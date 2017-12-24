“以专治专”打击电信诈骗

今年1至4月 广东电信网络诈骗案件同比下降29.3%

日前召开的中央经济工作会议指出，要提高保障和改善民生水平。要针对人民群众关心的问题精准施策，着力解决网上虚假信息诈骗、倒卖个人信息等突出问题。

近年来，广东广州对电信诈骗不法行为持续地穷追猛打，较好地破解了电信网络诈骗犯罪“资金流”、“电信流”两大关键环节的查控难题。据广东省公安厅发布的数据显示，今年1至4月，全省电信网络诈骗案件同比下降29.3%；而今年前两个月，广州市电信诈骗警情同比下降33.8%。

文/广州日报全媒体记者段郴群

立法：明确侵犯个人信息的量刑标准

中国互联网协会发布的《中国网民权益保护调查报告2016》数据显示，一年估算，我国6.88亿网民因垃圾短信、诈骗信息、个人信息泄露等造成的经济损失达915亿元，人均133元。

2017年第三季度，国内某信息安全公司为全国手机用户拦截各类垃圾短信约20.6亿条，平均每天拦截垃圾短信2238.1万条。从垃圾短信类型看，垃圾短信中广告推销最多，占比为98.0%，其次是诈骗短信占比1.3%。对诈骗短信作进一步分类，其中冒充电商、冒充银行/金融机构类诈骗短信占比最高，分别为42.5%和36.7%。

为此，国家相关部门加大打击电信诈骗不法行为力度，2017年6月1日，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》正式施行，明确了公民个人信息的范围和侵犯公民个人信息罪的定罪量刑标准。

广东：各部门合力围剿电信诈骗犯罪

据了解，今年以来，广东省公安机关按照广东省委、省政府总体部署，在省公安厅统一指挥下，持续开展“飓风”系列高压严打，成效突出。据广东省公安厅发布的数据显示，今年1至4月，全省电信网络诈骗案件同比下降29.3%，破案、抓获人数分别上升170.9%、47.5%。省市反诈中心自2016年9月成立以来，共劝阻潜在受骗事主15450余人，挽回损失4亿余元，成功止付涉案银行卡13900余张，止付涉案资金1.89亿余元，封停涉案电话号码3万余个。

据了解，随着电信网络诈骗犯罪多发高发，一般的侦查手段、固有的侦查模式往往捉襟见肘，单靠公安机关一家“单打独斗”事倍功半。据了解，广东省公安机关充分借助国务院牵头搭建的联席会议机制，建立省市两级反诈中心，联合相关部门出台各类规范性文件，实现对电信诈骗的“以专治专”。首先是依托联席会议机制，合力围剿电信诈骗犯罪。同时，建立专业化反电诈平台，实现“以专治专”。广东省公安厅和21个地市反诈中心正式成立并运行。此外，联合出台执法规范，破解打击难题。出台一系列文件，破解电信网络诈骗犯罪“资金流”、“电信流”两大关键环节的查控难题。

广州：建打击电信网络新型违法犯罪中心

广州市相关部门早就开始打击电信诈骗不法行为。2015年4月，广州市公安局成立反电信诈骗中心；2016年9月，广州市公安局联合商业银行、银联公司和通信运营商等部门，将广州市公安局反电信诈骗中心升级建立广州市打击治理电信网络新型违法犯罪中心，具备快速止付、冻结账号、封堵诈骗电话等功能。

近年来，各地大学生遭遇电信诈骗案件时有发生。今年9月，在各大中院校开学季来临之际，广州市反诈中心联合相关区公安分局刑警大队、派出所走入高校，为学校教职工、学生，特别是对入学新生，进行防诈骗宣传活动。

据悉，广州警方打击电信诈骗行动在2016年取得显著成效，成功破获了“8·20”特大跨国电信诈骗专案。2016年9月2日，2架空客330客机降落在广州白云国际机场，129名电信诈骗嫌疑人被押解回广州。该团伙涉及25个省市的电信诈骗案件200多宗，涉案金额达2000多万元。这是我国公安机关历年来打击境外电信诈骗工作中押解总人数和涉中国台湾籍嫌疑人人数最多的一次跨国押解任务，标志着广州警方打击跨国电信网络诈骗犯罪的专业化程度及国际警务合作水平取得了新的突破。

今年前两个月，广州市电信诈骗警情同比下降33.8%；侦破电信诈骗案件同比上升31.8%；依法刑事拘留电信诈骗案件嫌疑人同比上升23.9%。

电信诈骗种类：

一、电话诈骗：

1。“猜猜我是谁”

2。冒充亲友“汇钱救急”

3。冒充领导

4。冒充相关部门

二、短信诈骗：

1。冒充房东

2。虚构中奖

3。积分兑换现金

4。“网上购物退款”诈骗

如何防范电信诈骗：

1。如接到陌生电话和陌生短信，无论对方对自己的信息有多清楚，都要非常警惕；

2。如果接到自称各种相关部门的电话，对方询问银行账号、密码之类，一定要小心；

3。所有陌生人要求用户到银行ATM柜员机操作的行为，都有可能是骗局；

4。任何陌生号码发来的短信都不要轻易去点击；

5。各种单位和企业发来的兑换现金或退款的短信或打来电话，如果要用户填写自己的账号、密码，必须回拨官方提供的客服电话进行咨询。