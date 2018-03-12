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评论：“粮草”困局下 共享单车寻觅暖春

评论：“粮草”困局下 共享单车寻觅暖春
2018年03月12日 00:00 21世纪经济报道
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共享单车寻觅暖春共享单车寻觅暖春

　　本报记者 杨清清 北京报道

　　导读

　　尽管ofo依靠两笔动产质押，暂时解决了资金问题，但谁都知道，这并不是长久之策。目前，摩拜和ofo都已悄然调整了市场策略，自去年7月开打的“补贴战”不再为继。“2018年，大出行会成为共享单车企业的一大发展趋势。”

　　戴威终于可以松一口气。

　　2017年入冬之后，这位ofo创始人开始了一段前所未有的动荡时日。从2017年11月至2018年1月这三个月间，ofo屡次被传企业资金链吃紧、用户押金被挪用等消息。

　　最严重的一次发生在1月12日。当日，有媒体爆料，ofo公司账户上可用资金仅剩不到6亿元人民币，现金仅能支撑一个月。

　　颇有些意料之外但也属情理之中的是，这一次，ofo的态度尤其强硬。彼时，ofo方面向21世纪经济报道记者强调，目前企业订单量保持稳定，资金流非常健康，“报道中所谓订单量下滑、资金紧张的说法，是没有任何事实依据的谣言”。同时，ofo坦言已正式启动起诉该媒体的法律流程。

　　“都是传闻。”近日，在回溯两个月前的这次事件时，一位不愿具名的ofo内部人士告诉21世纪经济报道记者。他表示，ofo还在继续进人，甚至在最为风口浪尖时，依然有行业“老鸟”加入。如果真如传闻所言，这些人为什么还要义无反顾地选择ofo？

　　不过，无论当初事实究竟如何，ofo如今都可以暂时卸下压力。2018年入春之际，ofo选择通过动产抵押的方式，向阿里巴巴借到了一笔共计17.66亿元的资金。这笔资金的到账，暂时封杀了外界对其资金链攻击的可能性。

　　这是否意味着，ofo，乃至整个共享单车行业的春天即将到来？

　　冬日阴霾

　　王晶站在自己家楼下，迟疑了好一会儿。她犹豫着要不要续上之前退掉的ofo押金，骑车去地铁站。

　　迟疑之后，她还是选择了步行。

　　王晶向21世纪经济报道记者坦言，从去年11月退掉押金至今，这样的犹豫已不是一次两次了。她家离地铁站的距离大约1公里，三四个月前，每每出行之际，她会果断地扫一辆ofo自行车，加快脚力，10分钟内赶到地铁站。

　　“当时也有困惑，比如经常扫了好几辆，结果发现车子都是坏的，无法使用，造成不便。但这都不是太大的问题。”王晶表示。

　　真正让她萌生退意的，是2017年11月中下旬，摩拜、ofo同时传出资金链吃紧的消息。这个消息相距小蓝单车运营艰难以至人去楼空的新闻不久。小蓝单车用户为退押金事宜奔走，本就令王晶隐隐担心。两大单车头部企业的负面传闻出来后，王晶第一时间退了押金。

　　“不愿意以用户押金为企业陪跑。”王晶这样描述自己当时第一时间的念头。事实上，在她看来，押金本身的数额并不是核心的问题，问题在于，这一系列的事件让她逐渐厘清了一个逻辑：长期将一笔资金放在一个单车企业那里，这种行为存在风险，且并不合理。

　　“租单车和租酒店房间、租汽车等行为本身没有实质性的区别，后者的押金都是即还即退，为什么共享单车的押金要一直押着？”王晶反问道，“他们给我利息吗？不给。非但不给，还要让我承担押金的风险——我不会惯着这种行为。”

　　王晶的行为在一定程度上折射出相当部分用户群的心理。事实上，去年由此可见一斑的冬日阴霾，笼罩着整个共享单车行业。21世纪经济报道记者获悉，当传闻流出后，不少用户部分甚至全部退掉使用单车企业的押金。

　　当然，这与季节因素也不无相关。“在夏季，我每天都会使用共享单车，但入冬之后，几乎没怎么骑过。”数位用户向21世纪经济报道记者坦言，“因此退押金时比较坚决。”

