新浪科技> 滚动新闻> 腾讯梦想事件回应现乌龙专题 > 正文

被“望子成龙”的腾讯梦想

被“望子成龙”的腾讯梦想
2018年05月07日 00:41 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　原标题：被“望子成龙”的腾讯梦想

　　韩哲

　　来源：北京商报

　　腾讯的市值，在过去3个月，蒸发了上千亿美元。投资者正在疑惑腾讯怎么了，一篇《腾讯没有梦想》适时成为了话题酵母，不仅让马化腾和腾讯总裁刘炽平连夜回应，也搅动越来越多的人加入这场讨论。

　　文章称，这家快20岁的公司正在变得功利和短视，他的强项不再是产品业务，而是投资财技。这篇文章不是“一个人在战斗”，在此之前，很多人已经指出，腾讯在投资上的过度扩张和延展，将对产品部门的创造力造成“挤压”，并最终危及腾讯的立身之本，流量。

　　从商业创新转向资本鲸吞，从企业家转向资本家，对于中国企业巨头的这种微词，并非空穴来风，而是其来有自。这些年，腾讯进行了大量的收购，用时兴的互联网黑话来讲，就是建立闭环。如今，腾讯和他的对手阿里，在互联网经济里愈发寡头化，是事实无疑。

　　最好的商业模式，就是渡口经济。在互联网时代，渡口经济就是流量经济。腾讯掌握了流量，利用流量做生意赚钱，无可厚非。只不过很多人对“腾讯们”寄予厚望，希望后者不仅是商业帝国，同时也是科技创新的“带头大哥”。按照这个预期，腾讯在资本市场的长袖善舞，就显得有些“乐不思蜀”了。特别是现在，处于一个微妙的时点。中美贸易博弈快速进入深水区，中兴事件唤起了人们对高科技的渴望，甚至“迁怒”于炒房和外卖。因此，如果腾讯这样的大公司也失去产品创新的动力，那么中国产业大而不强大、中国企业大而不伟大的现状又如何改变呢？

　　从初创公司变成头部公司，大公司病不可避免，官僚主义如影随形，精英化和精致化取代草莽气质和奋斗精神，无法免俗。而企业的伟大也正在于依靠不断的创新来对冲这种“通病”，从而获得基业长青。如果一个公司的创新停滞，那么再大的公司，也逃不过自己的历史周期律。

　　腾讯失去梦想了吗？并没有。腾讯一直活在自己的梦想中，无论是做出好的产品（比如微信），还是在社交和游戏上拔得头筹，抑或是成为中国受人尊敬的公司，它都坚定并且笃定。甚至可以说，腾讯在战略上一直保持着定力，从胜利走向胜利。

　　只是，腾讯的梦想并不属于自己。作为中国屈指可数的、白手起家的、充满活力的公司，腾讯的身上被世人负载了太多的科技创新梦想。尽管腾讯也一直努力标榜自己是科技公司，但中国互联网公司缺乏显而易见的科技硬实力，也让“望子成龙”的人们变得“恨铁不成钢”。

　　段子说，梦想是条内裤，必须有，但没必要天天拿出来跟别人分享。深刻是种病，需要肤浅来医治。梦想是种病，被梦想窒息的，绝不只有一个贾跃亭。

腾讯流量梦想
我要反馈
相关专题： 腾讯梦想事件回应现乌龙
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有