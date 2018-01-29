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新华社揭手机隐蔽扣费乱象：涉及金额小、维权成本高

新华社揭手机隐蔽扣费乱象：涉及金额小、维权成本高
2018年01月29日 15:02 新华社
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　　揭手机隐蔽扣费乱象：涉及金额小、维权成本高

资料图：顾客正在体验4G手机。中新社发 李慧思 摄资料图：顾客正在体验4G手机。中新社发 李慧思 摄

　　中移动的这项收费缘何如此“鬼鬼祟祟”？——记者亲历手机扣费乱象

　　新华社天津1月29日电(记者 付光宇)近日，记者发现手机被开通了一项收费服务，运营商表示为电话营销中本人自愿办理，并有通话记录和录音为证。然而，当记者要求出示开通凭证即“电话录音”时，却遭遇运营商的种种“不配合”。

　　记者调查发现，用户遭遇运营商这种鬼鬼祟祟的“影子服务”被扣话费并非个案，但由于不易被发现、涉及金额小、维权成本高等因素，一直未被引起足够的重视。不少网友吐槽：这种“薅羊毛”式的隐蔽扣费，实在是“暗箭”难防！

　　收费“偷偷摸摸”，营业厅也很诡异

　　日前，记者到天津一家移动营业厅变更话费套餐，在业务办理后被工作人员告知新套餐绑定了一个叫做“车友助理”的服务业务，每月10元，需要自行拨打人工台进行取消。记者随即拨打10086移动客服电话操作取消，却意外发现这项服务此前已开通并扣费。

　　移动客服工作人员告之，该项业务是在2017年12月5日通过天津某移动营业厅办理的。由于相隔时间不长，记者并不记得之前开通过此项业务，更没去过提到的那家营业厅。

　　记者从移动客服处查到这家营业厅的登记地址，随后前往却并没找到这家营业厅。记者又拨打了从移动客服工作人员处拿到的这家营业厅登记电话，电话接通后对方承认是这家营业厅，但不愿说出自己的地址。记者提出想去营业厅办理业务，又被告之因“学校放假”已经停业了。

　　随后，记者向天津移动反映了该情况，经移动方面核查，这家营业厅确实存在，只是登记地址和营业地址不在一处。记者开通的这项业务也并非是到营业厅办理的，而是通过被称为“外呼”(即电话营销)的形式办理的。

　　本人的“收费凭证”竟成“保密事项”？

　　因为对是否办理过这项业务存有异议，记者再次向天津移动进行了反映。据天津移动南开红桥分公司相关负责人介绍，记者办理的这项业务是在2017年12月4日一个157开头的号码呼入记者手机后自愿办理的，通话时长大约有50多秒，并且有通话录音为证。

　　据天津移动相关工作人员透露，这则通话系营业厅工作人员对移动用户进行的电话营销，通话内容为确认是否本机机主，然后向用户介绍收费服务的相关情况及注意事项，询问用户是否办理该项业务。工作人员介绍的语速很快，记者也没有咨询业务内容，只是在被询问时说“好的”或“是的”。

　　然而，当记者质疑通话录音可能涉嫌造假，向天津移动索要该通话录音时，移动相关工作人员先是答应可以提供，但随后又以涉及“个人隐私”保密为由，拒绝提供。

　　记者随后又拨打移动客服10086咨询相关情况，据客服人员表示，可以为客户提供办理业务的录音，他们马上向相关部门进行反馈，最多48小时就会给记者回复。截至1月29日上午8时，时间已经过去半个多月，移动方面并未向记者出示该录音。

　　天津市消协相关负责人认为，由于该语音通话中的口头承诺是该项业务开通的唯一凭证，也就相当于消费者与经营者订立的一份“语音合同”，那么消费者向经营者索要出示合同是天经地义的，经营者没有理由不予配合。

　　天津击水律师事务所主任潘强表示，《中华人民共和国电信条例》规定，电信用户对交纳本地电话费用有异议的，电信业务经营者应当应电信用户的要求免费提供本地电话收费依据，并有义务采取必要措施协助电信用户查找原因。“记者提出索要本人的通话录音如果涉及隐私，也是自己的隐私，如此保密，岂不怪哉。”

　　“被忽略的账单”亟需关注

　　记者采访发现，类似情况并非个案。网上“不明不白地给我办理了车友助理业务，我该如何维权”“未经用户同意，私自开通车友助理，怎么投诉”等话题引发不少用户的“共鸣”。

　　“查流量时发现多扣了10块钱，在网上营业厅一看被开了车友助理，我连车都没有怎么可能开这种东西？”网友piccolo360说。还有网友吐槽道：“被偷偷订购了车友助理业务，从2015年11月起每月扣10元，期间并未提供任何服务。要不是突然查了下话费，就这么被默默地扣下去。”“老妈的手机被莫名其妙订了车友助理，打10086说是有人打电话然后机主同意订购了，已经扣费两个月了……”

　　“这种服务鬼鬼祟祟，自己不知哪天就中招，用户们应积极自查自己手机的收费服务项目。”不少网友表示，如果对“扣费凭证”遮遮掩掩，用户有理由怀疑背后有“猫腻”。十块八块的费用对个人虽然不多，如果“不明不白”，加在一起可能就是一个巨额数字了，对此应该得有个说法。

　　业内人士分析认为，从近几年曝光和投诉的情况看，不排除存在为完成任务私自开通的情况，毕竟大多数人不会为了“这点钱”太较真。

　　“谁也不会天天总盯着自己的话费少没少，到底怎么少的，即便发现了问题，选择继续维权甚至追责的人少之又少，所以就容易让一些商家产生侥幸心理，打这份 ‘被忽略的账单’的主意。”潘强表示，这种扣费虽然数额不大，但可能涉及面广，整体金额规模不可小觑，也会消解用户对行业的信任，甚至影响诚信社会建设，应引起相关部门重视。

　　更多网友建议，有关部门应该查一下，此类事件在多大范围内存在，是否涉嫌违法犯罪，给公众一个交待。记者将继续追踪此事。

 

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