　　资金竞速

　　无论是用户的担忧，或是传闻的四起，这背后，离不开一个“钱”字。“谁有钱，谁就能稳住军心。”一位不愿具名的评论人士就此向21世纪经济报道记者表示。

　　事实上，去年冬日每一次行业的负面传闻，几乎都锁定在资金层面。除了前述ofo，共享单车行业另一大巨头摩拜单车，在类似的传闻中亦难全身而退，同样被传资金告紧、挪用用户押金填补缺口。

　　几乎每次，无论是ofo还是摩拜，对这样的消息都第一时间予以坚决回应：“与事实严重不符”“谣言”“押金可实现秒退”……但次数多了之后，回应开始显出疲态。今年1月再曝资金问题后，围绕21世纪经济报道记者追问现金流具体情况、能够维持运营的时间周期等问题，ofo方面未进行进一步的回应。

　　“毕竟双方都没有拿出站得住脚的证据出来。”前述评论人士向21世纪经济报道记者直言，“第一次，用户和外界也许会信，但两次三次，次数多了，就不一定信了。”

　　能够堵住泱泱之口的，只有实打实的资金。其中一个重要方式，就是新的资金进账“输血”。

　　目前ofo已率先破局。21世纪经济报道记者近日梳理工商资料发现，以ofo（HK） Limited公司为大股东、ofo创始人戴威为企业法人的上海奥佛合盛网络科技有限公司，于2018年2月5日、2月12日先后两次以自行车进行动产抵押，分别借得5亿元和12.66亿元，合计17.66亿元，抵押权人分别为上海云鑫创业投资有限公司（以下简称上海云鑫）、浙江天猫技术有限公司。其中，前者为阿里巴巴旗下蚂蚁金服的全资子公司，后者为淘宝旗下公司。

　　“ofo这次融资是一种罕见的做法。”东南大学交通法制与发展研究中心执行主任顾大松向21世纪经济报道记者表示，“通常而言，单车的折旧率还是比较快的，所谓的动产质押，更多是看中多个城市冻结单车投放后，ofo所带有的类牌照属性的价值。”

　　摩拜最新的融资消息则影影绰绰，尚未有真正实际的进展。与ofo动产抵押几乎同时，2月，有媒体报道称，由美团领投的摩拜E轮融资已接近尾声，融资金额大于10亿美元，投后估值超过50亿美元。针对这一消息，摩拜方面并未做出回应，美团则很快进行了否认。

　　收割用户？

　　尽管ofo依靠两笔动产质押，暂时解决了资金问题，但谁都知道，这并不是长久之策。

　　目前，摩拜和ofo两家头部企业确实悄然调整了市场策略，自去年7月开打的“补贴战”不再为继。双方均取消了“1元月卡”，恢复到20元/月，单次骑车价格稳定为1元。摩拜的季卡、半年卡和年卡也同时涨价，其中包年骑行要240元。

　　根据易观千帆向21世纪经济报道记者提供的数据显示，自2017年1月至2018年1月，摩拜和ofo在活跃用户数最高的月份也未超过4000万，如果按照20元/月的月卡费用来计算，中国用户能够给双方贡献的营收，最高不过8亿元。若以启动次数来计算，摩拜与ofo在过去一年内单月最高启动次数分别为9.17亿和7.08亿，按单次1元计算，进账徘徊在7亿-9亿元左右。

　　“只要用户使用稳定之后，通过向用户收费来进行盈利的模式是可行的。”顾大松向21世纪经济报道记者表示。按照此前媒体报道，两家单车企业单月费用支出约4亿-5亿元人民币，最高月的用户付费进账，确实可以覆盖这一支出。

　　然而，这也是最好的情况。进入11月，两家单车企业的活跃用户和启动次数都呈现下滑趋势，2018年1月甚至不到2400万活跃用户和不到3亿的启动次数，这意味着“入冬”的单车行业或将难以靠自身造血度日。

　　以单车用户的付费作为主要盈利模式，是当前业内的普遍现象。但随之而来的命题是，用户对骑车以及选定某个企业的自行车，究竟存在多大的忠诚度？这背后是否为刚需？

　　自去年11月开始退掉押金的用户中，一部分如王晶，选择坚决抵制现有押金模式，在该模式未予改变前“就当从来没有过共享单车”。另一部分则在最初的惶恐之后，情绪逐渐平稳，重新投入了骑车大军。

