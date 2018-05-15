酷派起诉小米侵权背后 专利战或将成为常态

TechWeb 5月15日报道 文/小渔

正当业界猜测小米集团市值是千亿美元还是800亿美元时，曾经的老牌手机厂商酷派这个时候横插一脚，在小米赴港提交IPO招股书后，连发两条公告，直指小米侵犯专利权，并要求停产多款热卖手机。

一般情况下，手机市场出现专利侵权诉讼基本出现在海外，比如小米当初在印度被爱立信起诉，以及其它国产手机品牌因为出海没有获得专利授权，导致业务不能在当地正常开展。但是，像这次酷派与小米两个国产品牌之间的专利纠纷在国内还是少有。

对于小米来说，IPO关键时期，酷派的多个起诉必然对公司的估值以及未来走势产生一定影响。而对于酷派来说，不管最后是否会胜诉，这次着实时刷了一次存在感。

酷派：一周内连发两公告向小米索要专利费

5月3日，小米赴港提交IPO招股书，2017年千亿营收的成绩成为最亮眼之处，也让市场看到了小米的潜力。不知道是巧合还是有意为之，在小米提交招股书之后，酷派集团便发布公告称，由于小米通讯技术有限公司(诉讼被告一)及小米科技有限责任公司(诉讼被告二)在收到诉讼诉状后继续实施侵权行为，诉讼原告近日向深圳市中级人民法院提出申请，请求法院裁定诉讼被告一及诉讼被告二立即停止侵犯专利权的行为，即请求法院裁定诉讼被告一立即停止生产、销售和许诺销售、诉讼被告二立即停止销售和许诺销售红米Note4X、小米6、小米Max2、小米Note3和小米5X型号手机产品。

值得注意的是，酷派与小米之间的战火并不是此时才点燃，只是IPO这个节点成了助推剂。早在今年一月份，酷派就曾宣称，小米等四个被告在生产、许诺销售、销售侵权产品方面侵害了原告三项发明专利，给其造成了严重的经济损失。酷派方面要求称，判令被告立即停止生产、许诺销售或销售涉嫌侵害原告发明专利权的行为，赔偿因专利侵权行为所遭受的经济损失。

或许，5月4日的公告并没有引起小米方面的“重视”，酷派紧接着在10号晚间再发公告称，小米未经授权实施其专利，并为生产经营目的分别实施了生产制造，许诺销售，销售侵权产品的行为，构成专利侵权。酷派方面要求，判令小米立即停止生产，许诺销售，销售侵害发明专利权的小米MIX 2，红米Note 5，红米5 Plus数字移动电话机（手机）的行为；判令被告连带赔偿原告经济损失，以及案件全部诉讼费用。酷派方面表示，目前案件已受理，尚未开庭审理。

根据酷派方面的表述，针对小米侵权方面的事件，目前已经立案7个，其中6个在深圳，1个在江苏。同时，涉事四个专利侵权，以及小米MIX2、小米6等八款手机的生产。

对于酷派的专利起诉，小米方面对媒体回应称，酷派主张权利的几项专利的稳定性如何有待商榷，已经针对酷派主张的几项专利提交了无效请求。同时，小米方面表示，小米方面截止目前并未收到法院的禁令通知，经营活动一切正常。

针对小米的回应，酷派依旧表现得很强硬，直称：专利是否稳定并非由小米判定，而是由国家知识产权委员会复审委裁定，小米涉及的专利，酷派有国家颁布的知识产权书，拥有相关权利。

掉队的酷派 专利费或成“救命稻草”

作为一家老牌手机厂商，酷派成立已经有25个年头，见证了功能机向智能机的革新，也经历过大起大落。只是，酷派并没有像华为一样，在手机市场一直坚挺，多次转型变革也都宣告失败，与乐视、360之间错综复杂的关系更是让自己几乎告别手机市场。

借助运营商市场的红利，酷派当年是何等的风光，2013年跻身全球六大手机制造商，国内市场的排名也仅次于三星位居第二。并且，当初的酷派还与华为、中兴以及联想被称为“中华酷联”，代表着中国手机品牌。但是，好景不长，成也萧何，败也萧何。过度依赖运营商的酷派给自己埋下了祸根，当运营商补贴大幅下调之后，酷派手机的出货量便大幅下跌了50%。

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面对着小米等互联网手机品牌的崛起，酷派也和360联姻，成立“奇酷”手机。但是，双方的合作还没多久便就闹崩，其中就有乐视的原因。当时，在360和酷派合作半年之后，由郭德英主导将酷派18%股份出售给乐视，引起了360方面的不满。最后，奇酷手机改名为360手机，由360方面负责。而酷派这边，在乐视增持成为第一大股东之后，并没有迎来想象中的发展，反倒是受到了乐视危机的波及，加上产品上的不给力，酷派在国内彻底败了。

此前，在与酷派手机多次接触的过程中，发现酷派无论是在发展模式上还是在产品上都过于保守，理念过于传统，完全不符合当下市场和消费者的需求。记得有一次上海新品发布会过后，时任酷派手机负责人的刘江峰在接受笔者采访时表示，感觉发布会的效果并不是很好，台下的反应不是很激烈，有点沉闷。当时的刘江峰，给人的感觉就是有心想重塑酷派，但是实在无力。2017年8月31日，加入酷派一年后，刘江峰也走了。

