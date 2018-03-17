玩家赛事相继完成融资 电竞数据到底值多少钱？

文 | 刘金涛

编辑 | 赵晴

“电竞数据本身没有价值”

2016年正值电竞大热之时，著名的电竞市场研究公司SuperData给当年电竞市场预计年收益的数字是15亿美元。 而另一家研究机构Newzoo的预计则比较保守：2016年预计达到4.63亿美元，2017年全球电竞产业的利润大约会在4.7亿美元左右。

两年后，Newzoo对2018年全球电竞市场收入的预计定格在9.056亿美元，观众人数将达3.8亿。而据SuperData的预测，2018 年电子竞技市场的年收入将突破 10 亿美元，全球观众人数约 2.58 亿。

这些参考数字其实并不“电竞”，关于电竞市场的讨论从未有休止，但也正是因此，赛事毫无疑问会成为电竞行业发展的重头，而赛事的专业化、质量和进步，让数据巨大的价值有机会得以实现。正是因此，在国内电竞发迹之时，这个行业开始了电竞数据的诸多探索。

“我在现场发现除了气氛，其他都是存在问题的。”玩加赛事CEO赵品奇回忆起创业初衷时说道，数据信息是传统体育里很正常的事，但在电竞当中却很薄弱。2015年7月，玩加赛事刚上线时搭建好了数据分析和赛制系统，为各类电竞大赛做好了充足的准备。

数据的出现解决了需求的问题，但它的本质并不仅是告诉人们客观事实。

“有价值的是应用场景”

在赵品奇看来，数据的作用一分为二，在客观事实之外，数据有时候就是故事本身的原料，而对于以“电竞虎扑”为目标的玩加赛事来说，数据的这一点特性在平台上展现的一览无余。

数据在传统体育中亦有如此的价值，近日这张图得到了球迷们的热议，但人们在意的并不是“99和100”的简单对比，而是这些球员数字之外的“弦外之音”，从球员到球队再到不同的时代，数据承载的便是体育中故事本身。

同样的逻辑放到电竞上亦是如此。“电竞的增长很快，这背后专业度、职业化的需求也随之水涨船高。”赵品奇表示。早在2016年，玩加赛事拿到了泽厚资本和丰厚资本的两轮融资，在2017年年底他们又完成了自己的千万级A轮融资，投资方为清华系金信资本领投，启迪之星跟投。

此前一张盛行的电竞数据展示图

但是电竞数据的商业化问题并没有因此而得到解决。参照传统体育行业中，赛事需要为球迷们提供足够且详实的数据，而经理人和俱乐部更是需要比赛和球员等众多数据，以此来获得更多的评价，因此不管是俱乐部还是体育联赛都需要雇佣数据公司进行采集、分析以及专业化的设备。

但这个商业需求在电竞行业尚不明朗。一方面游戏本身便能够呈现出“基础”数据，另一方面，则是在电竞发展初期，数据的科学应用并不完备，“经验之谈”仍有着很高的效率。

但是这样的现象在逐渐变化，“去年我们向很多俱乐部出售了训练管理系统，”赵品奇介绍道，这是他们去年核心业务，也凭借B端服务获得了500万元的营收。

B端服务是电竞数据的阳关大道

实际上，以电竞数据为切入口的创业公司不在少数，在玩加赛事之外，国内还有刚刚完成C轮2亿融资的捞月狗，以及在今年1月份获普思资本和盛夏光年千万级天使轮融资的“PentaQ刺猬电竞”和浮冬数据。此外，还有较早服务于用户的dotamax，其创始人徐宁曾表示dotamax主要的商业模式为增值服务、游戏联运和电商。

pentaQ目前也开放了付费查询

“数据的应用是多样的，俱乐部、赛事、教育和媒体，每一部分的需求是不一样的”，浮冬数据创始人殷邦骐表示，俱乐部和战队的需求也占据了他们营收的大部分。

数据的应用的确丰富，但是对于这门生意来说，它在很多程度上都并非“主角”，但是在范特西、竞猜等游戏中，数据的价值便更容易体现出来。

每逢世界杯大赛，博彩公司都能赚得盆满钵满，即便他们根本不用操纵比赛，也能用“数据”创造如此多的价值，这在电竞行业亦是如此。

竞猜和博彩对于电竞来说并不算新鲜，凭借全球接近6亿的玩家数量，电竞博彩始终是一种充满诱惑的大蛋糕，例如威廉希尔（William Hill）以及平博体育（Pinnacle Sports）在内的著名博彩网站已经开放了《DOTA 2》以及《英雄联盟》等电子竞技项目的博彩项目，而伴随着移动时代的到来，手游也在经历这样的过程。

虽然受到众人瞩目，但现今国内受政策限制尚未出现电竞博彩的相关平台。实际上，“年轻”的电竞粉丝这也使得电竞数据在该方面的商业发展备受制约，如何引导年轻人、尤其是那些未成年人正确看待电竞相关的竞猜游戏和博彩，同样也需要行业不断论证。

dotamax网站上的赛事竞猜

实际上，电竞数据虽然经历了多年的成长，但直到现在仍然处在初级阶段。一方面体现在“数据”构造上，实际上仍有广阔的待开发空间，而不断更新的电竞项目亦是对他们提出了更高的要求。

另一方面则在于应用场景中，除了做客观评价和“讲故事”，打通更多的商业模式仍是这门生意的关键，例如体育游戏。

3月份，NBA2K电竞联盟与NHL电竞联赛几乎同时宣布开打，此外今年还有世界杯等众多足球类电竞赛事出现，这牵扯到体育、游戏、电竞等等相关命题的数据分析与展示，如何将选手、游戏与比赛结合，并展示出足够多的数据，仍是行业弄潮儿们需要关注的问题，而体育赛事的电竞联赛，或许便是电竞行业的下一个金矿。

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