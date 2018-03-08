新浪科技> 互联网 > 正文

比特币暴跌 只因数字货币交易所遭黑客攻击？

比特币暴跌 只因数字货币交易所遭黑客攻击？
2018年03月08日 14:28 界面
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：界面

　　作者：郑洁瑶

　　昨夜，全球最大的数字货币交易所之一币安遭受黑客攻击，在北京时间2018年03月07日22:58-22:59两分钟内，币安交易所内的大量账号出现异动，币安随即暂停了所有币种的提现。

　　据一位数字货币投资者介绍，3月7日深夜，数字货币突然出现了全线大幅下跌，BTC价格一度跌破10000美元，而突然的行情震荡又使得大量散户进行了恐慌性抛售。截止3月7日晚间12点，在币安BTC交易对中，只有10余币种处于正常状态，其他币种均在下跌。

　　3月8日早间，币安官方作出回应。据悉，这是一次大规模通过钓鱼获取用户帐号并试图盗币事件。

　　币安方面解释称，黑客在长时间里，利用第三方钓鱼网站偷盗用户的账号登录信息。最早被钓鱼的账号可追溯到一月初，但大多数账号是在2月22日左右用unicode的“Binance”域名（Binance底部有两个点）钓鱼。黑客获得账号后，自动创建交易API，之后便无动作，直至3月7日。

　　昨日，在两分钟内，黑客通过盗取的API Key，在VIA/BTC交易市场，程序化下市价买单，并用31个预先充值VIA币的账号高价卖VIA。从操作手法判断，黑客目的可能是为了把BTC转入这31个预先准备的账号，然后迅速提走。

　　然而，异常交易触发了风控，致使币安的提币系统自动暂停。

　　据币安方面媒体负责人介绍，这次被盗号的主要是少部分使用API量化交易软件的外国用户，目前社区内所有资金安全，无资金逃离现象。且经过安全审核后，提现功能现已恢复。

　　最新的情况是，币安创始人赵长鹏在其推特发文称，币安上所有异常交易已完成回滚处理。充值、交易和提现均已恢复。并且，由于黑客在此次攻击中损失了货币，币安将把这些货币用于慈善。

　　币安并不是第一家遭遇黑客攻击的交易所，上个月，日本的加密货币交易所Coincheck就被黑客盗走5.3亿美元。2014年，另一家交易所Mt. Gox也曾失窃价值约4.70亿美元的比特币。交易所早已成为区块链黑产从业者眼中的金矿。

　　针对Coincheck被盗事件，日本的金融管理局已经命令Coincheck加强安全系统。今日下午三点，Coincheck还会召开发布会，公布被盗赔偿细节。

　　虽然此次币安事故尚未出现财产损失，但经过黑客此轮攻击，市场却出现了强烈的震荡，这也与交易所尚未完善的安全机制有关。

　　尽管加密货币以去中心化著称，但现在的加密货币交易所均为中心化运营，且不受任何监管。交易所的动作缺乏透明度和隔离性，给暗箱操作、内幕交易留下了空间，也导致加密货币市场极为脆弱，此次币安事件造成虚拟币全线暴跌就是一个例子。

　　就在昨天，美国证券交易委员会（SEC）刚刚发表声明，指出加密货币交易所可能存在潜在违法风险，并要求加密货币交易所遵守与其他证券交易所相同的监管规则。

　　数字货币的野蛮生长期或许已经结束。更多的监管，可能要来了。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有