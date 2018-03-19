香港证监会采取行动:叫停向公众进行的首次代币发行

21世纪经济报道 21财经APP 周智宇 深圳报道

3月19日晚间，香港证监会在其官网发布公告称，首次代币发行（ICO）人Black Cell Technology Limited（Black Cell）涉及无牌运营，在采取监管行动后，要求其将代币归还香港投资者并取消相关ICO交易。

香港证监会指出，Black Cell透过其开放予香港公众的网站推销一项ICO以便向投资者出售数码代币，并在促销过程中，向投资者指出会利用ICO的所得收益来开发一项流动应用程式，而代币持有人将有资格赎回Black Cell的股权。

香港证监会表示，在关注到Black Cell可能曾进行未获认可的推销活动及无牌进行受规管活动而对其采取监管行动后，香港证监会采取了行动，并认为在这样的情况下，Black Cell发行ICO的安排可能构成集体投资计划。

香港证监会指出，如果ICO涉及向香港公众提出购买集体投资计划中的权益或参与集体投资计划的要约，除非获得豁免，否则或须根据《证券及期货条例》事先获得认可或符合发牌规定。也只有在这样的情况下，集体投资计划中的权益被视为《证券及期货条例》所界定的“证券”。

香港证监会提醒称，投资者在决定参与投资ICO前须审慎考虑。