　　“后来又交了摩拜的押金。”一位摩拜的老用户向21世纪经济报道记者表示，“有一次去比较偏僻的地方，出了地铁后还是只能骑车，就交了。”一位ofo用户则告诉21世纪经济报道记者，自己目前还没有重新缴纳押金，但“等天气暖和了，也是迟早的事”。

　　甚至在这个过程中，也存在相当的“佛系用户”。一位同时拥有ofo、摩拜和哈罗单车的“铁粉”告诉21世纪经济报道记者，自己所有的押金都没退。“退了之后可能会影响使用，而且觉得迟早可退。”

　　另一位ofo用户同样向记者表示，自己一直没有退押金，“考虑到以后还是会用，而且买一辆自行车也需要几百元”。但他同时坦言，如果其他企业在骑车过程中能长期保持低于ofo的价格，自己会考虑改用。

　　而在争取用户方面，补贴战渐停之后，单车企业开始动了别的心思。“为了保障更好的用户体验，ofo已经在25个城市联合芝麻信用为用户提供免押金骑行服务。”在一份向记者提供的声明中，ofo方面表示。“免押金”有望成为进一步争取“王晶类”顽固用户和新用户的法宝。

　　“免押金”的背后，是增强用户体验。“在不打价格战的背景下，注重产品质量和用户体验、提升运营效率、有大数据运营能力和智能调度能力的企业，才可以胜出。”一位评论人士向记者分析称。

　　不过，王晶指出，自己所在的北京，尚未能体验该项服务，因此她依然还是“顽固派”。她的芝麻信用分高达807，但她在记者面前扫了一辆ofo单车，随即弹出提示缴纳199元押金的窗口。

　　新的空间？

　　无论怎样争取用户，从目前的情况来看，这一块的想象空间都并不大。

　　“共享单车的用户黏性还可以，但总量并不大，仅仅向用户进行单车收费，高度不够。”顾大松向记者直言道，“2018年，大出行会成为共享单车企业的一大发展趋势。”

　　其实这一趋势已经可见端倪。去年9月，摩拜接入首汽的网约车服务；10月，宣布与嘀嗒拼车达成合作；11月，摩拜子公司得到一汽入股，并与贵州新特电动汽车联手进军共享汽车。

　　大出行趋势下，意味着共享单车企业与国内共享出行巨头滴滴必将难免一战。事实上，滴滴在去年也已开始积极布局单车业务线，无论是收编小蓝单车，或发展自有的青桔单车，都显示出插足共享单车的野心。不过，滴滴方面并未就其具体的发展思路，向21世纪经济报道记者予以回复。

　　“共享单车企业现金流不如网约车企业，盈利能力和账面都并不太好。”顾大松就此分析称，因此在进军大出行领域、从单车到汽车的布局时，依靠单枪匹马难免吃力。

　　这也就意味着，一系列暗流正在悄然涌动。值得注意的是，在借款给ofo之前，阿里巴巴旗下蚂蚁金服于2017年12月刚刚投资了哈罗单车，而上海云鑫作为蚂蚁金服的子公司，亦是哈罗单车、永安行两大共享单车品牌的持有者之一。“未来阿里巴巴与哈罗单车、ofo之间的关系，有可能产生共同的格局。”顾大松分析称，“从发展大出行的角度考虑，完全可能会合并。”

　　除了通过合并来增强实力之外，单车企业想要走得更远，还需要规范管理。“目前在某些城市，比如南京，会对单车企业进行打分，包括单车停放、社会观感、投诉处理等多个指标。”顾大松介绍称，“个人判断是，打分结果很可能将成为能否增加投放的依据，分数低的投放减量，分数高的增加投放。”

　　同时，顾大松也强调，共享单车行业的未来空间，还有赖于探索政府、企业、社会共治的模式。“目前共享单车相关法律边界缺位，也没有典型城市拥有共治模式，这对于行业而言是一个问题。”

　　建立共治模式的关键意义，除了帮助共享单车行业切实稳定起来，更重要的是，在新进入其他城市时，能够形成标准。“现在许多城市对共享单车依然是观望态度，如果能够形成标准，让优胜共享单车能够进入新的城市，拥有更好的发展空间，这样对于整个行业而言，才是良性的发展过程。”

　　（编辑：张伟贤，如有意见建议请联系：zhangwx@21jingji.com）

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