　　4G信号为何消失？物业“漫天要价”挡住信号

原标题：这里为什么没有4G信号？

来源：IT时报

IT时报记者 孙妍 吴雨欣

中国地铁上都是低头族，一人抱一个手机。外国地铁上都是看书看报族，一幅“岁月静好”的画面。真如键盘侠所言，是因为中国人素质没有外国人高吗？其实主要原因是，国外地铁的信号真不如中国好。一个广为流传的故事是，印度62岁的财政部长到乡村视察，由于手机没有信号，不得不爬到树上打电话。

印度和中国同为人口大国，中国铁塔公司拥有190万座铁塔，印度最大的铁塔公司只拥有11.8万座铁塔，全国也只有42.5万座铁塔，中国的铁塔总数几乎是印度的4.5倍。

然而，在上海很多地方，竟然还听到这样的声音：

“排了很久的队，买了杯网红奶茶，发现朋友圈发不出去，真扫兴！”

“没带现金出门，在商场因为网络差无法付款，太尴尬！”

“着急给客户发邮件，拿出手机一看无网络连接，掉链子！”

这些地方为何没了信号？是运营商覆盖的缺失，还是另有其因？《IT时报》记者在上海随机挑选了酒店、写字楼、医院等六个不同地点，测试4G信号，结果有喜有忧，而网络不好的主要原因，是有些业主或者物业公司向电信运营商收取高额进场费，没有法律做后盾，影响万千人生活的移动网络，很多时候“朝不保夕”。

记者实测

三大运营商4G信号PK

12月19日至20日，《IT时报》记者在上海随机挑选了商场、写字楼、酒店、医院等六个地点，使用测速软件，对中国移动、中国电信、中国联通的4G网络进行实地测速，看一看这些租金不菲的写字楼、代表“上海窗口”的购物广场、豪华酒店的4G信号到底怎么样。

第一站 峻岭广场：网速猛降30倍

PK结果 中国移动 >中国电信 、中国联通

位于南京路与成都路交汇点的峻岭广场，是记者实测的第一站，这里东靠上海外滩，毗邻上海电视台、人民广场及上海美术馆，吸引了不少公司在这里办公。

在峻岭广场的一楼大厅实际测速下来，中国移动、中国电信及中国联通的4G下载速度分别是36.24Mbps、2.69 Mbps、31.23Mbps。随后，记者随着上班的人进入商务楼，网速开始明显下降，之前还一直坚挺的中国联通从31.23Mbps猛降到0.19 Mbps，中国移动和中国电信则分别是36.24Mbps和1.02Mbps，这样的结果导致中国电信的信号只剩两格，中国联通的4G信号直接下切至3G，微信处于“连接中”，记者试了好几次，软件才成功显示出中国联通和中国电信的网络速度。

概述：从稳定性的表现来看，移动4G信号最好，无论是在大厅还是楼宇内表现都不错，联通则像是在坐过山车，楼宇内信号并不理想，电信最差，楼宇内无法打开微信。

第二站 恒利国际大厦：连今日头条都罢工了

PK结果 中国联通 >中国移动>中国电信

峻岭广场的不远处是恒利国际大厦，这栋处于南京西路、淮海中路及人民广场三大CBD包围中的高档写字楼毫无疑问被记者选为“测速目标”。

在一楼大厅，中国联通领跑，下载速度达到99.22 Mbps，中国电信和中国移动分别是27.50 Mbps和17.44Mbps，中国移动稍有逊色。之后，记者分别来到7层与19层测速，中国联通的网络开始下降，但看视频、发邮件依然无压力，中国电信网速则下降到1.86Mbps，记者的支付宝打不开、播播TV无法播放视频，就连今日头条也罢工了，测速软件好几次因无网络显示“延迟测试”。

