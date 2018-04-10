数字货币往何处去？还有美国养老基金想来分一杯羹

澎湃新闻记者 周炎炎 发自美国旧金山

美国时间4月9日，LendIt朗迪峰会在美国旧金山召开，在名为“Blockfin”的区块链论坛中，不少投行分析师现身，有些对加密货币产生了浓厚的兴趣，甚至要将其加入养老金投资组合，有些则弃之如履。

“我们可以设想一下，未来1%的养老基金可以用于加密货币投资，”说这话的不是别人，正是富达投资集团研究院副总裁Hadley Stern，这是一家世界上最大的以共同基金管理为主的投资管理公司之一，也是美国养老金管理市场的领导者之一。

Hadley Stern表示，加密货币其实并没有完全去中心化，其实是个介于中心化和去中心化之间的东西。他觉得虽然加密货币不比蓝筹股，但不排斥放到投资组合里试试水。

但是Hadley Stern随即又说，“仅代表个人观点，不代表公司判断。”

市场研究公司Cannaccord分析师Michael Graham也对加密货币比较看好，他认为在接下来的12个月到18个月之间，全球应该会有很多投资机构会关注到加密货币，并且将其加入到自己的投资组合之中。

“然而目前存在的一个问题是，托管机构是否靠谱，因为比特币等加密货币被盗事件比较频繁。以后资本也会介入钱包安全性的领域，那时候应该情况会好转，” Michael Graham表示。

加拿大皇家银行（RBC）资本市场分析师Mitch Steves对此极为赞同。他表示，此前美国一直有人想推出比特币ETF，但是“没有专业的加强的托管，比特币ETF就注定‘难产’。”

不仅仅是比特币EFT，Mitch Steves还脑洞打开，表示各种加密货币都可以纳入ETF中，“要实现对不同数字货币的分级估值，就像房地产一样。”

而Tetras Capital的创始合伙人Alex Sunnarborg显得有些不屑一顾。

“我们不会去买任何加密货币，波动幅度太大，1000亿美元的资金投进去，如果一天跌了50亿美元，我们的投资者是不会对此满意的，”Alex语气非常强硬。

会场有人提问比特币究竟是不是骗局的问题，Mitch Steves觉得这个问题有些过时，“没人敢说比特币是一个骗局，但是普通的骗局并不会产生去中心化这样的理念。”

Mitch Steves认为，“最后的胜者”不是比特币、加密货币本身，而是区块链技术和去中心化的理念，“原有的处在体系中心的机构将会失去权力，就好像GPU不复存在一样。”

至于现在发行ICO（代币首次发行）的可能性，来自咨询机构Symmetry Blockchain Advisors的Debbie Hoffman表示，现在美国ICO的风险性也很高，监管问责更为频繁，但法律比较模糊，“现在是非常艰难的时期，但是明确的法律很快就会到来。”