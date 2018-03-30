新浪科技> 互联网 > 正文

2男子盗共享单车账户资金获刑:用App漏洞改用户信息

2男子盗共享单车账户资金获刑:用App漏洞改用户信息
2018年03月30日 09:27 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　两男子盗窃共享单车账户资金获刑：利用App漏洞改用户信息

　　肖波 高瞻/人民法院报

共享单车APP中漏洞给了窃贼可乘之机。共享单车App中漏洞给了窃贼可乘之机。

　　近日，广东省深圳市南山区人民法院对吴某、杨某利用手机共享单车App漏洞，盗窃用户账户余额和收益一案进行了一审宣判，判处被告人吴某有期徒刑六个月，并处罚金1000元；杨某拘役四个月，并处罚金1000元。利用手机App漏洞盗窃用户账户余额和收益案，这在深圳还是首例。

　　使用过共享单车的用户都知道，在使用单车前要先在App上注册个人账户，并通过绑定支付宝或微信钱包交纳100到300元不等的押金。在使用后，账户会自动扣除相应费用。为了吸引更多用户使用单车、增加关联性和趣味性，有的共享单车公司还在App中设置了“共享收益”的项目，让用户“领养”单车。即在其他用户使用到“领养”单车时，“领养人”可以获取一定收益。

　　此案中的杨某和吴某是通过网络认识的。一次偶然的机会，杨某得知可以利用软件修改某共享单车App的用户信息，将用户共享单车账户内的余额押金退到自己掌握的微信账户上，杨某就将这一信息和操作方法告诉了吴某。吴某对电脑比较熟悉，他发现除了可以退回余额押金外，还可以将账户内的“领养”单车的收益退到自己掌握的账户上，于是吴某又将这一信息反馈给了杨某。自2017年4月开始，两人利用上述方式，多次将该共享单车公司用户账户内的余额、押金以及“领养”单车收益转到自己的微信账户上，吴某分22次共盗窃16810.6元，杨某分12次共盗窃3535元。直到该共享单车公司接到用户反馈，称账户内的共享收益变少，公司通过核查才发现有人利用系统漏洞登录用户账户，遂向公安机关报案。两名被告人被抓获。

　　（原题为《利用App漏洞盗窃共享单车账户资金被处刑》）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有