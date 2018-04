加大假新闻打击力度 Facebook在美推发布者背景信息

来源:cnBeta

据外媒报道,Facebook正在加大它对假新闻的打击力度,现在它决定通过向用户提供发布者的背景来帮助他们确定其所看内容是否属实。根据这家社交网络的研究显示, 一些关键因素可以将假新闻区别出来。

Facebook开始向用户提供内容发布者在维基百科上的链接入门以及该文章在网站上被分享的次数以及分享的地方。另外它还将包含相同主题的相关文章。

为了让这项工作顺利展开,Facebook新增了两项新的功能:更多关于发布者的消息(More From This Publisher)和好友分享(Shared By Friends)。目前这些功能已经在美国推出。

如果用户所读文章由一名正确创建账号的作者编写,那么Facebook将会提供关于该名作者的信息链接,包括上面提到的维基百科页面、其最近些的其他文章以及其个人资料等。Facebook表示目前还只是一个初步的小型测试。

不过Facebook的这套策略并未得到普通的赞赏。一部分人认为,背景信息系统只是一种试图转移事实核查责任的手段,而非人们期望的责任承担。另外这还意味着Facebook将重度依赖于维基百科,而这个平台曾让YouTube陷入水深火热之中。此外,它引发人们的一些担忧,即由有争议的维基百科页面引来的新流量将可能会导致破坏行为的增加。

目前还不清楚Facebook是否会就使用维基百科数据向后者支付费用或以捐赠的方式合作。