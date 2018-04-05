国务院要求电信企业7月1日起取消流量漫游费

【TechWeb报道】4月5日消息，据央视《新闻联播》栏目报道，在日前召开的国务院常务会议上，国务院明确要求电信企业7月1日起取消流量漫游费。

会议指出，按照国务院部署，近年来网络提速降费成效明显。下一步围绕促进经济升级和扩大消费，督促电信企业加大降费力度，7月1日起取消流量“漫游”费。确保今年流量资费降幅30%以上，推动家庭宽带降价30%、中小企业专线降价10%-15%，进一步降低国际及港澳台漫游资费。

同时，加快高速宽带城乡全覆盖，今年提前实现98%行政村通光纤，重点支持边远地区等第四代移动通信基站建设，推动飞机上互联网接入业务，支持在酒店、机场、车站等扩大免费上网范围。

工信部信息中心工业经济研究所所长于佳宁表示，近年来网络提速降费工作的落实，大大降低了普通消费者入网门槛，加快了我国居民信息交流效率，让互联网意识深入人心。同时，网络提速降费为“大众创业、万众创新”打下了坚实的基础。

今年的政府报告中提出，取消流量“漫游费”，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益。

工信部副部长陈肇雄3月6日在接受媒体采访时表示，将确保手机流量“漫游费”于7月1日前取消。

随后，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商纷纷表态，坚决贯彻落实加大网络提速降费力度的相关要求，确保相关举措全面尽快落地实施。

去年9月1日起，三大运营商已经正式取消了手机的长途漫游费。（周小白）