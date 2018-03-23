撞死行人的Uber测试员有前科：因武装抢劫未遂被判刑

撞死行人的Uber测试员有犯罪前科：因武装抢劫未遂被判刑

澎湃新闻记者 王歆悦 综合报道

Uber自动驾驶车。

美国东部时间3月22日，《华尔街日报》报道称，日前开小差撞死行人的Uber自动驾驶车测试操作员有犯罪前科，且曾有多张交通罚单历史。

3月19日，网约车公司Uber在美国亚利桑那州坦佩的一辆路测无人车，撞死了一位横穿马路的49岁女性，这是全世界第一宗无人车撞死行人的事故，事故引发了全球舆论震惊。

《华尔街日报》援引亚利桑那惩戒部门的记录报道，Uber自动驾驶车的司机曾在2000年因武装抢劫未遂而被定罪，并在马里科帕县被判5年徒刑，并与1999年被判处1年徒刑的一个虚假陈述罪名一同服刑。1998年，这名司机对使用被吊销的驾照驾驶车辆认罪，同时，她也未能出示保险证明和车辆注册的证明。

案件直到2012年才完全得到解决。此前一直无法与司机取得联系。

随着这些新的细节浮出水面，Uber公司的自动车技术测试流程开始引发外界质疑。这起事故及其反映出来的问题对于自动驾驶车和Uber公司都有重大影响。这对于Uber公司内部尚未解决的法律纠纷、董事会和投资者之间的冲突以及去年的换帅风波来说，无疑也是雪上加霜的。

一位Uber发言人表示，名叫Rafaela的司机符合公司的背景调查标准，且仍是公司员工。根据发言人的说法，Uber通常会筛选历史可追溯至七年前的违规行为或犯罪记录，为此前犯过错的自动驾驶汽车司机和普通司机提供第二次机会，是公司政策的一部分。

根据Uber的政策，过去三年中超过三次违规行为通常足以取消其司机资格，Uber拒绝进一步发表评论。

当地时间3月21日，美国亚利桑那州坦佩市警方公布了Uber自动驾驶汽车撞死行人一案事发前的视频记录。

这段时长21秒的视频，包含了车内和车外的画面。在车前道路的画面中可以看到，当行人推着自行车出现在画面中时，车辆距离行人还有较长一段路。

而坐在驾驶座上的测试安全员并没有密切关注着道路状况。在事发前15秒左右的时间，她大部分时间低头注视着方向盘的右下区域，时不时望向窗外。当车辆撞上行人的一刻，安全员才突然发现状况。

此前，Uber与监管部门也就司机背景调查问题出现过分歧。

去年11月，美国科罗拉多州官员要求Uber缴纳890万美元罚款，因为监管部门发现Uber允许数十名被定过重罪的司机在其平台做司机，而这违反了科罗拉多州对于网约车公司的规定。Uber将此归结于“流程错误”并将这些司机从其平台移除。Uber拒绝在大多数市场使用指纹识别技术，称这一流程可能很漫长，并会产生误导性结果。

自动驾驶车辆的驾驶员被称为测试操作员或安全驾驶员，他们经过培训后监测道路，并在仍处于测试模式的车辆行为不正常时操作方向盘或刹车。Uber为测试操作员提供三个星期的培训，然后就能上路。

这起事故还引发了关于人类和机器人能否共同驾驶汽车的争论。专家质疑，在复杂的驾驶情况下，当汽车的“大脑”交出控制权时，特别是在没有多少时间作出反应的情况下，人类是否可以处理。

杜克大学机械工程和材料科学教授Missy Cummings的一项研究发现，人们在长时间监控自动化时很难保持警惕。她的小组在模拟驾驶的4个小时内研究了27名受试者，平均约21分钟就会发现警惕性下降。