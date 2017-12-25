华为原消费者BG中国区销售主管滕鸿飞被采取强制措施

滕鸿飞

新浪科技讯 12月25日晚间消息，针对华为消费者BG大中华区执行副总裁腾鸿飞被带走调查的消息，华为方面称，其因涉嫌非国家工作人员受贿罪，己被公安机关采取强制措施。

今日早间有媒体报道称，华为消费者BG大中华区执行副总裁腾鸿飞已被带走调查，据内部人士透露，腾鸿飞已经有一段时间未出现在公司。

针对此消息，华为方面通报称，原消费者业务中国区销售主管滕鸿飞日前因涉嫌非国家工作人员受贿罪，己被公安机关采取强制措施。因涉嫌刑事犯罪，警方正在侦查中，一切请以警方披露信息为准。华为方面还表示，一直秉承诚实与合乎商业道德的原则来开展业务，对内部腐败行为采取零容忍。

资料显示，滕鸿飞毕业于南京炮兵学院，最早在诺基亚华东区得到提升，后来陆续出任过诺基亚西区、南区总经理。2012年从诺基亚跳槽到三星电子，任三星电子华南区总经理。2014年5月，腾鸿飞跳槽到华为，任华为消费者BG大中华区执行副总裁，主管销售。

华为消费者BG是华为旗下三大BG之一，华为2016年年报显示，华为2016年实现全球销售收入5216亿元，同比增长32%；其中消费者业务销售收入1798亿元，同比增长44%，占华为总体销售收入的34.5%。

2017年上半年，华为销售收入2831亿元，同比增长15%；其中消费者业务销售收入1054亿元，同比增长36.2%，在华为总体销售收入中的占比进一步提升至44.3%。(张俊)