优步2年前泄露2000万用户信息 付黑客10万美元封口费

澎湃新闻记者 姚晓岚 综合报道

美国当地时间4月12日，据彭博社报道，美国联邦贸易委员会表示，Uber在2016年发生的数据泄露事件暴露了超过2000万使用其服务的用户的信息，这些信息包括姓名、电话号码和电子邮箱地址。

美国联邦贸易委员会称，他们严厉谴责Uber没有提早披露这项事实。该委员会表示，当其在调查并对Uber在2014年发生的类似数据泄露事件实施制裁时，Uber没有及时向其披露2016年发生的数据泄露事实。

据美国联邦贸易委员会代理主席Maureen Ohlhausen表示，Uber在其隐私和安全做法上误导消费者后，继续加强了自身的不当行径。她宣布，去年该机构与Uber达成的和解协议进一步扩大化，新增的协议内容旨在确保Uber未来不会出现类似不当行为。

美国联邦贸易委员会在一份投诉中表示，在Uber2016年的数据泄露事件中，黑客侵入由亚马逊提供的数据存储服务，获得了Uber用户的未加密的个人信息，涉及2560万人姓名对应的电子邮件地址，2210万人姓名对应的移动电话号码，60.7万人姓名对应的驾驶执照号码。

根据修订后的上述和解协议，如果Uber未来没有通知美国联邦贸易委员会可能发生的类似事件，Uber可能会受到民事处罚，并且必须提交对其数据安全的审计报告。

据彭博社此前报道，美国联邦贸易委员会指责Uber在发现这一数据泄露事件后静默了逾一年时间。Uber当时表示，已经向黑客支付了10万美元要求对方删除数据并将此作为封口费。彭博社评价称，“这是一个不寻常的举动。”