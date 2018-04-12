网易有道CEO周枫： AI使不同应用之间的门槛变低

来源：21世纪经济报道

本报记者 和佳 翟少辉 博鳌、上海报道

在博鳌亚洲论坛“未来的生产”、“新一轮技术革命”、“让人工智能‘落地’”等多场分论坛上，AI均成为重要的讨论话题。从企业的角度来看，越来越多的企业正将AI定位为未来的发展方向，网易旗下曾凭借明星应用程序“有道词典”就在其中之一。

“我们对自己的定位就是一家语言和教育领域的AI企业。”4月10日，网易高级副总裁、有道CEO周枫在博鳌亚洲论坛现场接受21世纪经济报道记者专访时表示。

据周枫介绍，网易公司“发力”AI领域已有5年时间。“我们有几百人的工程技术团队，其中很大一部分在做AI相关技术的开发。资金投入主要在于数据和人，我们每年花费上千万用于数据获取，此外，技术团队的人才成本也非常大。”

周枫向21世纪经济报道记者独家透露，有道将于4月17日举行首轮融资发布会。

AI帮助机器翻译取得大突破

《21世纪》：有道人工翻译和电子工业出版社合作翻译了国外版权引进书籍《极简人工智能》，为什么进行这样的尝试？有道会尝试进军图书翻译或出版界吗？

周枫：我们把包括人工翻译、自动翻译、人机翻译视作一个整体，其背后最核心的驱动力是互联网和AI。互联网将人连接在一起，我们的人工翻译就是一个众包的模式，译员远程工作；而AI则帮助机器翻译在最近三年取得了非常大的突破。

我们目前没有做外文图书出版的想法，在教育方面，我们出过面向学生的书籍，这是我们本来就会参与的。语言交流是一个非常大的需求，我们正在将它变得容易。我们的翻译水平经过了第三方的测评，并且也能实现语音翻译、拍照和视觉翻译，全人工和半人工翻译，能够满足在翻译方面的各类需求。

《21世纪》：你认为AI在翻译领域的应用已经成熟了吗？会颠覆传统翻译行业吗？

周枫：AI在翻译的应用具体叫做“全球网络翻译”，这较三五年前的翻译水平已有非常大的提高。我们目前在汉、英、日、韩、法、西、葡等几种语言上均已达到全球最好的水平，其中中英翻译已达到大学英语六级水平，是非常流畅的，且在大部分场景下已经实用化。

颠覆可能听起来有些负面，我认为应该是革命。语言的隔阂本来就是不该存在的，全球应该能够互相听懂、理解对方，作品、文档应该能自由流通，这也是AI能帮助我们实现的。

《21世纪》：目前有道在技术上的核心竞争力和优势是什么？

周枫：最核心是翻译技术。其实，这一轮的人工智能或者说深度学习技术的一个特点就是，使不同应用之间的门槛变得更低。语音和翻译其实很多时候都在使用深度学习技术，因此这些领域变得能够更加互通了，这也使我们除了做翻译，还能把语音的问题同时解决。所以一些以前专攻感知的人工智能公司，比如专门做语音、或是专门做车牌识别的，现在能更全面地发展技术。科大讯飞在做除语音外的其他事情，有道也可以做出有道翻译蛋产品，这使行业的创新增加。

《21世纪》：有道定位为语言和教育领域的AI企业，目前在线教育占业务板块的比例如何？

周枫：今年在线教育就应该是有道收入的第一大来源，占比会超过一半。未来有道是以教育+AI为主业。其实，我们几年前就已经开始摸索，那时海外的教育公司都是在做录播的产品。而亚洲的公司很早就体会到，从实战角度，听录播课是容易睡着的，必须要有互动。中国的在线教育公司从娱乐产品那里进行了借鉴，比如我们的课程都是直播的，根据学生的提问，老师会现场调整讲课内容，这就是从直播类的娱乐产品处借鉴而来，给大家在学校里听课的感觉。我们希望能够把运营层面、产品层面的创新，和AI这样的深度技术创新结合起来。效率和动力是学习最重要的两个关键，解决了这两点问题，每一个学生都能发挥出最大的潜力。

在线教育还是“蓝海市场”

《21世纪》：你如何看中国在线教育的市场？

周枫：有人做过预测，未来几年会出现百亿级收入的在线教育公司，但我认为有机会到千亿级。这就像电商，可以更大规模地发挥效应。过去教培企业本质上依赖线下的执行，这需要门店，而现在的线上教育更加高效，也就有机会得到更大的回报。

在线教育一般讲是教育培训，虽然听起来是一个辅助的行业，但其实它本身的规模是非常大的。中国的教育培训行业一年大概有1万亿人民币的市场规模，其中K12（即从幼儿园开始到高中毕业）大概为6000多个亿，占比接近三分之二。

现在大部分还都在线下。从互联网相关的各个行业的发展来看，会发现用户其实非常希望很多服务能“在线化”，因为“方便”，大家看外卖就知道了。因为方便，外卖的业务规模增长非常快。在线的教育也有同样的特点。比如初中生高中生其实很多时候只有晚上和周末有时间，但晚上出门并不方便，在线教育使他们能够将晚上利用起来。而且它最大的一个优势是可以把全国最好的教育资源能够集中和整合，帮助那些渴望学习、渴望提升，但苦于当地没有好的师资的学生。它还能够实现一个老师同时给很多人上课。

在线教育仍是一个蓝海市场，因为市场规模太大。如果这个市场是100亿，可能大家很快就发现能互相碰到对方。但这是一个如此大的市场，涉及约2.3亿学生（中小学加大学生）。我们去年覆盖到的付费学员才不到50万，所以还处于非常早期的阶段。

《21世纪》：你认为，和其他在线教育平台相比，有道精品课的定位和特点是什么？

周枫：我们定位是以K12和大学生为目标用户。在线教育是蓝海市场，但里面需求非常散。我们之所以选择K12和大学生，是因为我们看到教育资源的不平均，以及在这个人生阶段，学生本身有很强的意愿在学习上投入精力。并且这个群体有大量的基础用户正在使用我们的词典、翻译、云笔记等产品，这是我们的优势。

那为什么以前不做？因为以前他们不付钱。得益于整个互联网多年的发展和积累，并且大学生、高中生对互联网工具的运用已达到非常熟练的程度。十几年前就有在线教育，但那时它更多是作为一个学校的延伸和公益，比如北京四中网校。现在进入商业化运作是非常好的事，使其规模可以做得更大。

（编辑：杨志锦）