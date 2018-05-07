原标题：被“望子成龙”的腾讯梦想

韩哲

来源：北京商报

腾讯的市值，在过去3个月，蒸发了上千亿美元。投资者正在疑惑腾讯怎么了，一篇《腾讯没有梦想》适时成为了话题酵母，不仅让马化腾和腾讯总裁刘炽平连夜回应，也搅动越来越多的人加入这场讨论。

文章称，这家快20岁的公司正在变得功利和短视，他的强项不再是产品业务，而是投资财技。这篇文章不是“一个人在战斗”，在此之前，很多人已经指出，腾讯在投资上的过度扩张和延展，将对产品部门的创造力造成“挤压”，并最终危及腾讯的立身之本，流量。

从商业创新转向资本鲸吞，从企业家转向资本家，对于中国企业巨头的这种微词，并非空穴来风，而是其来有自。这些年，腾讯进行了大量的收购，用时兴的互联网黑话来讲，就是建立闭环。如今，腾讯和他的对手阿里，在互联网经济里愈发寡头化，是事实无疑。

最好的商业模式，就是渡口经济。在互联网时代，渡口经济就是流量经济。腾讯掌握了流量，利用流量做生意赚钱，无可厚非。只不过很多人对“腾讯们”寄予厚望，希望后者不仅是商业帝国，同时也是科技创新的“带头大哥”。按照这个预期，腾讯在资本市场的长袖善舞，就显得有些“乐不思蜀”了。特别是现在，处于一个微妙的时点。中美贸易博弈快速进入深水区，中兴事件唤起了人们对高科技的渴望，甚至“迁怒”于炒房和外卖。因此，如果腾讯这样的大公司也失去产品创新的动力，那么中国产业大而不强大、中国企业大而不伟大的现状又如何改变呢？

从初创公司变成头部公司，大公司病不可避免，官僚主义如影随形，精英化和精致化取代草莽气质和奋斗精神，无法免俗。而企业的伟大也正在于依靠不断的创新来对冲这种“通病”，从而获得基业长青。如果一个公司的创新停滞，那么再大的公司，也逃不过自己的历史周期律。

腾讯失去梦想了吗？并没有。腾讯一直活在自己的梦想中，无论是做出好的产品（比如微信），还是在社交和游戏上拔得头筹，抑或是成为中国受人尊敬的公司，它都坚定并且笃定。甚至可以说，腾讯在战略上一直保持着定力，从胜利走向胜利。

只是，腾讯的梦想并不属于自己。作为中国屈指可数的、白手起家的、充满活力的公司，腾讯的身上被世人负载了太多的科技创新梦想。尽管腾讯也一直努力标榜自己是科技公司，但中国互联网公司缺乏显而易见的科技硬实力，也让“望子成龙”的人们变得“恨铁不成钢”。

段子说，梦想是条内裤，必须有，但没必要天天拿出来跟别人分享。深刻是种病，需要肤浅来医治。梦想是种病，被梦想窒息的，绝不只有一个贾跃亭。