国内手机业务几乎停滞的酷派，并没有放弃寻找一切可以创造营收的机会。酷派CEO蒋超曾在接受媒体采访时表示，酷派在手机行业持有10000多项专利，很多公司在盗用或者窃取我们核心的技术和专利，下一步我们也会对一些相关公司进行专利诉讼。当时的酷派，或许就已经将小米定为第一个目标。

目前，对于酷派小米之间的专利纠纷还没有一个正式判决，谁对谁错还不能下结论。酷派CEO蒋超则表示，“如果一个累计几万名研发工程师25年没日没夜的成果，随随便便被人剽窃而不被追究，我们就该好好反思自己的容忍，最终是伤害了整个民族的创新和我们后代的未来。”

值得注意的是，根据酷派的诉讼请求来看，其要求停产的红米系列手机是小米当前的热卖机型，而小米MIX2以及小米6等产品则是小米在高端市场的代表性产品，无论是在售价上还是在利润上都更高。如果酷派胜诉的话，不仅仅是为自己赢得了声誉，专利补偿费用上也是一笔不小的数字。

根据酷派发布的2016年年报显示，截止到2016年底，酷派账上剩下的钱只有13亿港币，2017年能收回的卖地卖资产的钱加起来可能只有1亿港币。对于处于经营苦难中的酷派来说，小米的专利费无疑是笔“救命钱”。

此外，如果这次“打”小米成功的话，还将会为酷派未来的维权铺平道路，每年光靠收专利费收入就不菲，像极了现在的诺基亚，即便是失去了手机业务，每年还能收取上亿元的专利费。

专利依旧是小米迈不过去的坎儿

对于硬件公司来说，最核心的便是自主创新技术。不过，现在的大部分企业为了加快生产，提高营收效率，几乎都是在采用现成的技术，一切只以最后的营收结果为导向，完全不在意成本中有多少是给了别的公司。当然，这其实也是无奈之举。毕竟前期研发，后期落地，不仅仅需要人才、资金，还需要更多的时间去试错。在快节奏的今天，很多公司都等不起，也没有那么多技术资金投入。

作为互联网手机品牌的代表，小米在成立之初给人展现的是一种轻资产，完全就是一个组装公司，加上互联网化的营销等，从而累积了大量的用户和销量。但是，一旦涉及到专利问题就会出麻烦。2014年12月11日，因小米涉嫌侵犯爱立信所拥有的ARM、3G等相关技术等8项专利，在印度被爱立信诉至法院，当时爱立信提出“临时禁令”并获得同意。最终，小米妥协，在满足每台设备向法院预缴100卢比（当时约折合10.12元人民币）提存的前提下，小米才能够继续在印度市场销售搭载高通芯片的手机。

意识到专利的重要性后，小米加强了研发以及投入，并研发了澎湃处理器，虽然大规模商用还需要时间，但是已经有了更多的主动权。同时，小米还采取并购的策略购买专利。其中，2015年10月，小米收购了博通公司31项无线通信专利；2016年2月，小米从美国芯片巨头英特尔公司购买了332项美国专利；2016年6月，小米从微软手中购得1500项专利等。

根据小米招股书内容显示，截至2018年3月31日，小米已获得中国国家知识产权局3600多项授权专利，有10900多项专利申请正在受理中。同时，小米在多个海外国家及司法权区（主要是美国、欧洲（包括但不限于英国、法国、德国）、印度、日本及俄罗斯）注册3500多项专利，并有5800多项专利申请正在受理中。

不过，专利问题目前依旧是小米迈不过去的坎儿，除了酷派之外，小米在专利问题上还有部分诉讼没有解决。上市之后，如果在专利费上，小米没有一个很好地把控，成本过高的话，对其未来的股价走向都将造成重大的影响。而这一次，在IPO关键时期，酷派的专利诉讼，还不知会对小米的估值造成多大的影响。

国内专利保护日渐完善 专利战或成常态

酷派起诉小米专利侵权，在国内不是第一个，也不会是最后一个。2016年，华为就曾在美国加州和中国深圳同时提起对三星的知识产权诉讼，要求三星就其知识产权侵权行为对华为进行赔偿。

相比较国内市场，成熟的欧美市场对于专利方面更为看重，各家公司之家的专利战也更多，比如苹果三星之间就经常起诉对方专利侵权，并索要巨额赔偿。同时，小米等几家国内手机品牌也都在出海拓展市场时，遇到了或多或少的专利纠纷，难以在国外开展更多的业务。从另一方面来看，专利战也是市场成熟的一种表现。

对于硬件公司来说，专利诉讼不仅仅是对自己知识产权的保护，更是一种市场策略，可以有效阻止竞品上市销售，从而减少对自己的威胁，也能掌握更多的主动权。

近年来，随着我国对于知识产权的保护越来越注重，一些专利被侵犯的公司也得到了很好地保护，市场竞争也更加公平。在这样的环境下，会有更多的公司拿起法律的武器维护自己的权益，专利战也将会越来越多。

对于日益饱和的手机市场来说，更好的专利保护将会进一步维护核心技术强的品牌，也会促使整个手机市场加强对于专利研发的投入，从而提升国产品牌的整体实力。 而对于那些专利处于弱势的品牌的来说，如何找到最适合自己的方式进行补强，将决定其未来的前途。