对于用户无法上网一事，楼内的服务人员表示并不知情，如果想投诉自己手机无信号，需要用商户座机打给保安，再由保安转接给物业，至于转接后能否改善问题，则是一问三不知。

概述：从下载的速度及稳定情况来看联通表现最好，移动次之，电信信号在这里无论发微信、看视频、浏览网页都失败。

第三站 威斯汀大饭店：20层微信打不开

PK结果 中国电信 >中国联通>中国移动

外滩边上的威斯汀大饭店每天吸引着不少中外游客入住，在 “万国建筑群”中头顶“莲花”的它也成为记者的目标之一。

在威斯汀大饭店的大厅，中国电信的网络一鸣惊人，下载速度为112.95 Mbps，是中国移动的两倍、中国联通的一倍。即使在第二次测速下，中国电信依然保持了108.75 Mbps的好成绩，看超高清视频也很流畅，中国移动与中国联通则徘徊在20至40 Mbps之间。

随着楼层越来越高，三家的网速都有所下降，靠近中庭位置时，视频还可以观看，若坐在靠里侧的咖啡吧用餐，视频就打不开。到了20层，三家信号弱到爆，甚至无法测速，记者的三个手机都打不开微信，在经历数次测速失败后，中国移动终于有了网络数据，下载速度仅有0.08 Mbps，这样的网速，定会让入住酒店的高端用户大为失望。

12月20日，威斯汀大饭店回复了记者投诉，称酒店的手机信号由上海的电信运营商进行监管，信号的好坏跟手机号码所属的电信运营商有关，酒店无法单方面控制，会向电信运营商反映这个情况。

概述：在威斯汀大饭店大厅，电信表现最好，速度甚至是其他两家的倍数，但随着楼层的升高，三家的4G信号都有所减弱，到20层时三家都非常差，甚至无法测速，更无法使用4G上网。

第四站 正大广场：没法在朋友圈“炫”喜茶

PK结果 中国联通 >中国移动、中国电信

陆家嘴商圈的正大广场，可以说是“上海的窗口”，很难想象在这里竟然发不出朋友圈。来到正大广场，记者和热情的游客一样，废了九牛二虎之力买了杯网红奶茶——喜茶，走进店里摆了各种Pose拍完照竟然发不出去。

无奈，记者只好走出喜茶，等了好几分钟，朋友圈才成功发送。打开软件一测速，中国电信与中国移动可谓一对难兄难弟，下载速度分别是2.26 Mbps与2.25 Mbps，中国联通则在18.55 Mbps。虽然中国电信的网络在广场6楼网速一度达到48.71 Mbps，但没过多久，记者便发现，自己的微信无法连接服务器、支付宝打不开、想团购个优惠券付款也不行，从7楼走到2楼，一条语音消息才成功发出，体验极差。

概述：联通信号最好，移动次之，而电信一度出现无法使用微信、支付宝、打不开网页的情况。在五楼发朋友圈，虽然移动有延迟，但还是成功发出。

第五站 中环百联：手机付停车费，没门！

PK结果 中国联通 >中国电信>中国移动

中环百联商场靠近居民密集的大华社区，是周边几大社区居民逛街吃饭的首选商场。记者在二楼中庭、三楼东方商厦、四楼星巴克分别测试了三家运营商的4G信号，都表现良好，打开大众点评找个餐厅，用支付宝、微信付个款都不成问题。

但是，开车离开时，交停车费成了一个问题，地下停车场各处都张贴着使用“扫支付宝、微信，缴停车费”的告示，但当记者用三部手机分别尝试缴纳时，发现中国移动开始“掉链子”，下载速度降到了4.8 Mbps，在某些角落甚至都打不开支付宝付费页面。当记者驱车离开时，已缴费车道空无一人，人工缴费车道却排起了长龙。

概述：联通4G信号表现最好，电信次之，移动最差，特别是在停车场地下室，移动信号比较微弱，刷微信、开视频、付停车费都出现了一定程度的卡顿和延迟。

第六站 中山医院：外卖都不好订

PK结果 中国联通 >中国移动>中国电信

除了商场、酒店、写字楼以外，医院是用户对网速较为敏感的地点，因为往往等待就诊的时间都很漫长。同时，如今医院纷纷开通了网上的预约挂号和交费窗口，给线下窗口减压。但记者在中山医院东院一楼门诊区、十楼住院部测试发现，中国电信的4G信号表现最差，下载速度都在1.15-1.25 Mbps之间。在十楼住院部，每天不间断地有病人或家属订的外卖送到护士站，外卖小哥已经成了住院部的常客。护士向记者反映，她自己也用两部手机，在住院部，电信4G网络体验确实比其他两家差一些。

