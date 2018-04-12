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王兴出席摩拜全员大会:承诺不裁员 还点评了ofo

王兴出席摩拜全员大会:承诺不裁员 还点评了ofo
2018年04月12日 09:06 新浪综合
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　　来源：36氪

　　王兴认为摩拜后期的主要竞争对手应该是哈罗单车，而不是目前对抗最激烈的ofo。

　　文 | 杨林

　　4月11日晚间，有显示是实名认证的摩拜员工在脉脉上爆料称，当天下午，摩拜曾召开全员大会，不只是王晓峰、胡玮炜、夏一平等三位创始人到场，美团创始人王兴也出现在了会议上。

　　随后，有摩拜员工向36氪确认了此消息，并称这是4月4日摩拜正式宣布被美团收购后，公司第一次召开全员大会，部分员工是用视频的方式加入的。

　　王兴在昨天的全员大会上承诺，现有员工的位置不会动，摩拜也不会进行裁员。上述摩拜员工称，王兴用滴滴和快的合并后曾进行大规模裁员为例，“（滴滴、快的）因为业务重叠率太高所以裁员，而美团和摩拜几乎没有重叠，就算有一小部分重叠，也会妥善安排的。”

　　此外，王兴还就美团是否上市的问题，在摩拜的全员大会上作了说明。他没有直接透露是否上市，以及具体的时间表，不过王兴称，如果美团上市，股价至少要翻三倍。此前36氪曾报道，美团正在讨论IPO事项，计划最早于2018年年内在香港IPO，估值为600亿美元。如政策允许，美团也会考虑在中国内地上市。

　　美团拿下摩拜，除了可以增加上市前的估值，还收获了一份比较优质的动产。摩拜重视科技含量，车辆造价更高，一开始就能GPS定位和搜集数据——这正是此前马化腾和朱啸虎朋友圈留言论战的关键点。虽然从成本的角度让人诟病，不过对于美团来说，这更像是一个礼物。

　　而且，美团也可通过把作价不菲的摩拜单车抵押，开辟一条灵活的资金渠道。换句话说，摩拜作为动产，就可以被美团拿去做多次抵押融资。

　　至于美团上市后，摩拜员工的期权问题，上述员工称，此前摩拜内部会议其实已经给出了解决方案：期权都会按一定比例转化为美团期权。同时，王兴还向摩拜员工承诺，转化期权之后，行权价比原先更低。

　　上述员工还透露，王兴认为摩拜后期的主要竞争对手应该是哈罗单车，而不是目前对抗最激烈的ofo。他称，王兴用“把自己贱卖掉进了非常大的坑里”来形容ofo，并透露ofo此前将车辆抵押给阿里的价格只有100元一辆。

　　王兴认为，之后摩拜核心目标在于做出行的服务提供商。具体的提升目标在于让用户随时随地能高质量骑行、能开锁、能骑行、骑行体验好，至于收入模式方面，他也提了几点：直接骑行收费、 月卡、季卡、还有流量导入变现。

　　在会议上，摩拜创始人胡玮炜表示，自己不会离开摩拜，算是对出走传闻作出了回应。此前美团收购摩拜后，王兴曾发内部信透露，摩拜将继续保持独立品牌、独立运营，且管理团队将保持不变，王晓峰将继续担任CEO，胡玮炜将继续担任总裁，而王兴本人则担任董事长。

　　上述摩拜员工称，胡玮炜此举更多是起到稳定人心的作用。36氪了解到，从去年年底开始，很多摩拜员工相继离职，有很多高管也陆续离开，加入区块链创业浪潮。而此次交易期间，创始团队会不会离开、谁来接管摩拜，一度成为内部员工讨论最多的话题之一。

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