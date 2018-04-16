我们跑到谷歌新加坡总部 充值了一波信仰

这很谷歌。

4月11日，我又去了一趟新加坡。这一次我有幸参观了谷歌新加坡总部，并且参加了一场谷歌广告业务的总结大会。

谷歌新加坡总部位于新加坡城市南部，在一片枝繁叶茂中有两座对称的大楼，其中一座就是“Google Singapore”。

1. Logo

从访客通道，我们进入了谷歌办公楼内部。

进门之前还有个小彩蛋——门口的玻璃柜里摆放的谷歌标志其实环绕着曲折的轨道，转动照片右侧的那个小手柄，就会有橘黄色的小球滚动下来，而且还会发出清脆的声响。一家公司的Logo就能让我玩很长时间，这很谷歌。

通过这张两倍变焦的照片，你可以很清晰的看到玻璃柜里的轨道。

进门之后，到处都是可以充值信仰的谷歌Logo，以及看起来很酷的小彩蛋。比如这个可以悬浮在空中的小摆件。

当然，也少不了这样的谷歌Logo：

如果刚刚的Logo太普通，谷歌新加坡还有用乐高积木拼起来的：

桌子上还有很多没用上的乐高积木，你可以用它们在空余的地方拼出新的图案。

作为一家通过搜索业务兴起的公司，谷歌新加坡也提供了热搜词实时更新的展示屏幕，不同的热搜词通过不同的颜色区分开来。

在楼上，你还可以看到YouTube的Logo：

2. 办公环境

这些Logo虽然可以充值“谷粉”的信仰，但只是谷歌员工办公的陪衬，作为基础设施的办公空间，谷歌新加坡总部让人不由的感叹：真是别人家的公司。

几乎每层楼都有沙发和咖啡台，谷歌员工可以一边吃东西，一边与同事交流。

如果你觉得坐在这里讨论不够酷炫，谷歌还有这样的座位：

你甚至可以坐在这样富有工业感的转椅上思考理想和人生。

工作累了，谷歌还有专门的游戏室，你可以在这里玩实况足球等游戏。

午休也有专门的午休室，用猫当作免打扰的标志非常萌了。

3. 美食

带我们参观的谷歌员工向我们介绍：“这里的咖啡是新加坡最好的。”

这可能是谷歌员工最幸福之处，无论你在哪一层办公，都有美食供应。你不需要下楼去食堂就餐，只需要到泡咖啡的地方就可以自取水果和正餐。

其中的一些炊具也很有东方特色。

4. 广告业务

最后再来聊聊这次会议的主题：Growing with Google。作为谷歌收入的重要组成部分，广告业务还帮助了多个不同行业的成长。不仅包括线上的游戏等行业，制造业也开始应用谷歌的广告甚至机器学习框架提升业务水平。

现场的演讲嘉宾之一，来自台湾的纺织企业和明纺织执行顾问李佳宪表示：“凭借TensorFlow，我们通过创建面料识别算法提高了我们的竞争力，将交付订单所需的时间从1.5-3个月缩短至2-3天。”

在过去的40年里，和明纺织累积了超过10万种面料图案设计。如果要在和明纺织的3个库房内人工寻找某一特定图案的布料，可能需要40-45天。

谷歌亚太区总裁Karim Temsamani总结了去年自家产品的用户数据：“谷歌非常幸运，已经开发出7种拥有10亿多用户的产品，包括Google Search、Google Maps、Android、Google Play、YouTube、Chrome和Gmail。Google Play在应用程序开发者与超过10亿潜在客户之间建立起连接。去年，用户通过Google Play安装了820亿个应用。YouTube每月访问人数超过15亿人，日视频观看时长超过10亿小时。”

在演讲结束的时候，Karim不忘安利自家的硬件产品——Google Home Mini。作为“谷粉”，当然是要买了。