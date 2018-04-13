TCL集团预计今年第一季度净利润同比增长52%至74%

【TechWeb报道】4月13日消息，TCL集团昨晚发布了2018年第一季度业绩预告。报告显示，TCL集团预计今年第一季度盈利：68,000 万元—78,000 万元，同比增长52%至74%。

TCL集团公告截图

TCL集团称，报告期内，本公司利润增长的主要原因有：（一）华星光电投片量同比有所增长，产品结构持续优化，盈利保持较高水平，集团对华星光电持股比例较去年同期提高；（二）多媒体、家电集团产品销量保持增长，经营业绩显著提升；（三）通讯业务同比大幅减亏；（四）公司深化变革转型，组织和产业结构优化，经营效率和资产运营效率提升。

报告期内，华星光电产能稼动率和产品综合良率继续保持了业界较高水平，受益于产能提升并保持满产满销、产品结构持续优化，盈利维持较高水平。同时，深圳华星t1产线于3月进行了为期一周的例行设备检查，对当月投片量有所影响，但保障了各主要生产设备延续良好状态。

报告期内，TCL多媒体持续优化产品结构和销售渠道，大幅提升产品力，并发挥与华星光电产业协同优势，中国市场销量表现持续优于行业平均水平，海外市场销量持续强劲增长，经营业绩显著提升。

报告期内，受海外手机市场持续低迷及TCL通讯业务调整影响，TCL通讯销量同比下滑，但通过组织架构优化、提效降本、新产品和新技术研发有序快速推进，TCL通讯同比实现大幅减亏，经营状况有望进一步好转。

报告期内，公司家庭互联网及移动互联网可运营终端及活跃用户数持续快速增长。通过公司智能网络电视终端运营的累计激活用户近2,600万，通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达4,242万；公司移动互联网应用平台累计激活用户数已近3.4亿。公司家电集团及其他业务稳健发展。

TCL集团昨日还发布了 2017 年度业绩快报，TCL集团实现营业收入1116亿元，同比增长4.79%，归属于上市公司股东的净利润26.6亿元，同比增长66.32%，加权平均净资产收益率：11.34%，上升 4.17 个百分点。报告期内，华星光电t1与t2产线累计投入玻璃基板338.7万片，同比增长19.9%；产能稼动率和产品综合良率继续保持行业领先水平；32寸电视面板市占率全球第二，55吋UD等高规格大尺寸产品市占率保持国内第一。t3产线已开发了多款全面屏产品，供应一线品牌客户的出货量持续增长。受益于华星光电产能提升并继续保持满产满销，半导体显示行业景气度高于去年同期，华星光电的净利润同比大幅增长。

TCL集团称，营业利润、净利润、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比增长，主要因为华星光电净利润同比大幅增长以及公司变革转型提升经营效率。

今天上午，TCL集团股价报收3.45元，总市值约466.27亿元。（宋星）