ICO借区块链死灰复燃 投票上币有种上纳斯达克的感觉

ICO借区块链死灰复燃，投票上币“有种上纳斯达克的感觉”

澎湃新闻记者 周炎炎

ICO发币竟然还要花钱投票？传统的上币费已经不能满足一些交易所了。

随着“3点钟无眠区块链”群的诞生，ICO（代币首次发行）再次大热。不过不同的是，为了巧妙地避开来自中国的监管，他们披上了“洋面纱”。而交易所趁机办起了“投票上币”，以从中渔利，投票获胜的第一名竟然一次性花了4000万元人民币投票。

平台坐收4000万，不审项目

去年9月4日，中国人民银行（央行）等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》（下称《公告》），将ICO定性为“一种未经批准非法公开融资的行为”，同时表示，各类代币发行融资活动应当立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

然而“野火烧不尽”，注册在海外、对国内投资人开放的ICO公司依旧在潜滋暗长。

火币网旗下的数字资产交易所火币Pro2月中旬上线了一个HADAX投票，根据规则，用户可以使用HT投票，得票位居前列的币种即有机会上线交易。这项投票已经在2月28日结束，一共有10个项目方的币入选。

而所谓HT，是火币自己发行的一种代币，总量有5亿，截止到发稿前，据其官网价格约等于13.88元人民币/个，并且标注着“只卖不送”。

根据规则，每投1票需支付0.1 HT，每次可以投多票，可以多次投票。投票支付的HT不予退还。

根据票数榜排名，第一名的EGCC代币获得6367人支持的3195万票，以当前价格计算，投票花费总金额为4434万元人民币。

火币pro上显示的投票榜单部分内容

“以前国内平台上币都是按照百分比交费，其实现在这个投票是变相收取上币费，”一位曾经在国内开设数字货币交易所的人士表示，当时上币费的标准最多可达ICO总额的5%，但是因项目而异，有些热门项目甚至不收费，因为能为交易所“拉人气”。

值得注意的是，以前的数字货币交易所还有明面上的审核机制，但是在火币的公告中显示，“改审核制为注册制。HADAX仅针对项目进行真实性及合法性审核，不再对项目投资价值进行评估。”

对于此中原因，火币网解释道：“现有的中心化的审核上币运营模式，保持着对数字资产的严格评审，虽然能在一定程度上帮助用户甄选优质资产，降低用户投资风险；但也存在评审周期长、主观性强、覆盖面窄等不足，无法跟上当前市场快速发展的步伐，可能会使用户错失投资很多优质项目的机会。”

火币称，“要为具备一定风险承受能力及投资能力的专业交易用户提供更多更自主的交易选择；同时为更多初创期的创新型数字资产提供一个展示给专业投资者的机会。”

对于落选的项目，火币网创始人李林在朋友圈对澎湃新闻表示，投的票可以退款。

不需要平台审核，那么项目方的投票费用将去向何处？澎湃新闻就此事联络火币网，但对方以“风声紧”为由并未回应。

至于如何买币，火币Pro菜单中显示了“法币交易”一栏，可以通过微信、支付宝和银行卡人民币转账购买。

火币Pro显示可以通过微信、支付宝进行法币交易

“这种交易存在违法违规风险，因为通过微信支付宝交易，就相当于向境外汇款，如果额度较大，有突破外汇管制之嫌。此外，汇集资金的接收汇款账户所有者如果与境内有所关联，也会被外汇局监控，风险很大，”大成律师事务所高级合伙人刘新宇律师对澎湃表示。

火币网并不是孤例。币安Binance去年9月就发起了投票上市，至今已有6期。不过这个投票宣称是免费的。币安的创始人，是日前福布斯首个数字货币领域富豪榜（加密货币净资产）排名第三的赵长鹏。

3月初，火币网微信公众号突然变成了名称“huobicom”，注册详情显示“3月1日违规删除‘火币网’”，另一家注册在海外的交易所OKEX的公众号也被屏蔽。虽然前者称公众号名字在年审中，后者称被人恶意举报，但有媒体3月6日指出，这是监管部门对海外ICO平台的相应作为。

投票者坐等“韭菜”接盘

“投票的一部分是项目方，一部分是‘韭菜’，”一位自称“前韭菜”的在美国硅谷工作的人士对澎湃新闻表示。

澎湃新闻发现，不同于去年9月4日之前的QQ群、微信群“各处开花”的“盛景”，现在的投资者们更集中于一款“俄罗斯微信”的Telegram社区。究其原因，“前韭菜”表示，“Telegram声称对聊天内容加密，而且运营和维护都在海外，不在中国监管部门的视野之内。此外，这款聊天工具可以无限上溯到最初建群的聊天内容，不像微信不显示入群之前的聊天记录。”

澎湃新闻尝试加入了一个登陆火币网上市“UUU”的山寨币的telegram群聊，这个群中有8815人。需要介绍的是，该项目由一个微信公众号“硅谷密探”打造，自称在新加坡成立并运营的 U Network 公司，发币的目标是让创作者将内容放在区块链平台上，将内容变成一只“股票”，让用户成为一名内容的投资人，根据对优质内容的判断来预测内容的未来价值。

“硅谷密探”的微信公众号主体为成都智谷动力科技有限公司，注册时间为2016年1月，注册资本为410万元。UUU的核心团队由1名声称毕业于斯坦福商学院的外美国人，和11名华人构成。

UUU官网显示的部分团队成员

项目方表示，U Network 采用了一种机制，让点赞优质内容的用户，能像作者一样能获得回报。第一个点赞者的花费全部分给文章的作者；第二点赞者的花费会对半分给作者和第一个点赞的人；第三个点赞者的花费会平均分给作者、第一个投票的人和第二个投票的人，以此类推。当然，这里点赞的都是需要成本的。

“让优质内容脱颖而出，躺着把钱给挣了，”项目资料显示。

但在telegram群聊中，似乎根本没有投资者关心项目方白皮书写了什么。UUU项目方发行总量为100亿，流通量为40%，之前上线了两家小型交易所。在群聊中，所有人一边聊着如何砸钱让UUU上市，作为第一批投资人如何之后把币卖给“韭菜”，一边艳羡着交易所“赚死”。

投票通道关闭之前群聊内容

“票投起来了，不然就白投了，就差这一步，一起帮UUU上火币，”群里吆喝着。

而最终在75个竞争的币中压线第10名进入上币名单之后，显示为项目方的人表示：“谢谢大家，有种上纳斯达克的感觉。”该币获得6000多人次的2337万票支持，投票花费3000万元人民币以上。

UUU入选上市之后群聊内容

“支撑‘韭菜’赚钱心理的主要因素，就是2017年币市暴涨，一周10倍的动态。然而我们都知道，历史从不会踏入同一条河两次；一拨韭菜被骗了，就不会有第二波再被骗同一次。不少被操纵的空气币上市大涨之后一直阴跌，再无翻身之日。那么，在这样一个大环境下，还指望任何ICO都能赚钱，本来就是无稽之谈，”上述“前韭菜”表示。

“从监管部门的角度来看，可以对汇出境外的资金流有所管控，并对境内投资者进行警示和教育，”刘新宇表示。