概述：联通4G信号表现最好，移动次之，电信最差，特别是在东院一楼门诊部，电信4G信号比较微弱，刷微信有一定延迟。

第七站 运营商客服热线：“网络在升级请耐心等待”

PK结果 中国电信 >中国联通>中国移动

在对上述地点进行实地测速后，12月20日，记者根据测速结果拨打了三家运营商的客服电话反映情况。

中国电信客服在了解情况后，将记者的电话转接到了相关部门，该部门的客服人员详细记录了网络并不理想的地址与记者的电话，并表示会派专人到上述地址测试。两个小时后，记者接到测试人员的电话，测试人员称用户可与工作人员一同前往测试，如果用户没时间，他们会尽快测试，将测试结果反馈给用户。

中国联通客服则告诉记者，会在一周内安排测试。

无论记者反映哪处地址的网络不好，中国移动客服的回答是统一的：“我们正在2G 、3G升4G，等4G基站都建好，网络自然就好了，请耐心等待。”没有任何转接给相关测试部门的意思。

记者调查

4G信号为何消失？物业“漫天要价”挡住信号

对于用户投诉的网络信号差问题，大楼物业方给出的回应，往往是网络信号不好找运营商。但是，4G信号的消失，仅仅是运营商没有做好网络覆盖和优化吗？《IT时报》记者深入调查，物业进场费的问题开始浮出水面。

进场费上涨近5倍 三次谈判未果竟然断电

在记者实测的六个地点中，竟然有一半以上的物业或者业主都与运营商有过进场费的纠纷。一家运营商的移动网络优化负责人向《IT时报》记者还原了其中一个商场的纠纷过程：合同到期后，业主突然将租金上涨了近5倍，而这个价格是附近商圈均价的近6倍。运营商多次主动与业主协商租金问题，但对方一直不松口，合同的续签一再搁置。

5个月前，业主突然将该运营商的电信设备全部断电，要求签好新合同后再通电。无奈之下，运营商只能将商场里的电信设备搬到附近的机房，不再租用商场的机房。

几个月来，运营商与业主方谈判三回无果，4G信号就此消失。

为了让信号全覆盖 运营商无奈让步

进场费并不是一个新问题，这只“拦路虎”，让很多运营商的基站和室内分布站点都成了难啃的“骨头站”。为了做好网络覆盖，运营商往往会做出让步，这又助长了进场费一年年攀升。

在《IT时报》记者实测的一个商场，三家运营商的网络表现都较好，但在用户的一片叫好声背后，是运营商做出的让步。这个商场原先也上演过租金突涨，业主威胁拉电的一幕，最后，运营商只能将移动业务和宽带业务捆绑起来，给同一家业主承接，才得以达成和解。

“我们也很无奈，如果不答应业主的条件，我们就做不好网络覆盖。如果答应了业主的条件，就有可能给其他商场起了不好的带头作用，引起租金普遍高涨的恶性循环。”上述运营商移动网络优化员工向《IT时报》记者坦言，“我们每年的网络优化费用是一定的，每处站点的成本是有上限的。”

从运营商成本测算的商业角度来看，一处站点的租金成本上涨，必然会降低其他站点的预算。打个比方，如果在该处建一个站点的成本，相当于在附近其他地方建三个站点的成本，那么从覆盖人群的广度上来说，运营商当然会选择后者。

“运营商没有义务做到100%的覆盖，”通信专家付亮认为，中国运营商进商业楼宇做深度覆盖，其实带有一定的社会责任和社会公益性质，在美国等纯市场经济的国家，业主如果开出高昂进场费的条件，运营商会直接拒绝进入。

