“梦想争议”下的腾讯得与失：现实没想象那么糟糕

原标题：“梦想争议”下的腾讯得与失

来源：北京商报

腾讯董事会主席兼CEO马化腾一定没有料到，由小米上市引发的“梦想”讨论，会在腾讯这里引发巨大争议。5月6日前后，以“腾讯有没有梦想”为话题，包括马化腾、腾讯总裁刘炽平在内的腾讯高管、行业专家、媒体人士展开激烈交锋，矛盾点聚焦在“腾讯是否正在丧失产品能力和创业精神，变成一家投资公司”。

投资帝国惹来争议

“这家快20岁的公司正在变得功利和短视，他的强项不再是产品业务，而是投资财技。”一篇自媒体文章刷屏朋友圈，直指“腾讯的功利思维”，称“3Q大战过后这八年，腾讯刀枪入库马放南山，以流量和资本为核心动能，走上了开放投资道路”。

北京商报记者梳理发现，从腾讯投资版图来看，无论是投资外延还是纵深都可谓生猛，尤其是在近四年互联网风口领域的资本竞赛中，腾讯几乎从未缺席。比如，2014年腾讯投资了40家企业，金额近80亿美元，包括京东、58同城、大众点评、滴滴等。

在资本扶持之外，腾讯为重点赛道的合作伙伴开放了微信入口，打下了流量与资本协同的基本开放框架。 这一策略又在滴滴和快的、58同城和赶集、美团和大众点评的合并中不断复制。业界认为，腾讯以投资的方式不断推动细分市场集中化。

这两年，腾讯投资锋芒有增无减。有统计称，腾讯在2016年和2017年分别投资了85笔和113笔。Crunchbase整理的数据则显示，2017年，腾讯仅在一级市场上的投资就达到72笔，为全球第二。

资本的撒网也换来高收益。众安保险、搜狗、阅文、易鑫集团4家公司上市就为腾讯带来至少441亿元的回报。《2018第一季度胡润大中华区独角兽指数》显示，截至2018年3月31日，腾讯捕获27家独角兽企业，仅次于红杉的40家，排行第二，与阿里成为TOP 10中仅有的两家非专业投资机构。

截至目前，腾讯借助投资已经渗透到出行、医疗、教育、金融、零售、O2O等几乎所有的互联网垂直领域。

腾讯自身股价也受益于这种开放策略，截至5月4日港股休市，腾讯总市值为36362.39亿港元（4632.68亿美元），较八年前上涨10倍。

投资成功，反而成了“众矢之的”，并成为腾讯没有梦想的例证。腾讯总裁刘炽平回应称，“腾讯是一个比作者想象更大的组织和生态，每一个部分都在追求自己的理想，发挥自己的力量。把腾讯简化成一个产品的得失，一种战略的部署，一个人的意志，都是太狭隘了，是忽视了腾讯无数产品团队的努力和成绩。”

对于腾讯的流量+投资战略，金沙江创投合伙人朱啸虎也表示认同，“腾讯的战略一直是中国互联网公司中最清晰的，腾讯的核心根据地是社交网络，人的连接，一直是流量高地，流量溢出的，所以资本流量双驱动，赋能打造生态圈，无疑是最正确的策略”。

对比海外同行，腾讯围绕流量和数据的投资理念也并非孤例。根据Crunchbase数据显示，2017年，谷歌母公司Alphabet在一级市场上共进行了103笔投资，为全球之最。

“不仅是腾讯，中国的互联网企业几乎都在向投资公司演化，主业萎缩，创新迷失，只能通过投资实现扩张，这其实意味着这些互联网巨头面临巨大的危机。”独立经济学家马光远这样认为。

为与不为界限模糊

自从定下开放和赋能的战略基调之后，腾讯就反复强调合作的重要性，马化腾最经典的说法是：“把半条命交给合作伙伴。”他不久前再度重申，腾讯内部要把自己能做的范围定到很薄的一层。“最关键的是定位要定好，有为有不为。别人能做好的就让别人去做，千万不要去抢。”

