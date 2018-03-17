新浪科技> 互联网 > 正文

玩家赛事相继完成融资 电竞数据到底值多少钱？

玩家赛事相继完成融资 电竞数据到底值多少钱？
2018年03月17日 16:00 虎嗅APP
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　文 | 刘金涛

　　编辑 | 赵晴

　　“电竞数据本身没有价值”

　　2016年正值电竞大热之时，著名的电竞市场研究公司SuperData给当年电竞市场预计年收益的数字是15亿美元。 而另一家研究机构Newzoo的预计则比较保守：2016年预计达到4.63亿美元，2017年全球电竞产业的利润大约会在4.7亿美元左右。

　　两年后，Newzoo对2018年全球电竞市场收入的预计定格在9.056亿美元，观众人数将达3.8亿。而据SuperData的预测，2018 年电子竞技市场的年收入将突破 10 亿美元，全球观众人数约 2.58 亿。

　　这些参考数字其实并不“电竞”，关于电竞市场的讨论从未有休止，但也正是因此，赛事毫无疑问会成为电竞行业发展的重头，而赛事的专业化、质量和进步，让数据巨大的价值有机会得以实现。正是因此，在国内电竞发迹之时，这个行业开始了电竞数据的诸多探索。

　　“我在现场发现除了气氛，其他都是存在问题的。”玩加赛事CEO赵品奇回忆起创业初衷时说道，数据信息是传统体育里很正常的事，但在电竞当中却很薄弱。2015年7月，玩加赛事刚上线时搭建好了数据分析和赛制系统，为各类电竞大赛做好了充足的准备。

　　数据的出现解决了需求的问题，但它的本质并不仅是告诉人们客观事实。

　　“有价值的是应用场景”

　　在赵品奇看来，数据的作用一分为二，在客观事实之外，数据有时候就是故事本身的原料，而对于以“电竞虎扑”为目标的玩加赛事来说，数据的这一点特性在平台上展现的一览无余。

　　数据在传统体育中亦有如此的价值，近日这张图得到了球迷们的热议，但人们在意的并不是“99和100”的简单对比，而是这些球员数字之外的“弦外之音”，从球员到球队再到不同的时代，数据承载的便是体育中故事本身。

　　同样的逻辑放到电竞上亦是如此。“电竞的增长很快，这背后专业度、职业化的需求也随之水涨船高。”赵品奇表示。早在2016年，玩加赛事拿到了泽厚资本和丰厚资本的两轮融资，在2017年年底他们又完成了自己的千万级A轮融资，投资方为清华系金信资本领投，启迪之星跟投。

　　此前一张盛行的电竞数据展示图

　　但是电竞数据的商业化问题并没有因此而得到解决。参照传统体育行业中，赛事需要为球迷们提供足够且详实的数据，而经理人和俱乐部更是需要比赛和球员等众多数据，以此来获得更多的评价，因此不管是俱乐部还是体育联赛都需要雇佣数据公司进行采集、分析以及专业化的设备。

　　但这个商业需求在电竞行业尚不明朗。一方面游戏本身便能够呈现出“基础”数据，另一方面，则是在电竞发展初期，数据的科学应用并不完备，“经验之谈”仍有着很高的效率。

　　但是这样的现象在逐渐变化，“去年我们向很多俱乐部出售了训练管理系统，”赵品奇介绍道，这是他们去年核心业务，也凭借B端服务获得了500万元的营收。

　　B端服务是电竞数据的阳关大道

　　实际上，以电竞数据为切入口的创业公司不在少数，在玩加赛事之外，国内还有刚刚完成C轮2亿融资的捞月狗，以及在今年1月份获普思资本和盛夏光年千万级天使轮融资的“PentaQ刺猬电竞”和浮冬数据。此外，还有较早服务于用户的dotamax，其创始人徐宁曾表示dotamax主要的商业模式为增值服务、游戏联运和电商。

　　pentaQ目前也开放了付费查询

　　“数据的应用是多样的，俱乐部、赛事、教育和媒体，每一部分的需求是不一样的”，浮冬数据创始人殷邦骐表示，俱乐部和战队的需求也占据了他们营收的大部分。

　　数据的应用的确丰富，但是对于这门生意来说，它在很多程度上都并非“主角”，但是在范特西、竞猜等游戏中，数据的价值便更容易体现出来。

　　每逢世界杯大赛，博彩公司都能赚得盆满钵满，即便他们根本不用操纵比赛，也能用“数据”创造如此多的价值，这在电竞行业亦是如此。

　　竞猜和博彩对于电竞来说并不算新鲜，凭借全球接近6亿的玩家数量，电竞博彩始终是一种充满诱惑的大蛋糕，例如威廉希尔（William Hill）以及平博体育（Pinnacle Sports）在内的著名博彩网站已经开放了《DOTA 2》以及《英雄联盟》等电子竞技项目的博彩项目，而伴随着移动时代的到来，手游也在经历这样的过程。

　　虽然受到众人瞩目，但现今国内受政策限制尚未出现电竞博彩的相关平台。实际上，“年轻”的电竞粉丝这也使得电竞数据在该方面的商业发展备受制约，如何引导年轻人、尤其是那些未成年人正确看待电竞相关的竞猜游戏和博彩，同样也需要行业不断论证。

　　dotamax网站上的赛事竞猜

　　实际上，电竞数据虽然经历了多年的成长，但直到现在仍然处在初级阶段。一方面体现在“数据”构造上，实际上仍有广阔的待开发空间，而不断更新的电竞项目亦是对他们提出了更高的要求。

　　另一方面则在于应用场景中，除了做客观评价和“讲故事”，打通更多的商业模式仍是这门生意的关键，例如体育游戏。

　　3月份，NBA2K电竞联盟与NHL电竞联赛几乎同时宣布开打，此外今年还有世界杯等众多足球类电竞赛事出现，这牵扯到体育、游戏、电竞等等相关命题的数据分析与展示，如何将选手、游戏与比赛结合，并展示出足够多的数据，仍是行业弄潮儿们需要关注的问题，而体育赛事的电竞联赛，或许便是电竞行业的下一个金矿。

　　体育产业生态圈www.ecosports.cn原创稿件，欢迎转发，未经授权严禁转载，寻求转载请添加圈哥微信（ID：tiyuchanyeco）

电竞融资赛事
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有