部的常客。护士向记者反映，她自己也用两部手机，在住院部，电信4G网络体验确实比其他两家差一些。

　　概述：联通4G信号表现最好，移动次之，电信最差，特别是在东院一楼门诊部，电信4G信号比较微弱，刷微信有一定延迟。

　　第七站 运营商客服热线：“网络在升级请耐心等待”

　　PK结果 中国电信 >中国联通>中国移动

　　在对上述地点进行实地测速后，12月20日，记者根据测速结果拨打了三家运营商的客服电话反映情况。

　　中国电信客服在了解情况后，将记者的电话转接到了相关部门，该部门的客服人员详细记录了网络并不理想的地址与记者的电话，并表示会派专人到上述地址测试。两个小时后，记者接到测试人员的电话，测试人员称用户可与工作人员一同前往测试，如果用户没时间，他们会尽快测试，将测试结果反馈给用户。

　　中国联通客服则告诉记者，会在一周内安排测试。

　　无论记者反映哪处地址的网络不好，中国移动客服的回答是统一的：“我们正在2G 、3G升4G，等4G基站都建好，网络自然就好了，请耐心等待。”没有任何转接给相关测试部门的意思。

　　记者调查

　　4G信号为何消失？物业“漫天要价”挡住信号

　　对于用户投诉的网络信号差问题，大楼物业方给出的回应，往往是网络信号不好找运营商。但是，4G信号的消失，仅仅是运营商没有做好网络覆盖和优化吗？《IT时报》记者深入调查，物业进场费的问题开始浮出水面。

　　进场费上涨近5倍 三次谈判未果竟然断电

　　在记者实测的六个地点中，竟然有一半以上的物业或者业主都与运营商有过进场费的纠纷。一家运营商的移动网络优化负责人向《IT时报》记者还原了其中一个商场的纠纷过程：合同到期后，业主突然将租金上涨了近5倍，而这个价格是附近商圈均价的近6倍。运营商多次主动与业主协商租金问题，但对方一直不松口，合同的续签一再搁置。

　　5个月前，业主突然将该运营商的电信设备全部断电，要求签好新合同后再通电。无奈之下，运营商只能将商场里的电信设备搬到附近的机房，不再租用商场的机房。

　　几个月来，运营商与业主方谈判三回无果，4G信号就此消失。

　　为了让信号全覆盖 运营商无奈让步

　　进场费并不是一个新问题，这只“拦路虎”，让很多运营商的基站和室内分布站点都成了难啃的“骨头站”。为了做好网络覆盖，运营商往往会做出让步，这又助长了进场费一年年攀升。

　　在《IT时报》记者实测的一个商场，三家运营商的网络表现都较好，但在用户的一片叫好声背后，是运营商做出的让步。这个商场原先也上演过租金突涨，业主威胁拉电的一幕，最后，运营商只能将移动业务和宽带业务捆绑起来，给同一家业主承接，才得以达成和解。

　　“我们也很无奈，如果不答应业主的条件，我们就做不好网络覆盖。如果答应了业主的条件，就有可能给其他商场起了不好的带头作用，引起租金普遍高涨的恶性循环。”上述运营商移动网络优化员工向《IT时报》记者坦言，“我们每年的网络优化费用是一定的，每处站点的成本是有上限的。”

　　从运营商成本测算的商业角度来看，一处站点的租金成本上涨，必然会降低其他站点的预算。打个比方，如果在该处建一个站点的成本，相当于在附近其他地方建三个站点的成本，那么从覆盖人群的广度上来说，运营商当然会选择后者。

　　“运营商没有义务做到100%的覆盖，”通信专家付亮认为，中国运营商进商业楼宇做深度覆盖，其实带有一定的社会责任和社会公益性质，在美国等纯市场经济的国家，业主如果开出高昂进场费的条件，运营商会直接拒绝进入。

　　在通信专家陈志刚看来，商场漫天要价，是只顾眼前利益的短视行为，如果三家运营商都态度强硬，不进商场，在移动互联网、移动支付如此发达的今天，还有谁会来商场吃饭逛街？商场并没有意识到网络已经成为一个必要的基础设施，也没有意识到自己和运营商的利益其实是一致的。“核心问题还是一个，运营商的网络是商业的？还是公益的？”陈志刚总结道。

