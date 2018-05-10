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德国小龙虾泛滥“求吃” 中国小龙虾涨价比茅台还快

德国小龙虾泛滥“求吃” 中国小龙虾涨价比茅台还快
2018年05月10日 09:17 PingWest
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　　“夜宵之王”小龙虾即将进入旺季，一则新闻引起了网友讨论：据看看新闻报道，德国柏林因小龙虾泛滥，允许当地农场捕捉并出售小龙虾，鼓励市民以“吃”的方式控制小龙虾。目前当地已经捕获4000只。

德国柏林小龙虾泛滥，鼓励市民以“吃”的方式控制小龙虾数量。德国柏林小龙虾泛滥，鼓励市民以“吃”的方式控制小龙虾数量。

　　同虾不同命，小龙虾在德国泛滥“求吃”，在国内却身价飞涨，部分龙虾涨幅甚至超过了飞天茅台。

　　部分小龙虾涨价60% 涨幅超飞天茅台

　　小龙虾一般按照个头大小分为统货、大、中、小四个类别，近期都有不同幅度的涨价。

　　据央视财经报道，湖北省潜江市小龙虾经销商今年销售小龙虾统货的价格为25元/斤左右，去年同期为18元/斤；规格货36元/斤左右，去年同期只有25元/斤。涨幅最大的是大龙虾，今年最高卖到了39元/斤，比去年上涨了60%。

　　要知道，去年飞天茅台酒也就从1200元涨到1600元，涨幅33%，网红小龙虾涨幅比国酒还高。

　　据农业部发布的《中国小龙虾产业发展报告（2017）》，全国95%的小龙虾产自湖北、安徽等5省，北京的小龙虾价格不可避免受到影响，北京新发地市场的小龙虾均价由去年20元/斤上涨到近日的30.5元/斤，同比涨价30%以上。

　　尽管上游涨幅较大，反映到餐饮门店却并不明显。“小龙虾刚上市，行业竞争这么激烈，进价再怎么涨我们也不敢涨得太厉害。一般到等6月小龙虾大批量出塘，价格就会落一点。”北京市朝阳区某餐饮店老板告诉PingWest品玩。

2014-2016年，全国小龙虾市场批发价格逐年上涨 来源：《中国小龙虾产业发展报告（2017）》2014-2016年，全国小龙虾市场批发价格逐年上涨 来源：《中国小龙虾产业发展报告（2017）》

　　小龙虾为啥涨价这么快？

　　这波小龙虾涨价一方面是受“倒春寒”影响。小龙虾的主要产于长江中下游地区今年气温较低，小龙虾长势缓慢，批量出塘比较晚。而经历了去年“断供疯涨”之后，餐饮下游早早地开始了采购，现阶段小龙虾涨价也就不难理解。

　　小龙虾消费需求增长也是价格拉升的重要原因。2000年前后，小龙虾慢慢进入全国食客的视线。根据大众点评发布的数据，2012年全国小龙虾店开始暴增，首次超过所有餐饮的平均增长率；2016年7月全国小龙虾店超过1.76万家，是当时肯德基中国门店数量的3倍。

2016年7月全国小龙虾店超过1.76万家，是当时肯德基中国门店数量的3倍。2016年7月全国小龙虾店超过1.76万家，是当时肯德基中国门店数量的3倍。

　　根据《中国小龙虾产业发展报告（2017）》，2016年中国人消费掉88万吨小龙虾（约200亿只），比2014年增加了33％；2017年全国小龙虾消费达1370多亿元，还在以每年超过30%的速度增长。

　　由于今夏的世界杯，小龙虾需求将进一步加大。据了解，除了天猫、京东、每日优鲜等电商外，许多球场也在预订小龙虾。每日优鲜水产采购总监王帅表示：“今年计划全年供应1亿只小龙虾，而去年我们的销量是不到2000万只。”很多经销商3月份就开始谋划一整年的货源，小龙虾价格推升也就不难理解。

　　小龙虾好吃钱难赚

　　在全国3万亿元的餐饮市场中，小龙虾市场规模超过千亿元，是目前中国餐饮行业规模最大的单品类，且呈现持续扩容的态势。这吸引了大量资本入局：“大虾来了”、“夹克的虾”、“虾BaBy”、“闪电虾”、“卷福小龙虾”等外卖O2O模式的互联网创业公司都拿到了百万甚至千万的融资；老牌熟卤制品企业周黑鸭以及盒马鲜生、网易严选都将小龙虾作为补充品类加进了菜单。

　　但要从这些坚甲硬壳的家伙身上赚钱，可不是件容易事儿。行业目前还没有出现一家真正的巨头。麻辣诱惑、热辣生活创始人韩东曾直言：“小龙虾入行的人没几个赚钱的，全是赔钱的。”

　　小龙虾明显的季节性限制影响了餐企的盈利周期。每年10月到次年3月是小龙虾的冬眠期，小龙虾数量减少，价格变贵，肉质变差；在消费层面，国内大部分地区也没有冬季吃小龙虾的饮食习惯。有间虾铺创始人曾晖表示：“每年11月到次年3月，小龙虾的销售比重会比旺季下降1/3以上。”于餐饮企业而言，要用旺季的营收弥补淡季亏损并不容易，“四个月赚、四个月平、四个月亏”是小龙虾行业的常态。

“小龙虾”的百度搜索指数随季节变化，2017年5月的搜索量约为1月的10倍。来源：百度指数“小龙虾”的百度搜索指数随季节变化，2017年5月的搜索量约为1月的10倍。来源：百度指数

　　其次，供应链限制了行业巨头的出现。小龙虾的批发和养殖都较为分散，产量和品质受产地水质、温度影响较大，目前并没有统一的生产标准；小龙虾按照季节分批次出产，每次运输过程中都极易损耗，出水时间一长，小龙虾比螃蟹还容易死亡。据小河农场创始人段德峰介绍，高温时小龙虾损耗率可轻易超过10%。

　　规模庞大却有着明显的季节限制，又缺乏稳定的供应链，这是传统小龙虾餐企和互联网小龙虾品牌都需要面对的问题，也是业内难有巨头的主要原因。餐饮企业能否在消费需求增长的情况下，逐步向小龙虾供应链延伸，抓住供应链优势，将是小龙虾生意角逐的关键。

　　不过，这些对于大多数消费者来说可能没那么重要，我们最关心的问题是：德国柏林啥时候开放小龙虾签证？

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