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Waymo CEO：我们的技术不会发生Uber一样的事故

Waymo CEO：我们的技术不会发生Uber一样的事故
2018年03月26日 10:38 新浪科技
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几天前，Uber无人驾驶汽车发生车祸，一名女子死亡。Waymo CEO约翰·克拉富西克（John Krafcik）对此公开评论说，Waymo的技术可以处理这种危险情况。周六时，克拉富西克参加了全国汽车经销商协会（NADA，National Automobile Dealers Association）举办的会议，他在会上说：“我对Elaine（因Uber车祸去世的受害者）表示由衷的悼念，她失去了生命，离开了家人。不过面对行人、骑自行车的人时，我深信我们的技术足够强大，可以应付类似的情况。”

 

 

（图自：Waymo）

在Phoenix地区，一年多以来Waymo一直在用无人驾驶汽车接送乘客，克拉富西克没有对项目的现状发表评论，由此可以看出，Waymo无人驾驶汽车测试工作不会暂停。

丰田与nuTonomy已经暂停公路测试工作，不过到目前为止，只有它们两家公司和Uber暂停测试，其它企业没有停下前进的步伐。

一些专家认为，Uber汽车使用的传感器不完美。Uber汽车安装了雷达和激光雷达系统，也就是所谓的LiDAR。雷达和激光雷达可以侦测目标物、行人，侦测的距离很远，如果发现汽车即将撞车，系统会命令汽车减速或者停车。

卡内基梅隆大学无人驾驶汽车研发主管拉杰·拉杰库马尔（Raj Rajkumar）接受采访时表示：“之所以开发无人驾驶汽车本来就是为了应付这样的情况，在很远的地方汽车就能看到障碍物，如有必要就会停车。无人驾驶行业的所有团体似乎都行动起来，想搞清Uber系统发生了什么事，想知道自己的系统是否有同样的问题。”

去年，Waymo起诉Uber，Waymo认为Uber开发激光雷达系统时使用了窃取的商业机密，这些机密是Uber收购Otto时获得的。不久前，诉讼以和解收场。Uber用股份作为赔偿，价值约为2.45亿美元，并且同意不会将Waymo机密技术用在自己的软件和硬件中。Uber似乎没有任何的“罪恶感”，它一直强调说自己的激光雷达系统是公司工程师自主开发的。

Waymo曾在声明中表示，它所使用的远程激光雷达系统花了很多年的时间开发，是定制产品，有了这套系统，自动驾驶汽车可以识别任何方向距离超过300码的障碍物。Waymo还说：“我们的定制激光雷达系统可以捕捉各种细节，精准度极高，它不只可以侦测周围的行人，还能预测行人即将往哪个方向前进。”

在周六的会议上，克拉富西克发表评论说，Uber事故导致行业进入毁灭性时刻，一名无辜的女子因此死亡，不只如此，它还意味着在技术发展的关键时刻出了问题。到底无人驾驶技术安全不安全？调查发现许多人并不确定。

克拉富西克说：“对于Waymo的所有人来说，这一天是让人悲伤的一天，因为事发车辆安装了代表无人驾驶的技术。Waymo的使命就是确保安全，避开类似的事故，正是这个使命让我们团结起来，变成一家公司。所以说，这件事给我们带来很大的冲击。”

“我们的汽车已经在公共公路上行驶了500多万英里。我们将多个测试项目组合在一起，除了在公路上测试，还用模拟技术测试，用电脑模拟行驶50亿英里，测试软件性能和系统的感知能力。”克拉富西克接着说，“我们发起了数以万计的物理测试，不断改进技术，确保技术足够强大，高度安全。”

Waymo在加州建有专用私有测试场，它在那里测试新软件，让汽车在危险环境下行驶，通过测试后再在开放公路上行驶。

Uber西克克拉
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