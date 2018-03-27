美国联邦贸易委员会证实已对Facebook展开调查

【TechWeb报道】3月27日消息，据国外媒体报道，美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission，简称FTC)证实，已对Facebook的隐私保护问题展开调查。

FTC消费者保护局代理局长汤姆·帕尔表示，该局“严肃对待近期相关新闻报道，这些报道引发了对Facebook隐私保护实践的严重关切”，并警告称，该局将对“那些未能履行其隐私保护承诺的公司”采取行动。

本月早些时候，外媒报道Facebook 5000万用户的数据被第三方Cambridge Analytica违规利用，被用于收集美国选民数据，此事引发强烈反弹。

外媒称，FTC调查可能导致Facebook面临罚款。该公司曾于2011年与FTC签署同意令，该同意令要求Facebook明确告知用户，他们的数据正如何被与第三方分享。

如果被发现违反这一同意令，该公司的每项违规操作可能面临每天高达4万美元的罚款，每位受影响的用户可以被算作一项单独的违规行为。另外，FTC的调查只是针对Facebook展开的几项调查之一。

如果Facebook被认定违反其在2011年与监管机构达成的用户隐私和解协议，它可能接到巨额罚单。

美国和欧洲的政界人士已经要求Facebook创始人马克?扎克伯格(Mark Zuckerberg)就这起丑闻作证。

扎克伯格上周三在其个人Facebook页面上发表声明，承认在保护用户数据方面，Facebook“犯过错误”，并提出了多项加强用户数据保护的措施。

Facebook股价昨日上涨0.42%至160.06美元，盘中最低曾达到149.02美元。Facebook总市值约4651.04亿美元。（宋星）