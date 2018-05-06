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腾讯没有梦想？只是你不希望ta有罢了

腾讯没有梦想？只是你不希望ta有罢了
2018年05月06日 11:18 钛媒体
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　　摘要： 一个公司能连续两次抓住红利，这在历史上都是少见的，想想美国的公司们。腾讯能做到这一步已经是满分了，如果再抓到第三波，就是额外加分。你不能苛责一个不急于额外加分的公司没梦想。

图片来源：视觉中国图片来源：视觉中国

　　昨晚，打开朋友圈，满眼都是马化腾的丧脸。不知道的还以为出什么大事了，原来是名为《腾讯没有梦想》的文章刷屏了。

　　整篇长文洋洋洒洒，读来荡气回肠，不愧是潘乱老师的手笔，有理有据，信息量丰富，情绪也拿捏的恰到好处，只让人心里叫一个爽字。

　　唯一的问题是，全篇推导出的结论太惊悚了，标题就更惊悚了。

　　什么叫腾讯没有梦想，想搞个大新闻么？

　　近段时间，发现一个有意思的现象，行外人颇喜欢批判头条快手，而行内人则视两者为英雄，更爱批腾讯阿里

　　个中意味，果然是屁股决定脑袋。

　　同行内，多半是对腾讯一边恨的直咬牙，一边不得不很服气，很多人都推导过腾讯究竟会以怎样的形式落败，他的软肋究竟在哪，可推了半天还是枉然。要给这家伙找一个结构性破绽，简直就像骆驼闯针眼。

　　就比如这篇文章，无非是说明腾讯对投资和流量玩得太666，自营业务成长不大。

　　可是，腾讯没有梦想？我看腾讯很有可能是太有梦想了，所以懂得了断舍离，做不到的绝不恋战投资搞定，集中全力做他想做到的。

　　如果这叫腾讯没有梦想，我宁可腾讯多没有一点梦想，说真的他有梦想的样子太可怕了。

　　一个再伟大的公司，你也不能要求他每一仗都赢，你也不能要求他干掉每一个后起的挑战者。总不能出了一个头条快手他好像没招，你就奔走相告欢呼雀跃。

　　那他真冤，做对了太多，只要一个战场没打好，就变成了没有梦想。

　　当然，作为野心勃勃的创业者，我肯定不会太喜欢腾讯，特别一个微信支付来回折腾无数次，小程序开发好死活无法上线，想封谁随时封谁……但无论企业治理还是产品专业，我都绝对对腾讯肃然起敬。

　　一个公司能连续两次抓住红利，这在历史上都是少见的，想想美国的公司们。腾讯能做到这一步已经是满分了，如果再抓到第三波，就是额外加分。你不能苛责一个不急于额外加分的公司没梦想。

　　人家已经是大风起兮云飞扬，威加海内兮不归故乡，有无数猛士兮守四方。再有梦想就是下一个时代干苹果谷歌了吧？

　　我更感觉最近的文章潘乱老师其实是促打，让腾讯全力攻击头条，这样创业者有更多喘息机会。就好像两年前大家都希望两马大打出手，那叫一个热闹。

　　只可惜昨天晚上小马哥就回应了，云淡风轻的一句：有批评是好事。

　　腾讯不是没有梦想，只是不太方便太多去提他的宏大梦想，因为他虽是巨象，却也是戴着镣铐枷锁在跳舞。

　　一方面，强敌环伺，每一步都被对手看在眼里。

　　一方面，上市公司总要为股民们的利益负责。

　　再一方面，作为流量汇集的中心，腾讯的每一步都要对上负责，他面筋的监管压力导致他必须更加严厉地监管。

　　这就让我想起这两天，连触手的游戏主播都深入井冈山学习红色精神，yy都上线了国家安全教育的内容。一个游戏直播细分领域尚且如此，更何况整个腾讯平台呢？

　　当然，腾讯也不是无懈可击。

　　如果说腾讯有什么问题，我恰恰认为反而是对微信的过度神话，而且这种神话情节已经辐射到微信之外，在同行中间莫名其妙地弥散。几年前的一个小细节，今天还动辄拿出来复盘捧臭脚。

　　张小龙当然有超级过人之处，但微信之成功有没有平台和时运的元素？这种神话情绪反而可能限制腾讯的发展。

　　如果腾讯一直活在张小龙是产品之神的政治正确中，后来者一直起不来，那确实是产品的悲剧。

　　比如潘乱老师提的，抖音是90后的产品，张小龙叔叔多大了？

　　任何产品都有生命周期，微信也不例外，基本是到顶了，之后当然不会死，但是可能也会越来越管道化，变成纯粹的沟通工具。

　　公众号生态日落西山，朋友圈和群被头条吸走时间，小程序是最后一搏。但说实话微信已经重到加不了太多东西，就像你看到的，小游戏小程序刚刚释放一点能量，你就恨不得退出所有的群。

　　好了，收回来。

　　总结一句，不是腾讯没有梦想，是大家都希望腾讯没有梦想，是大家恨不得腾讯没有梦想了明天就被自己墙倒众人推。

　　归根结底还是看客心理，无法撼动腾讯大树的同仁们一时间找到了洞悉本质的智商优越感，这种乐趣大概可以称为意淫。（本文首发钛媒体）

　　作者张俊，上海帅醒创始人，专注tmt领域产品开发和商业分析，事件营销操盘，公众号阿辩论（ID：bianlunlove）

腾讯张小龙快手
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