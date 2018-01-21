王健林：我犯了一个错误，就是给了万达网科太多的钱

王健林 资料图

王健林：我曾经犯了一个错误，就是给了万达网科太多的钱

澎湃新闻记者 李晓青

“我曾经犯的一个错误，就是给了曲德君太多的钱，我跟一些企业家讨论，他们说当初网科少给点钱，定个投资上限就好了。看来钱不能给得太多。”大连万达集团董事长王健林在集团2017年会上说道。

“我曾经犯的一个错误，就是给了曲德君太多的钱”

王健林表示，万达集团2018年计划收入2479亿元，增幅9%。

值得一提的是，在王健林对万达集团2018年的工作计划中，并没有提到此前传出要进行业务整体转型、暂停现有业务及出售和IBM合作万达云项目的万达网络科技集团。

王健林称，网科集团暂不安排收入计划，上半年内因与世界级网络巨头战略合作，待落地再安排。同时，要成立新的网科公司。王健林强调，要在战略合作确定之后，再来确定网科集团的业务目标。

关于网科集团，王健林承认当初的方向有偏差，而且烧了太多的钱。

王健林说：“我曾经犯的一个错误，就是给了曲德君太多的钱，我跟一些企业家讨论，他们说当初网科少给点钱，定个投资上限就好了。看来钱不能给得太多。不是说网科没有做出成绩，这一次跟别人合作谈判，使我和团队对网科有了全新认识，他们开发了一些有用的东西，只是这些东西有培育期，还不能马上被资本市场接受。原来方向也有偏差，老想大规模来做，如果就为万达广场、旅游度假区研发，可能早就整出名堂了。”

文旅项目每年增加1000亿负债，十几年才能收回投资

在过去的一年中，王健林以438.44亿元的价格将旗下13个文旅城项目卖给了融创中国（01918.HK），199.06亿元将77家酒店出售给了广东地产商富力地产（02777.HK）。

由于万达商业转让文旅项目、酒店资产，使万达集团的资产、收入两项指标有所减少。万达集团2017年的收入为2273亿元，其中商业地产收入为1125.4亿元。

而万达在海外的项目也多次被传出要找买家接手。此外，关于万达资金链紧张，多家银行停止对万达贷款的市场传言让万达经历了股债双杀，外界关于万达现如今的状况也一直猜测不断。

“万达过去几年在海外投了一批项目，现在我们决定清偿海外债务，卖一半资产就能把全部债务清偿，说明我们买和卖之间赚钱了。”王健林在年会上表示：“万达卖酒店，我们搞酒店建设、管理的很多同志都说，卖了是不是太可惜？万达酒店是建得不错，成本也很低，但是酒店整体年平均回报率低于4%，全部酒店每年吃掉十几个万达广场的净利润，所以，我们决定把重资产的文旅项目和酒店卖掉，做轻资产这种只赚不赔的买卖，绝对是上策。不管社会上理不理解，也可能有些内部同志不理解，但是请大家三年以后再回头来看我们的决定是否正确。”

对于出售13个文旅项目的原因，王健林称，“每个大型文化旅游项目需要七年、八年有息负债才能往下走，十几年才能收回投资。万达十几个文旅项目叠加在一起，虽然通过销售物业能回收大部分现金，但至少五到六年内，每年净增1000亿负债，压力相当大。现在全球和中国都在去杠杆、降负债，这样加杠杆、逆势而为是不科学的。”

采用一切资本手段降低负债，在全球绝不会出现任何信用违约

王健林说，2017年是万达集团历史上难忘的一年，万达经历了风波，承受了磨难。

“转让资产减债四百多亿，回收现金近700亿，加上我们手头持有的现金，万达经营的安全性增加很多，就能承受风波的冲击。而且如果我们不转让这些资产，就不能把有限的资金投入到我们最需要发展的万达广场上去，就不能保证每年50个以上万达广场开业的计划。为了企业安全，为了保证核心产业发展，我们必须这样做。”王健林说道。

关于负债的问题，王健林表示：“万达集团将采用一切资本手段降低企业负债，包括出售非核心资产、保持控制权前提下的股权交易、合作管理别人的资产等等。万达要逐步清偿全部海外有息负债，万达商业A股退市资金也有了可靠方案。同时计划用两到三年时间，将企业负债降到绝对安全的水平。今天我可以在这里负责任地说，万达集团在全球绝不会出现任何信用违约！万达30年没有出现一起信用违约，我们把信用看得比资产、利润更重要。”

