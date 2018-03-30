2男子盗共享单车账户资金获刑:用App漏洞改用户信息

两男子盗窃共享单车账户资金获刑：利用App漏洞改用户信息

肖波 高瞻/人民法院报

共享单车App中漏洞给了窃贼可乘之机。

近日，广东省深圳市南山区人民法院对吴某、杨某利用手机共享单车App漏洞，盗窃用户账户余额和收益一案进行了一审宣判，判处被告人吴某有期徒刑六个月，并处罚金1000元；杨某拘役四个月，并处罚金1000元。利用手机App漏洞盗窃用户账户余额和收益案，这在深圳还是首例。

使用过共享单车的用户都知道，在使用单车前要先在App上注册个人账户，并通过绑定支付宝或微信钱包交纳100到300元不等的押金。在使用后，账户会自动扣除相应费用。为了吸引更多用户使用单车、增加关联性和趣味性，有的共享单车公司还在App中设置了“共享收益”的项目，让用户“领养”单车。即在其他用户使用到“领养”单车时，“领养人”可以获取一定收益。

此案中的杨某和吴某是通过网络认识的。一次偶然的机会，杨某得知可以利用软件修改某共享单车App的用户信息，将用户共享单车账户内的余额押金退到自己掌握的微信账户上，杨某就将这一信息和操作方法告诉了吴某。吴某对电脑比较熟悉，他发现除了可以退回余额押金外，还可以将账户内的“领养”单车的收益退到自己掌握的账户上，于是吴某又将这一信息反馈给了杨某。自2017年4月开始，两人利用上述方式，多次将该共享单车公司用户账户内的余额、押金以及“领养”单车收益转到自己的微信账户上，吴某分22次共盗窃16810.6元，杨某分12次共盗窃3535元。直到该共享单车公司接到用户反馈，称账户内的共享收益变少，公司通过核查才发现有人利用系统漏洞登录用户账户，遂向公安机关报案。两名被告人被抓获。

（原题为《利用App漏洞盗窃共享单车账户资金被处刑》）