新浪科技> 互联网> Facebook数据滥用丑闻曝光专题 > 正文

美国联邦贸易委员会证实已对Facebook展开调查

美国联邦贸易委员会证实已对Facebook展开调查
2018年03月27日 09:21 TechWeb
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　【TechWeb报道】3月27日消息，据国外媒体报道，美国联邦贸易委员会(Federal Trade Commission，简称FTC)证实，已对Facebook的隐私保护问题展开调查。

　　FTC消费者保护局代理局长汤姆·帕尔表示，该局“严肃对待近期相关新闻报道，这些报道引发了对Facebook隐私保护实践的严重关切”，并警告称，该局将对“那些未能履行其隐私保护承诺的公司”采取行动。

　　本月早些时候，外媒报道Facebook 5000万用户的数据被第三方Cambridge Analytica违规利用，被用于收集美国选民数据，此事引发强烈反弹。

　　外媒称，FTC调查可能导致Facebook面临罚款。该公司曾于2011年与FTC签署同意令，该同意令要求Facebook明确告知用户，他们的数据正如何被与第三方分享。

　　如果被发现违反这一同意令，该公司的每项违规操作可能面临每天高达4万美元的罚款，每位受影响的用户可以被算作一项单独的违规行为。另外，FTC的调查只是针对Facebook展开的几项调查之一。

　　如果Facebook被认定违反其在2011年与监管机构达成的用户隐私和解协议，它可能接到巨额罚单。

　　美国和欧洲的政界人士已经要求Facebook创始人马克?扎克伯格(Mark Zuckerberg)就这起丑闻作证。

　　扎克伯格上周三在其个人Facebook页面上发表声明，承认在保护用户数据方面，Facebook“犯过错误”，并提出了多项加强用户数据保护的措施。

　　Facebook股价昨日上涨0.42%至160.06美元，盘中最低曾达到149.02美元。Facebook总市值约4651.04亿美元。（宋星）

我要反馈
相关专题： Facebook数据滥用丑闻曝光
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有