以下为总结全文：

万达集团2017年工作总结

董事长 王健林

2018年1月20日

各位同仁，首先我代表集团董事会对大家前来参加万达集团2017年年会表示热烈欢迎！欢迎你们回家！2017年对万达来说是非常难忘的一年，经历了风波，也承受了一些磨难。在各级政府、各个方面的大力支持下，特别是万达全体员工团结奋斗，在比较困难的经营条件下，我们较好地完成了2017年各项工作任务，下面我对2017年工作进行总结。

一、去年工作主要成绩

（一）全面完成工作目标

2017年，万达商业转让文旅项目和酒店资产，受其影响，万达集团的资产、收入两项指标有所减少。万达集团以成本计资产7000亿元，同比减少11.5%；其中国内资产占比93%，国外资产占比7%。为什么专门提这个数据？去年有人说万达把大量资产转移到海外去了，数据证明完全不符合事实。

2017年万达集团收入2273.7亿元，完成计划的113%，同比减少10.8%。减少是因为转让的文旅项目收入没有计算在内，加上2016年底我们把万达旅业资产注入一个投资企业，接近200亿的旅游收入没有计入今年报表。如果考虑旅游收入变化的影响，尽管2017年万达集团转让了大量资产，收入同比只下降1.1%。净利润完成年目标的114%，同比基本持平，说明收入含金量不错。其中：

商业地产收入1125.4亿元，完成年计划的104.1%，同比减少21%；租金收入255.2亿元，完成年计划的101.4%，同比增长30.3%；新开店数占总开业店数的21%，其中还有24个轻资产项目万达只分成部分租金，而总租金增长30.3%，说明老的开业店内生租金增长比例至少两位数，也就是说万达即使不开新店，租金也较高增长。租金收缴率101%，连续12年创造租金收缴率99.5%以上的世界行业纪录。新开业广场49个，万达茂1个，万达旅游小镇1个。其中开业轻资产广场24个，这是一个很不错的成绩；开业重资产广场26个，新增持有物业面积329.6万平方米，扣除转让文旅项目、酒店减少的几百万平方米持有物业面积，万达累计持有物业面积3151.1万平方米。万达仍然是世界规模最大的不动产企业。

万达广场总客流31.9亿人次，同比增长28.1%。新开业店数增长21%，其中许多店下半年才开业，而客流增长28.1%，这是一个有力的证据，说明万达广场老店客流同比也在增长。房地产收入831.7亿元，完成年计划的104%，同比减少23.7%，主要因为转让文旅项目减少房地产收入。

文化集团收入637.8亿元，完成年计划的100.1%，同比增长32.6%。这是扣减万达旅业收入后同比计算。

影视集团收入532亿元，完成年计划98.5%，同比增长35.9%。2016年影视集团计划收入目标为540亿元。影视集团有点遗憾，去年能完成净利润目标的114%，但收入比目标差1.5%，如果再稍微努力一点就好了，我说的是整个影视集团含海外公司收入差一点，不过国内公司还是完成了年度目标。体育集团收入71.8亿元，完成年计划的104.3%，同比增长12.3%；文旅集团收入19.5亿元，完成年计划的139.5%。宝贝王集团收入14.4亿元，完成年计划的97%，同比增长176%。

金融集团收入321.2亿元，完成年计划的125.5%，这里我要特别提一句，金融集团净利润完成年计划的1961%，创万达完成计划指标的历史纪录。

网络科技集团收入58.6亿元，完成年计划的90.1%。

集团其它公司收入130.7亿元，平均完成年计划的106%。

万达集团2017年如果把转让文旅项目的收入和注入其它公司的旅游收入算上，同比增长可以达到两位数。

（二）转型发展成效显著

一百年来，全球大型房企无一例转型成功，万达已经改写商业历史，成功转型为服务型为主的企业。

1、服务业收入占绝大多数。万达集团2017年收入中，服务业收入占比63.4%，同比提高8.4%。近几年，万达服务业收入每年都会大幅提高，今后还会继续提高。服务业收入中，租金收入占比约18%，增速远高于万达其它产业，已经连续多年平均实现超过30%的增长。租金是最长期、稳定的现金流之一，而且利润比例高，收入占比提高说明收入含金量增加。

2、文化收入占比提高。2017年，万达文化产业收入占万达集团收入比重升至28.1%，接近30%，已成为万达另一个支柱产业。希望今年文化集团努努力，看能不能超过30%。