用朱啸虎的话说，“腾讯自己掌控的都是IP相关的业务，其他业务（主要是交易相关的）都是靠资本流量赋能，电商、新零售、O2O无一例外，王者荣耀8个月做到2000万日活，刺激战场4个月做到5000万日活，是腾讯产品能力，在腾讯核心战场打硬仗，打赢攻坚战最好的证明。”

不过，腾讯核心的社交和内容市场并非高枕无忧。在抖音的攻势下，进入2018年，腾讯战略性的重新提振短视频微视，传言拿出30亿元补贴。但腾讯曾在2017年领投快手。腾讯复活微视之后，所谓“有为有不为”的边界变得模糊。

短视频对社交的冲击，正成为腾讯的焦虑所在。

根据QuestMobile2018年春季大报告，2018年3月即时通讯的使用时长占比从2017年3月的37%下降到32.2%，短视频却从同期1.5%增至7.4%，成为中国移动互联网二级细分热门行业总使用时长占比增长最快的行业。QuestMobile分析认为，短视频在争夺即时通讯的市场份额。

类似的压力还出现在信息流领域。

“天天快报是腾讯第一个重点扶植的信息流产品，现在日活不到今日头条1/3。腾讯的流量资源、投入资金和高水平牛人的数量是碾压今日头条的，还有微信公众平台这个中国第一自媒体创作平台。但是信息流一直做不起来。”除了上述疑问，《腾讯没有梦想》一文还对产品国际化、腾讯内部赛马机制和资源与灵活性等方面提出考问。

对此，刘炽平承认，“在一些产品上腾讯确实有做得还不够好的地方，那我们就再迎难而上，不断学习，不断纠错，做得更好。支付、视频都是从落后到领先的长期奋斗的鲜活例子。我相信这种弯道超车的产品还会不断涌现”。

战略失误行业通病

在竞争对手的眼中，尤其是在《腾讯没有梦想》中被定义为腾讯重要对手的今日头条眼中，腾讯依然值得尊重。

“腾讯是一家极其优秀的公司，马化腾也是我最敬佩的CEO。也许格局平静太久了，但如果走近刻意收敛光芒的腾讯观察，会发现这是唐吉诃德式的想象。”今日头条创始人兼CEO张一鸣回应，“ 腾讯不仅强而且还在各个维度不断进化，大家应该多学习。我也希望腾讯带动中国互联网整体更多进步。”

事实上，产品不力、战略失焦包括大公司内耗这几乎是大公司必经的过程。阿里、百度以及即将上市的小米都曾失误过。

在实物电商所向披靡的阿里，至今在O2O领域反复尝试；错失移动互联网机会的百度，经过多次内容战略调整，才拿出百度App日活用户1.37亿的成绩单；2016年小米跌出全球智能手机销量前五，花一年时间补课，三次调整组织架构。

此外，从大的战略方向来看，阿里、百度、小米与腾讯一样，都是采用投资与自生双线推进，建生态促协同。前腾讯集团高级执行副总裁、现微光创投创始合伙人吴宵光甚至认为，腾讯未来能做好微信（开放生态，OS化）、游戏、内容、支付，已经很不错了，加上外面还投了一堆牛公司，其实没想象那么糟糕。

截至5月4日美股休市，阿里总市值4846.6亿美元，同日腾讯总市值4632.68亿美元。近年来，腾讯与阿里的市值不相上下，交替成为中国互联网市值老大，甚至一度超越Facebook，挺进全球前五。

正如腾讯联合创始人张志东所言，“尖锐批评对腾讯是好事，腾讯改变生活的独特作品还不够多、内部重复的内耗大，组织不太适配云时代，距离科技改变生活尚有大距离，是问题也是机会”。

北京商报记者 魏蔚/文