在通信专家陈志刚看来，商场漫天要价，是只顾眼前利益的短视行为，如果三家运营商都态度强硬，不进商场，在移动互联网、移动支付如此发达的今天，还有谁会来商场吃饭逛街？商场并没有意识到网络已经成为一个必要的基础设施，也没有意识到自己和运营商的利益其实是一致的。“核心问题还是一个，运营商的网络是商业的？还是公益的？”陈志刚总结道。

铁塔公司入局 对进场费说“不”

铁塔公司成立的初衷，就是为了让运营商从三家竞争，变成一家建设三家共享，不仅免去三家运营商不必要的内耗，也让网络具备了与水电气等基础设施同等的地位。

铁塔公司成立没多久，一家房地产开发商铁狮门就主动上门找上海铁塔，愿意出资100万元购买铁塔公司的室内分布项目服务，用于上海尚浦名邸这一高端新建楼盘中。项目建设中，铁狮门还免费装修机房，并把机房给上海铁塔免费使用10年。开发商将通信服务作为交房的基础服务，而不是借机收取进场费，这在以前三家运营商各自为战时代，是无法想象的。开发商看中上海铁塔，是因为三家运营商不用竞价入场，缩短了谈判、服务和建设的流程，也节省了建设资金。

此外，铁塔集团总部相关人士还向《IT时报》记者透露了一个新的动向，铁塔公司已经着手与房地产开发商战略合作，将通信基础设施融入地产的整体规划，同步规划、同步设计、同步实施，让信息网络成为像水电一样的社区基础设施。

目前，这个计划已经率先在广东落地，广东铁塔公司与广东保利房地产开发有限公司签署了战略合作。接下来，铁塔公司总部将牵头与万科、恒大、碧桂园等房地产开发商开展战略合作。

记者观察

对进场费说“不” 还得法律撑腰

铁塔公司的成立，在一定程度上，让三家运营商在进场费谈判上，有了更大的话语权。

但在陈志刚看来，铁塔公司的成立，并没有从根本上改变物业漫天要价的局面，问题的核心在于，没有强制性的法律规定，需要物业来配合通信基础设施的进入，商场不配合运营商，也不会违法。

那么，网络究竟能否像水电煤一样成为物业的基础设施呢？

早在2007年，当时的信息产业部和建设部联合发布了《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》，规定通信基础设施为住宅小区和商住楼的验收标准之一。

通知中重点提到，住宅小区和商住楼应同步建设规划通信管道，预留安装通信设备的机房，统一纳入建设项目概算，并作为项目配套设施统一移交。设计审批核发建设工程规划许可证、施工许可证时，建设项目竣工后接入公用电信网前，相关部门都要严格把关。同时，也不允许房地产开发商、物业与运营商签订垄断性协议，限制其他运营商的接入。

但是，商场、写字楼等商业楼宇的情况比住宅更为复杂，相关部门并没有进一步出台相关的规范，所以商业楼宇的进场费就成了历史遗留问题。

近年来，李克强总理提出“提速降费”的要求，各地方政府对网络建设的重视程度进一步提升，机场、地铁等涉及国计民生的公共场所，电信运营商面临的进场费问题有了一定的改善。

此前，青岛铁塔公司曾公布，在其统一协商下，每年可为每家通信运营商免除地铁进场费、空间场地占用费、维修配合费近200万元。

通信专家项立刚谈到，如果政府相关部门能出一个指导价格，那电信运营商无异拿到了“尚方宝剑”，但其中牵扯到物业和业主的人力开支、物料、装修成本等，难以详细核算。所以，只能期待网络像水电煤一样成为物业的基础设施来验收。

今年，广东湛江市政府与各县市区签订责任书，要求存量基站保有量达99%，全年辖区内存量基站逼迁率不超过1%。市政府还将对落实不到位、措施不力的单位进行问责并通过媒体公布。在责任书签署的第二天，因为续约租金猛涨，谈判9个月无果的观海长廊基站（政府事业单位物业）成功续签。

电信运营商能否站直腰杆对进场费说“不”，还要仰仗于政府有关部门在法律法规上的推进。

（IT时报见习记者 刘慧莹 陈兴华对此文亦有贡献）