3、轻资产战略超出预期。万达转型关键是万达商业转型，万达商业转型关键是从单一重资产企业转为轻资产为主、轻重并存发展的企业。说万达转型就不再持有物业，这完全错了，只是万达不像以前百分之百自己持有。去年年会，万达商业正式提出万达商业轻资产战略。

万达轻资产分为两类，一种叫做投资类，一种叫做合作类。投资类就是别人出钱，万达帮别人找地、设计、建设、招商、竣工运营后移交给别人，其中还有一个资本化程序。合作类就是万达既不出钱，也不出地，觉得项目合适，跟别人签合同，帮别人建设，建成后租金三七分成，这是我们力推的模式。轻资产战略提出一年之内，轻资产万达广场开业24个，新发展轻资产万达广场47个，其中合作类轻资产万达广场签约37个，远超年初发展25个轻资产，其中投资类10个、合作类15个的目标，发展中心值得表扬。当然也不完全是发展中心功劳，相当多项目是商管和项目系统帮助促成的。这47个广场，万达不出一分钱，收益相当于投资持有16个广场，16个广场如果自己投资最少需要200亿元。更重要的是，2017年北京、上海、广州、成都、天津、重庆等一线城市都有万达轻资产项目开业或签约，如果不是轻资产，这些城市自己投资持有很难获得项目，这说明万达广场品牌价值和投资者信任度。

4、大幅降低企业负债。去年7月，万达和融创、富力签署了文旅项目、酒店资产转让协议，仅此一项协议就减债440亿元，回收现金670亿元，相当于减债1100亿元。对于这次转让，众说纷纭，很多解读，万达卖资产，是不是不行了，其实这是根本不理解商业的基本逻辑。

第一、什么叫做生意？做生意用老百姓俗话说，叫做买卖。生意就是买和卖构成的，世上没有只买的生意，也没有只卖的生意。买就说这个公司好，卖就说这个公司不好，这是根本不懂商业思维。其实不管买也好、卖也好，关键看买卖之间能否赚钱。所以对万达的买买买和卖卖卖，关键看我们买的是什么价格，卖的是什么价格，万达过去几年在海外投了一批项目，现在我们决定清偿海外债务，卖一半资产就能把全部债务清偿，说明我们买和卖之间赚钱了。

第二、万达广场本身是非常重的资产，过去万达广场全部自己持有，到2017年底开业236个广场，210个是重资产，按成本价计算都是几千亿规模。如果再持有文化旅游项目和酒店，重资产规模太大。文化旅游项目肯定可以收回投资的，经过数学模型分析，每个大型文化旅游项目需要七年、八年有息负债才能往下走，十几年才能收回投资。万达十几个文旅项目叠加在一起，虽然通过销售物业能回收大部分现金，但至少五到六年内，每年净增1000亿负债，压力相当大。现在全球和中国都在去杠杆、降负债，这样加杠杆、逆势而为是不科学的。

第三、万达已持有大量较高收益的万达广场物业，没有必要再去持有文旅项目物业。万达卖酒店，我们搞酒店建设、管理的很多同志都说，卖了是不是太可惜？万达酒店是建得不错，成本也很低，但是酒店整体年平均回报率低于4%，全部酒店每年吃掉十几个万达广场的净利润，所以，我们决定把重资产的文旅项目和酒店卖掉，做轻资产这种只赚不赔的买卖，绝对是上策。不管社会上理不理解，也可能有些内部同志不理解，但是请大家三年以后再回头来看我们的决定是否正确。

第四、企业经营安全第一。转让资产减债四百多亿，回收现金近700亿，加上我们手头持有的现金，万达经营的安全性增加很多，就能承受风波的冲击。而且如果我们不转让这些资产，就不能把有限的资金投入到我们最需要发展的万达广场上去，就不能保证每年50个以上万达广场开业的计划。为了企业安全，为了保证核心产业发展，我们必须这样做。

（三）文化产业高速增长

1、影视产业。影视集团去年收入增长35%，新增影城199家，新增屏幕1585块；累计开业影城1551家，屏幕数15932块，全球市场占有率和影响力进一步扩大。特别是在英语片市场，万达具有相当话语权。万达影城在中国并不都是开在万达广场，有一半左右开在非万达物业里，但万达影城单屏收入是国内平均水平1.9倍，线上收入超9成，会员收入近9成，表明万达电影收入非常稳定的增长。万达电影活跃会员突破1亿，这是重大成绩，也为长期稳定增长打下基础。万达电影花了9年时间使会员人数突破1亿。希望你们再用三年时间，看到2020年能不能把会员人数突破2亿。

