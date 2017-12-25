新浪科技> 电信 > 正文

中国手机五强“T型”竞争 海外成下一战场

中国手机五强“T型”竞争 海外成下一战场
2017年12月25日 07:14 第一财经日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　李娜

　　熙攘的上海淮海路大街上，OPPO近期开出了自己在全球第一家“超级旗舰店”，在智能手机增量天花板效应愈加明显的今天，OPPO希望通过这样的一种方式，巩固当下市场并开始一场关于品牌升级的探索。

　　“目前的手机市场已经发生了根本性的变化，从金字塔形态转变为T型形态，排名前五的手机厂商占有率超过了整体市场的80%，在这种情况下任何一家厂商希望吃掉他人的份额都是非常困难的。”OPPO副总裁吴强对第一财经记者表示，头部企业的竞争格局已经形成，竞争会更加激烈，在这种情况下，手机企业不能犯错。他强调，OPPO希望超级旗舰店成为品牌升级的一个起点。

　　事实上，全渠道的竞争已经进入白热化阶段。第一财经记者注意到，在距离OPPO超级旗舰店15分钟的路程里，还有苹果以及华为的店面。不仅如此，线上品牌向线下的渗透早已开始，小米之家以及荣耀的线下店铺已在去年得到了爆发。以小米为例，截至去年年底，小米之家全国门店有五十余家，以一周开一家店的速度推进。今年年初雷军给团队定下的目标是全年开200家，平均一两天就要开一家。

　　Canalys分析师贾沫对记者表示，目前国内市场整体处于略微收缩的状态，领先厂商的市场份额逐步增加，规模优势更加明显（大规模所带来的渠道议价，供应链议价能力等）。“从渠道来讲我们看到在小米、华为大举进攻之后，在前三线城市呈现出更加胶着的状态。随着末线城市红利的逐渐消失，给线下渠道为主的ov和金立等厂商带来更加严峻的挑战。所以又呈现出ov加大投入发展线上渠道的趋势。同时在线下进行品牌升级。”贾沫对记者说。

　　不管怎样，手机行业爆发性增长期临近尾声，是守住当下市场还是激进地向市场发出进攻，攻守之间，每家厂商都在做出自己的选择。

　　“T型”竞争

　　智能手机的增速在下半年大幅放缓。

　　根据工信部旗下中国信息通信研究院发布的《2017年11月国内手机市场运行分析报告》指出，今年11月国内手机市场出货量4325.1万部，同比下降20.7%；上市新机型77款，同比下降22.2%。

　　“智能手机行业不像往年那么快速地增长，原因在于大半年没有技术创新的产品，刺激用户的换机因素没有那么强烈，并且，消费者的被动换机意愿也在下降。”吴强对记者表示，这种趋势仍然会持续，2018年的挑战甚至会强于2017年，整体市场依然会略有下降。

　　调研机构GFK将目前的手机市场情况称为T型格局。GFK称，从某种意义上看，进入2016年下半年，中国手机市场资源快速集中，由原来的“倒三角”演变为“T”型格局，即头部品牌继续扩张产品线，高中低价位全线洗牌，腰部品牌空间大幅压缩，规模受限，小品牌产品与消费者形成断层，渠道难以渗透，市场活力大幅减弱。

　　吴强认同T型结构的形成，并表示改变这种格局每一家都不能犯错，并且需要再推陈出新做出些应对策略。

　　对于OPPO来说，强势的线下市场是优势，而如何实现品牌升级成为过去一年多时间吴强思索最多的问题。在小米和华为等品牌的激进市场战略下，OPPO希望探索一种“超级旗舰店”的模式，来更好地树立OPPO的品牌形象。

　　吴强说，比如不设KPI考核，引入顶级设计师进行店面设计，并且开设更多的分享课程与消费者进行沟通，“摒弃”过去OPPO店铺销售“拉人”的“套路”，进行升级。虽然不知道会不会成功，但这是一个开始。

　　在庞大的销售店铺面前，OPPO希望保持一定的节奏进行“加减法”，优化店面形象，但小米和荣耀等新兴品牌却在去年打响了一场关于渠道的争夺战。

　　“小米之家全年营收预计在60亿人民币左右，五年之内做到100亿美元，还要增长10倍，是有机会的。”雷军在深圳小米之家旗舰店开业后说。

　　经过两年的打磨，团队做出一套复杂的模型来考量门店的表现，坪效、费用率、转化率等。坪效是每平方米的效率，小米之家目前可以做到27万元，在消费电子领域排名世界第二，第一名是苹果，可以达到40万元。

　　荣耀在线下的比例也开始稳增，根据赛诺之前公布的数据，今年前八个月，荣耀线下与线上渠道占比已接近1：1。

　　向海外出发

　　海外市场也是头部手机厂商争夺的另一个市场。

　　在荣耀四周年庆典上，荣耀总裁赵明公开表示，三年进入全球前五大手机品牌，其中海外市场销售占比从15%提高至50%。

　　全球前五大手机品牌，每一个出货量都超过亿级，荣耀50%的海外销售占比，意味着荣耀未来三年海外出货量将增长4000万部以上，达到5000万部的出货规模，这显然对任何一家手机企业而言都是一个难度很大的挑战。但赵明对第一财经记者表示，国外市场是坑还是蛋糕，都要亲身去试试才知道，海外市场是未来荣耀增长的基础。

　　小米也在加快国际市场的布局。雷军对记者说，2017年小米的国际业务成长了300%，而预计明年也会达到100%。

　　“这几年我们的国际化之路突出了重点，比如印度一定要拿到第一，我们用了三年做到了，并且也进入了欧洲等市场，我们在东欧已经排到了第四位。”雷军对记者表示，为了进一步开拓市场，这个月的下旬他会在印尼待一段时间，而在9月份他已经在那个市场待了一周时间。

　　对于“蛋糕”很大却竞争尤为激烈的美国市场，雷军透露目前内部已经开始有相应的时间表。他表示希望在北美市场一举成功，目前已经有一些小的产品在渠道、市场等多个方面进行实验。

　　对于是否会采用同样的方式进入海外市场，吴强表示目前海外市场的比例占OPPO的30%，扩张的节奏仍然会稳步进行，不会贸然突进。

　　贾沫对记者表示，从海外来讲，其实OPPO和vivo在东南亚和印度的发展一直可圈可点。但依旧像小米一样集中在低端系列。在国内渠道成本高涨，市场饱和的情况下，出海成为企业扩大规模，维持增长的必经之路。但如何选择进入的市场是厂商需要去权衡的。西欧北美等发达国家可以带来更好的margin但是公开渠道占比有限。如果不能很好地与运营商展开合作，会入不敷出。选择更切合自身渠道策略和产品的市场去尝试最为稳妥，比如小米ov在印度的发展，直接夺取了本土厂商份额。

　　CounterpointResearch智能设备及生态系统研究总监闫占孟则对第一财经记者表示，每一家厂商都需要在衡量自己的优势和劣势后作出一定的选择，无论是国内还是海外市场都是如此，激发更多的市场需求成为眼下国产手机厂商们的新挑战。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有