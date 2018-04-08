特斯拉旗下SolarCity 29亿美元债务将到期

【TechWeb报道】4月8日消息，据国外媒体报道，由于现在特斯拉遇到Model 3的制造问题，让人很容易忽略特斯拉旗下太阳能公司SolarCity遇到的麻烦。

在特斯拉首席执行官马斯克收购由他的两个表兄弟建立的太阳能电池板安装商引发争议之后16个月，特斯拉的财务状况造成了压力。这笔20亿美元的收购带来了29亿美元的债务负担，其中很大一部分即将到期。对于一家公司而言，这是一个糟糕的时机，特斯拉每分钟大约需要6500美元，还要试图避免再次加息。

信贷调查公司Covenant Review LLC的分析师Alexander Diaz-Matos说：“SolarCity的债务可能并不是特斯拉问题的直接根源，但目前它确实无助于此。”

特斯拉代表拒绝就此事发表评论。该公司表示，去年太阳能业务产生了正向现金流。

特斯拉的债务包括全部可转换债券，期票，定期贷款，现金股权债券和资产支持证券。总数大部分与特斯拉汽车制造商有关。

对于投资者而言，焦点主要集中在与加速Model 3生产的现金消耗上，马斯克首先将电动汽车带入大众市场。在驾驶员辅助系统发生故障时，上个月发生的X型车辆发生致命故障后，对特斯拉的自动驾驶仪也产生了新的担忧。

特斯拉3月份股价暴跌22％，4月2日收于252.48美元，是一年多以来的最低点。在公司支持下一个3型产品生产目标后，公司周四攀升了21％，并表示今年将不需要增加股权或债务。截至纽约时间周五上午11点31分，该股票下跌2％至299.67美元。