2、体育产业。万达体育收入两位数增长，净利润增长更为可观。在中国落地格力“中国杯”国际足球锦标赛，这是中国唯一获国际足联批准、每年定期举办的国际足球A级赛事。还落地格力“环广西”公路自行车世界巡回赛，这是中国唯一的男子公路自行车世界巡回赛，首届就有16支世界顶级车队参赛。男子公路自行车俱乐部分多个级别，有国家级、州级，世巡赛是最高级别。世巡赛级别的自行车队只有18支，世巡赛有多站比赛，只有环法是十八支车队都参加，其它如环意、环西都是十几支车队参加，“环广西”第一年就有16支车队参加，今年预计18支全部参赛。万达体育还落地铁人三项、摇滚马拉松、小轮车世界锦标赛等多项赛事。

3、文旅产业。文旅产业去年表现良好，收入完成139%，净利润倍数递增。更重要的是，文旅产业实现了轻资产品牌经营的目标，由一个负债很重的企业转变为一个轻资产公司。酒店管理公司2017年首次实现公司整体盈利，新签约委托管理高星级酒店10家。自从酒店管理公司班子调整以后，业绩非常喜人，去年下半年酒店业绩大幅增长，几乎全部酒店都实现盈利，绝大多数酒店利润实现比较快的增长，再次证明管理就是生产力。

4、儿童产业。十年前万达广场就想引进一个儿童娱乐综合公司，到美国、欧洲、日本、韩国去找，找了五、六年都没找到。全世界这种类型公司基本没有，有那么一两家，也不愿意到中国来。我们讨论要不要自己干，但这意味着要进入全新产业，也犹豫来犹豫去。但万达广场要实现全客层经营，光是年轻人喜欢不行，孩子也得喜欢。儿童意味着未来，所以下决心自己做，也是边探索边干。一开始公司定位搞儿童娱乐，名字就叫儿童娱乐连锁公司，去年才改名叫宝贝王集团，定位为以自有IP传播、衍生品销售为主，集儿童教育、游乐、美食于一体的综合性儿童产业公司。

宝贝王集团2017年开业宝贝王乐园60家，早教中心50家；整体实现盈利，比指标提前一年。宝贝王不仅经营好，很多先行指标表现也非常好。如自有IP传播上半年全网收视率48亿人次，下半年飙升到150亿人次，估计2018年数字会更加喜人。这意味着宝贝王定位方向是绝对准确的。如果我们把宝贝王定位为一个游乐型公司，那就错了。

（四）科技创新成果丰硕

大家也许奇怪，万达谈什么科技创新，是不是附庸风雅，实际随着万达转型，文化旅游产业发展、线上线下融合，万达连续几年科技创新有所斩获。

1、慧云。去年慧云升级3.0版本，被国际权威机构评为全球创新企业50强，是亚洲唯一获奖企业。慧云系统有十几个子系统，其中智慧消防子系统被公安部消防局列为中国城市智慧消防试点单位。

2、筑云。2016年筑云在万达试行，去年正式实施，这是全球首款智慧工程管理软件，被国际权威机构评为全球数字化转型大奖。筑云可以对工程实施设计到竣工全过程的智能管控，改变工程建设行业控制成本凭经验、随意性大的问题。对还在快速推进城市化、建筑体量天文数字的中国来说，如果筑云得到推广，会在两方面作出贡献，一是可以给中国节约数以百亿、甚至千亿计的建设成本。二是遏制腐败，腐败现象很多发生在工程建设领域，主要因为工程建设是非标准化的，东西南北都不一样，地块也都不同，加上施工很多个体作业，工程智慧管控是一个大难题。筑云尽管还不完善，但万达在这方面迈出了重要步伐。

3、创新加速器。去年信息中心利用万达海量线下场景作为开放平台，向全球高技术企业、科研机构、拥有核心技术的个人免费开放，可以到任何地方的万达广场做实验，吸引科创企业、个人为万达线上线下融合做贡献，我们对有前景的项目进行投资孵化。首届创新加速器活动从300个项目中选出15个进行孵化，涉及大数据分析、人工智能客服、楼宇节能黑科技、VR场景娱乐等。其中无人零售平台已在北京、上海的万达广场试运行。我对创新加速器充满期待，如果每年成功孵化一个两个，一届一届干下去，将是一个非常有前途的项目。关键是选出来如何跟进，使它走上正路，这是孵化最重要的环节，这还不是信息中心能做的，需要更商业化的平台来做。