　　铁塔公司入局 对进场费说“不”

　　铁塔公司成立的初衷，就是为了让运营商从三家竞争，变成一家建设三家共享，不仅免去三家运营商不必要的内耗，也让网络具备了与水电气等基础设施同等的地位。

　　铁塔公司成立没多久，一家房地产开发商铁狮门就主动上门找上海铁塔，愿意出资100万元购买铁塔公司的室内分布项目服务，用于上海尚浦名邸这一高端新建楼盘中。项目建设中，铁狮门还免费装修机房，并把机房给上海铁塔免费使用10年。开发商将通信服务作为交房的基础服务，而不是借机收取进场费，这在以前三家运营商各自为战时代，是无法想象的。开发商看中上海铁塔，是因为三家运营商不用竞价入场，缩短了谈判、服务和建设的流程，也节省了建设资金。

　　此外，铁塔集团总部相关人士还向《IT时报》记者透露了一个新的动向，铁塔公司已经着手与房地产开发商战略合作，将通信基础设施融入地产的整体规划，同步规划、同步设计、同步实施，让信息网络成为像水电一样的社区基础设施。

　　目前，这个计划已经率先在广东落地，广东铁塔公司与广东保利房地产开发有限公司签署了战略合作。接下来，铁塔公司总部将牵头与万科、恒大、碧桂园等房地产开发商开展战略合作。

　　记者观察

　　对进场费说“不” 还得法律撑腰

　　铁塔公司的成立，在一定程度上，让三家运营商在进场费谈判上，有了更大的话语权。

　　但在陈志刚看来，铁塔公司的成立，并没有从根本上改变物业漫天要价的局面，问题的核心在于，没有强制性的法律规定，需要物业来配合通信基础设施的进入，商场不配合运营商，也不会违法。

　　那么，网络究竟能否像水电煤一样成为物业的基础设施呢？

　　早在2007年，当时的信息产业部和建设部联合发布了《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》，规定通信基础设施为住宅小区和商住楼的验收标准之一。

　　通知中重点提到，住宅小区和商住楼应同步建设规划通信管道，预留安装通信设备的机房，统一纳入建设项目概算，并作为项目配套设施统一移交。设计审批核发建设工程规划许可证、施工许可证时，建设项目竣工后接入公用电信网前，相关部门都要严格把关。同时，也不允许房地产开发商、物业与运营商签订垄断性协议，限制其他运营商的接入。

　　但是，商场、写字楼等商业楼宇的情况比住宅更为复杂，相关部门并没有进一步出台相关的规范，所以商业楼宇的进场费就成了历史遗留问题。

　　近年来，李克强总理提出“提速降费”的要求，各地方政府对网络建设的重视程度进一步提升，机场、地铁等涉及国计民生的公共场所，电信运营商面临的进场费问题有了一定的改善。

　　此前，青岛铁塔公司曾公布，在其统一协商下，每年可为每家通信运营商免除地铁进场费、空间场地占用费、维修配合费近200万元。

　　通信专家项立刚谈到，如果政府相关部门能出一个指导价格，那电信运营商无异拿到了“尚方宝剑”，但其中牵扯到物业和业主的人力开支、物料、装修成本等，难以详细核算。所以，只能期待网络像水电煤一样成为物业的基础设施来验收。

　　今年，广东湛江市政府与各县市区签订责任书，要求存量基站保有量达99%，全年辖区内存量基站逼迁率不超过1%。市政府还将对落实不到位、措施不力的单位进行问责并通过媒体公布。在责任书签署的第二天，因为续约租金猛涨，谈判9个月无果的观海长廊基站（政府事业单位物业）成功续签。

　　电信运营商能否站直腰杆对进场费说“不”，还要仰仗于政府有关部门在法律法规上的推进。

　　（IT时报见习记者 刘慧莹 陈兴华对此文亦有贡献）

4G物业信号
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有