Facebook又道歉：保存了未发布或已删除的用户视频

【TechWeb报道】4月4日消息，据国外媒体报道，上周，Select All报告称，Facebook数据档案中包含了对用户录制视频的引用，但后来决定不公开发布，而是删除了这些视频。事实证明，虽然你可能已经删除了未发布的录制视频，但Facebook没有。

为什么Facebook保存非公开和删除的视频？事实证明，当被问及原因时，社交网络并不知道，他们花了一周时间才弄清楚原因。Facebook在回应Select All的澄清请求时解释说，这是因为一个错误:“我们发现了一个阻止删除视频草稿的错误。我们正在删除它们，并为给您带来的不便表示歉意。”

一方面，Facebook并不是故意保存视频草稿，这让人放心。然而，社交网络拥有超过22亿用户。你能想象每天有多少草稿视频被创建，直到本周，它们都被保存在Facebook的服务器上。这么大量的数据怎么能被多年忽视呢？

然而，随着Facebook社交网络试图重新赢得全球用户和政府的信任，Facebook的这种密切审视肯定会继续下去。