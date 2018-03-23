滴滴共享单车品牌青桔登陆武汉遇阻 数百单车被收缴

来源：界面

作者：柯晓斌

在共享单车市场上，网约车巨头滴滴再次遇阻。

继因在深圳违规投放，仅一天就被叫停后，昨日凌晨，滴滴的自有单车品牌青桔单车登陆武汉，不过就在当日下午，武汉市交委、市城管委、武汉东湖新技术开发区（以下简称“东湖高新区”）管委三部门联合对其违规投放的数百辆单车进行收缴。

去年9月，武汉市文明办、武汉市交委，武汉市城管委经共同研究后决定，暂停共享单车投放，并向各单车企业下达告知书。

对此，滴滴相关负责人向界面新闻记者表示，目前，滴滴仅在武汉东湖高新区一带投放了少量单车。并表示，其将继续与有关部门密切沟通，通过免押金的方式优化用户使用流程，减少押金负担。

腹背受敌的滴滴，在主营业务网约车和共享单车市场上，同时遭受挑战。

传闻已久的美团网约车已落地，试图在一线战场上瓜分市场，同时，随着ofo倒向阿里，其在单车市场上已没有代言人。更糟糕的是，传闻美团参与摩拜新一轮融资，而摩拜正在筹谋“反滴滴联盟”，攻打其侧翼。

滴滴和ofo矛盾公开化后，今年1月，滴滴亲自下场操盘共享单车，接管小蓝单车的同时上线自有单车品牌青桔，“由于小蓝单车经回收、维修后，仍有部分达不到使用要求，滴滴自有品牌青桔单车置换了部分损坏的小蓝单车。”滴滴表示。

不过，此时入场的滴滴已错过最佳入场时机，举步维艰。

2017年9月7日，北京市交通委宣布北京暂停投放共享单车，随后，上海、广州、深圳等多个城市联动，禁止单车投放。同时，此时的单车市场格局已定，双寡头摩拜和ofo占据主导地位，因阿里连续重仓的哈罗单车也成为新晋巨头玩家，呈三足鼎立，覆盖了所有大中小城市，小玩家已没有机会。

滴滴相关负责人士表示，今年1月25日正式上线的青桔单车，已陆续登录成都、东莞、佛山、南昌、合肥、无锡等多个城市。

尽管共享单车格局已定，滴滴在布局共享单车时举步维艰，但为了抢占另一个出行入口，解决1公里需求的共享车单车仍然是其不得不夺的市场，不管是复活小蓝还是上线自有单车品牌青桔，从战略上来看，都是防御性产品。

尤其是在摩拜筹谋“反滴滴联盟”、美团上线网约车，而美团和摩拜这两个滴滴的对手，又极有可能联盟的当下，共享单车这张牌对于滴滴而言极为迫切和需要。

不过，据接近摩拜的知情人士此前向界面记者表示，随着滴滴和ofo矛盾公开化后，滴滴和摩拜曾走上谈判桌，协商投资相关事宜，并且今年还有可能在商谈。