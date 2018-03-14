工商总局：去年消费者投诉同比增44% 网购投诉增幅大

国家工商总局：2017年消费者投诉同比增长44% 网络购物投诉量增幅较大

国家工商局今天发布最新数据显示，2017年全国工商和市场监管部门共受理消费者投诉240.04万件，同比增长44.0%。投诉热点主要集中在服装鞋帽、家居家装、家用电器、通讯器材、交通工具、居民服务、餐饮住宿、互联网服务、文体娱乐、租赁服务等十个方面。

2017年，全国工商和市场监管部门共受理商品类投诉120.63万件，占50.3%，服务类投诉119.41万件，占49.7%，商品类投诉占比同比下降4.3%，服务类投诉占比同比则上升4.3%。文化运动娱乐用品、化妆品、计算机及配套设备等提升生活品质的消费投诉分别同比增长107.9%、76.3%和27.4%；装修建材和装修装饰服务等改善家居环境的消费投诉分别同比增长28.1%和86.4%；租赁服务和中介服务等提供便利的社会化服务消费投诉分别同比增长790.4%和49.7%。

数据显示，2017年网络购物类投诉68.57万件，同比增长184.4%，投诉量增幅较大。农村消费投诉增速超城镇消费投诉。2017年，农村相关消费投诉量达7.35万件，同比增长66.4%，高于城镇消费投诉20.5个百分点。质量和售后服务是农村消费投诉的焦点。

另外，2017年3月15日全国12315互联网平台正式上线运行，消费者可通过网页、手机App、微信公众号和微信小程序等多种网络渠道24小时便捷投诉举报。截至2017年12月底平台共受理消费者投诉、举报共43.50万件。90后是投诉举报的主要群体。(央视记者 王婧)

远离消费陷阱，提升消费体验，黑猫投诉平台全天候服务，您的每一条投诉，都在改变这个世界。（手机端 http://tousu.sina.cn/ 电脑端 http://tousu.sina.com.cn/）