iPhone X高配版价格跌破9000元 iPhone 8却缺货了

原标题：iPhone X不再“饥饿” iPhone 8却缺货了

iPhone X货源充足：高配版价格跌破9000元，iPhone 8需求回暖、供不应求

来源：IT时报

IT时报记者 章蔚玮

距离iPhone X 上市不到2个月时间，苹果就收起了惯用的“饥饿营销”。12月16日前后，苹果中国全面开放了iPhone X在官方渠道的现货销售，结束了此前苹果旗舰店无机可售，苹果官网购买需等2-3周的紧张供货局面。与此同时，在其他渠道，iPhone X 的价格早已从“加价抢购”沦落到“一降再降”的地步，iPhone X由此“跌落神坛”。

iPhone X下跌500-600元

在徐家汇太平洋数码广场内的商家玻璃柜里，全新无拆封的iPhone X整齐堆成一排，不少店主卖力地吆喝着“iPhone X要不要”。在这里，iPhone X已经不再是紧俏货，买家与卖家之间也有了更大的议价空间。

据《IT时报》记者了解，12月初，iPhone X的供应量出现回升，与供应量形成对比的是，供货价在不断下滑，渠道商的进货价格报表上，官方定价为9688元的iPhone X 256G 已跌破9000元，而官方定价为8388元的64G 则跌破了8000元。

供货价下跌导致售价也一路走低。12月19日，在上海徐家汇百脑汇，iPhone X （256G）深空灰版的最低报价已经跌至9011元，京东上苹果的第三方经销商则将iPhone X银色款64G售价压低到7700元上下，下跌幅度均超过了500元，而且在线下店，买家依然有更大的议价空间。

不过记者也注意到，尽管在中小渠道商处iPhone X价格出现了松动，但在主流官方销售渠道，包括京东、苏宁、国美、网易考拉海购等自营平台上，iPhone X价格依然坚挺，未出现明显降价。因此，不少消费者选择观望。

在中山公园的苏宁旗舰店，消费者刘先生告诉记者，现在可以购买到iPhone X的渠道太多，每个渠道的定价差异又很大，自己既不想掉入“假货”陷阱中，又不想以虚高价格冲动消费。因此，他打算再等等，看看一些官方渠道会不会在年末促销中降价。

iPhone 8 短期内供不应求

类似刘先生这样的消费者代表了目前市场一批人的消费心理，不少人甚至直接从iPhone X的购买阵营转投入iPhone 8。随着iPhone X供货日益充足，iPhone 8 却出现了供不应求。

记者注意到，12月13日， 即双十二大促后，京东、苏宁、网易考拉海购官方自营平台上的iPhone 8 出现了不同程度的缺货。其中缺货最为严重的型号是iPhone 8以及iPhone 8 Plus的黑色256G版，一直到12月19日前后，京东、网易考拉海购才陆续完成补货，但一天后，很快又开始缺货。

缺货前，京东平台上iPhone 8 256G价格最低曾跌至5800元左右，而iPhone 8 plus 256G 历史最低价为6888元。这两款热卖机型，相比苹果官方的7188元与7988元定价，降价幅度达到1000元上下。但几次补货之后，iPhone 8 的售价出现回升，两款机型的价格均上调了500元左右。即便如此，依然是“一机难求”。

“这主要是受到两方面因素的影响。”一位苹果渠道商告诉记者，iPhone X上市后，苹果方面调整了生产线，减少了iPhone 8系列的供货量，基本降至原先的50%，其中256G大内存的机型，供货量更是只有64G的50%，这导致了256G版机型的价格相对坚挺。另一方面是来自市场需求回暖，不少在iPhone X和iPhone 8 之间犹豫不决的消费者，在主流官方渠道对iPhone 8 进行降价后，出现了一波消费反弹，导致原本出货量不大的iPhone 8系列出现供货紧张。

在iPhone 8的夹击下，iPhone X市场更不容乐观。“与iPhone 7 上市后同期销量相比，iPhone X销量明显减少许多。”一位经销商透露，但目前的市场定价将维持到春节前夕，包括iPhone X、iPhone 8系列都很难再出现价格下调。