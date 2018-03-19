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研究：全民网瘾！超1/4美国网民24小时网络在线

研究：全民网瘾！超1/4美国网民24小时网络在线
2018年03月19日 13:10 环球网
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　　研究：全民网瘾！超1/4美国网民24小时网络在线

　　【环球网科技综合报道】据英国《每日邮报》报道，近期调查研究表明，美国网民中几乎24小时网络在线的人数比例由2015年的21%上升至26%，从未上线的比例仅为11%，而种族、年龄以及收入水平等因素则影响了美国网民的网络习惯。

　　近日，美国皮尤研究中心（Pew Research Center）发布了这一调查数据。就网络在线次数而言，其中每日上线几次的比例为43%，每日上线一次的比例为8%，每周上线几次和从不上线的比例均为11%。就网络在线方式而言，美国拥有移动上网设备的人数比例为83%，他们可以通过手机、平板电脑等移动设备登录上网。但这其中每天网络在线的人数比例不到90%，经常在线比例为1/3；而不使用移动设备上网的人数比例则为54%，经常在线比例仅为5%。

　　就网民年龄分布而言，年龄在18至29岁的人群经常在线的比例为40%，每天上线几次的比例近50%，这一数据与年龄在30至49岁人群网络在线比例十分接近；而年龄在65岁及以上人群经常在线的比例仅为8%，每天上线几次的比例为30%。自2015年，年龄在30至49岁人群经常在线的比例增长了12%，年龄在50至64岁人群经常在线比例则增长了5%。

　　就网民职业分布和种族差异而言，大学在校生、拥有高收入的家庭、黑人、城镇居民等经常在线比例更高。与2015年相关数据相比，黑人和西班牙人经常在线比例分别激增了14%和11%，而白人经常在线比例则无较大变化。（实习编译：姚师平 审稿：李宗泽）

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