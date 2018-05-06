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雄安新区首家“无人超市”：“刷脸结算”将只需20秒

雄安新区首家“无人超市”：“刷脸结算”将只需20秒
2018年05月06日 11:55 中国新闻网
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　　中新社雄安5月6日电 题：雄安新区首家““无人超市”” “刷脸结算”将只需20秒

　　中新社记者 崔涛

　　刷脸进店、智能标价、自动结算等“黑科技”，正式应用于河北雄安新区首家“无人超市”。日前，中新社记者探访了位于雄安市民服务中心的“无人超市”，感受“刷脸”购物。

　　在超市进口处，记者看到顾客首先要“刷脸”，通过摄像头进行人脸识别，验证通过后，超市入口通道自动打开。绑定身份与支付信息后，进入店内的顾客可随意挑选商品，每件商品上都有一个专属的电子芯片，通过电子芯片识别系统，顾客只需要拿着商品，通过智慧化商品结算通道，便可自动完成商品结算过程。

　　据该超市店长陈凯介绍，“无人超市”采用的是人脸识别和行为抓取等技术，这些技术的应用缩短了结账时间。

　　“从进门刷脸到购物，基本上没有任何工作人员服务，商品上的价签有电子芯片，都是跟系统联网的，可以自动识别，自动结算。这边有一个结账通道，进去以后微信自动支付。”陈凯说。

　　来自深圳的顾客于长江表示，“无人超市”购物流程很方便，也很简单。

　　“拎着东西就给结算了，感觉很新奇，很高科技。”谈起购物感受，来自石家庄的张女士如是说。

　　“无人超市”店员张艳梅表示，自己来工作半个月了，感觉和以前的传统商店相比，这里工作较为轻松，只需要对顾客进行简单的指引，简化了很多流程。

　　据陈凯介绍，该“无人超市”面积约为280平方米，有两个进口，两个出口，整个门店监控系统有68个摄像头，实现了整个店面无死角监控。

　　陈凯表示，目前该店处于试营业阶段，各项系统正在调试，等到正式营业时，不管购买多少商品，顾客在结算通道“刷脸结算”将只需20秒。（完）

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