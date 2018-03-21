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媒体：有人在上海试坐美团打车 它并不比滴滴便宜

媒体：有人在上海试坐美团打车 它并不比滴滴便宜
2018年03月21日 13:02 新浪综合
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　　来源：36氪

　　3月21日消息，美团打车今日正式登陆上海，同时上线了出租车和快车两种业务。在南京试点一年后，美团打车最终跨出了布局全国市场的第一步。

　　近期，有关美团打车到底何时上线的消息传了一波又一波，但美团官方却一直未透露任何具体消息。直到昨日，美团打车的广告牌默默出现在上海公交站台，用户才知道，美团打车要在上海开城了。

　　美团打车到底如何呢？与滴滴相比，是否真的更优惠、更便捷？36氪邀请一位上海朋友宋亮亮趁上班路上体验了一把，想告诉你这些细节。

　　宋亮亮先领取了美团的打车红包，共获得14元抵扣红包一张、3折优惠券两张（最高抵10元），有效期都是七天。另一位上海朋友领到的红包金额亦是如此。

　　随后，宋亮亮分别在美团和滴滴上定位了住所到公司的距离，均选择快车服务。可以看到，相同的路程，滴滴报价约77.9元，而美团在不使用优惠券的情况下需要79.04元，略高于滴滴。

　　从美团地图上来看，宋亮亮所在地周围司机较多，应该能顺利打到车。

　　这里先交代一下宋亮亮的日常通勤情况。宋亮亮每天10点上班，地铁就在小区门口，到公司需坐9站路，中间经历一次换乘，全程大约15公里。算上所有时间，到达公司总共需要50分钟左右，所以他一般会在9:05出门。

　　从美团、滴滴、高德地图三方的数据来看，这段路程打车时间与坐地铁相仿。但考虑到早高峰堵车、红绿灯等干扰因素，为避免上班迟到，宋亮亮选择了先打车坐到较近的一站地铁，再乘地铁到达公司。

　　于是，宋亮亮先在美团上将目的地选在了距离自己3站的地铁站，发现居然需要40多分钟，肯定会迟到，遂改为1站，报价为20.18元（不算抵扣券），大约需要20分钟。

　　根据宋亮亮反馈的情况，他9：01确认叫车，等待9秒后就有一辆别克GL8车主接了单。可以看到，司机距离较远，预计9分钟才能接到他。

　　而实际情况是，司机8分钟后接到了宋亮亮，13分钟后将其送达目的地。从叫车到去往目的地，全程共花费21分钟，与美团预测时间基本一致。

　　下车后，这笔订单实际共产生15.08元费用，低于美团20.18元的报价。使用14元抵扣券后，实际只支付1.08元。

　　但宋亮亮通过查询滴滴收费发现，相同的路程，滴滴快车报价为14元，同样略低于美团打车。

　　36氪采访了另一位经常使用滴滴打车的朋友。他告诉36氪，滴滴收费高低主要取决于车主车速快慢、道路畅通情况、红绿灯多少等因素，如非特殊或极端情况，基本与报价相符。

　　如此看来，对于上海乘客而言，美团打车报价较高，实际收费虽低于报价，但与滴滴相比仍没有太大价格优势。而对司机来说却是另一回事。

　　在上海地区前2万名注册的司机，开站三个月内可享受“零抽成”，2万名之后则收取8%的抽成，并另外收取每单0.5元信息费。对比滴滴，对司机的抽成则为20%。

　　值得注意的是，美团将打车与就餐场景打通，上海用户在美团搜索本地餐饮商户信息时，可以直接通过商家主页面的“打车”入口，跳转到打车服务，无需再手动输入起始地址，减少大量操作成本。这是滴滴所不能及的。

美团红包宋亮亮
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