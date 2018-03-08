比特币暴跌 只因数字货币交易所遭黑客攻击？

来源：界面

作者：郑洁瑶

昨夜，全球最大的数字货币交易所之一币安遭受黑客攻击，在北京时间2018年03月07日22:58-22:59两分钟内，币安交易所内的大量账号出现异动，币安随即暂停了所有币种的提现。

据一位数字货币投资者介绍，3月7日深夜，数字货币突然出现了全线大幅下跌，BTC价格一度跌破10000美元，而突然的行情震荡又使得大量散户进行了恐慌性抛售。截止3月7日晚间12点，在币安BTC交易对中，只有10余币种处于正常状态，其他币种均在下跌。

3月8日早间，币安官方作出回应。据悉，这是一次大规模通过钓鱼获取用户帐号并试图盗币事件。

币安方面解释称，黑客在长时间里，利用第三方钓鱼网站偷盗用户的账号登录信息。最早被钓鱼的账号可追溯到一月初，但大多数账号是在2月22日左右用unicode的“Binance”域名（Binance底部有两个点）钓鱼。黑客获得账号后，自动创建交易API，之后便无动作，直至3月7日。

昨日，在两分钟内，黑客通过盗取的API Key，在VIA/BTC交易市场，程序化下市价买单，并用31个预先充值VIA币的账号高价卖VIA。从操作手法判断，黑客目的可能是为了把BTC转入这31个预先准备的账号，然后迅速提走。

然而，异常交易触发了风控，致使币安的提币系统自动暂停。

据币安方面媒体负责人介绍，这次被盗号的主要是少部分使用API量化交易软件的外国用户，目前社区内所有资金安全，无资金逃离现象。且经过安全审核后，提现功能现已恢复。

最新的情况是，币安创始人赵长鹏在其推特发文称，币安上所有异常交易已完成回滚处理。充值、交易和提现均已恢复。并且，由于黑客在此次攻击中损失了货币，币安将把这些货币用于慈善。

币安并不是第一家遭遇黑客攻击的交易所，上个月，日本的加密货币交易所Coincheck就被黑客盗走5.3亿美元。2014年，另一家交易所Mt. Gox也曾失窃价值约4.70亿美元的比特币。交易所早已成为区块链黑产从业者眼中的金矿。

针对Coincheck被盗事件，日本的金融管理局已经命令Coincheck加强安全系统。今日下午三点，Coincheck还会召开发布会，公布被盗赔偿细节。

虽然此次币安事故尚未出现财产损失，但经过黑客此轮攻击，市场却出现了强烈的震荡，这也与交易所尚未完善的安全机制有关。

尽管加密货币以去中心化著称，但现在的加密货币交易所均为中心化运营，且不受任何监管。交易所的动作缺乏透明度和隔离性，给暗箱操作、内幕交易留下了空间，也导致加密货币市场极为脆弱，此次币安事件造成虚拟币全线暴跌就是一个例子。

就在昨天，美国证券交易委员会（SEC）刚刚发表声明，指出加密货币交易所可能存在潜在违法风险，并要求加密货币交易所遵守与其他证券交易所相同的监管规则。

数字货币的野蛮生长期或许已经结束。更多的监管，可能要来了。