4、飞凡大、小千帆软件。这是飞凡面向大中小型企业商户，一站式解决线上、线下融合的管理软件。签约商户6万家，日交易额超5000万元。还有“万益通”APP，这是中国首款数字权益交换平台，可进行积分、卡券和其它数字权益的交换，已有中石油、中石化、国家电网、海航、京东、顺丰等300多家大型企业参加。希望“万益通”数字交换平台能发展更多企业，争取中国大型企业都能参加，让他们的卡券在平台上都可以互换，这样平台的价值就会更大。

5、曲面内显LED动感平台。这是全球首款新型观影科技设备，获得国内外知识产权。大家明年可以去广州万达城体验。

2017年万达集团全球申报专利知识产权1278项，取得专利知识产权802件，全集团累计已获国内外专利知识产权5069件。

（五）企业管理明显进步

1、预算执行到位。去年所有在建、竣工、开业项目，结算与预算做到完全一致。西双版纳国际度假区、南昌万达城两个超大文旅项目，时间跨度5年，超百亿投资，由于我们的管理能力，加上与筑云软件相结合，也做到预决算一致，这是万达执行力和科技管理的成果。

2、投资回报提升。万达广场轻资产推出来后，有人说凭什么万达一分钱不投分30%租金？光靠牌子响？肯定不是。只能解释，别人分70%大于他自己干100%。万达广场轻资产标准模板、工程管理软件研发成功和推行，使得万达广场投资回报平均达到2位数，是行业平均水平的两倍，这就可以解释为什么万达分30%租金还有那么多企业上门合作。

3、严控管理费用。搞地产成本大，管理成本超一点还可以消化，但转型为服务管理企业，一旦成本超支，商业模式就不成立。所以在严控管理费用上，我们下了比较大的功夫，去年丁总带领有关部门专题研讨，优化管理环节，使万达总部在业务规模扩大的同时费用不升反降，节省管理费6.9亿元。

4、反腐卓有成效。审计中心去年查处263起违规事件，解除劳动关系129人，司法立案三起，为企业挽回损失1.3亿元。万达审计有权威，在企业界也有耳闻。

（六）带头履行社会责任

1、精准扶贫。去年7月3日，万达捐建的贵州丹寨旅游小镇开业。9月29日，丹寨万达职业技术学院开学。由于商管、文旅等部门通力合作、精准定位、针对性推广，小镇开业半年游客超过300万人次。丹寨没有名山大川，没有独特景点，缺乏可以利用的优质旅游资源，完全是无中生有造了一个旅游小镇，就一跃成为贵州排名前3的景点，带动丹寨县2017年旅游收入翻了5倍。新增直接就业2000人，间接就业超万人，带动1.6万人脱贫。丹寨已逐步成为万达精准扶贫的新品牌。

2、就业。2017年，万达新创造服务业就业岗位19.5万人，其中大学生8.4万人，占当年全国新增就业的1.5%，连续两年万达一家公司创造全国新增就业的1.5%，而且万达创造的都是有尊严的就业，在万达广场工作，风吹不着，雨淋不着，收入还稳定。

3、捐赠。2017年，不含实物，万达现金捐赠7.7亿元。

4、环保。2017年，万达获国家绿建标识126项，其中绿建设计标识77项，绿建运行标识49个，连续多年绿建标识获得数量全国排名第一，每年绿建总数占全国三分之一到四分之一。

5、义工。去年组织义工活动2651次，10.76万人次参加，中国没有一家企业像万达连续二十几年持续组织义工活动，没有奖励、没有奖金，完全是发自内心。

2017年企业取得很好成绩，但也存在不少问题。比如少部分企业没有完成年度目标、腐败现象依然严重，少部分高管本位主义，花钱大手大脚，线上线下融合不够。因为时间关系，只点个题目，有待大家下力气去解决。特别遗憾的是，去年因为有两三个单位指标没完成，使万达没有实现满堂红。

二、2018年主要工作安排

（一）今年工作主要目标

2018年万达集团计划收入2479亿元。

商业地产收入1245.4亿元，其中商管公司总收入366.4亿元，租金收入326.8亿元；新开业万达广场50个，万达茂2个；房地产收入879亿元；新发展重资产万达广场7个；轻资产万达广场50个，其中合作类40个，投资类10个。

文化集团收入733亿元，其中影视集团收入581亿元；体育集团收入94.3亿元；文旅集团收入30.7亿元；宝贝王集团收入26.4亿元。

金融集团收入408亿元。

网科集团暂不安排收入计划，上半年内因与世界级网络巨头战略合作，待落地再安排。

集团其它收入92.8亿元。

（二）提升核心竞争优势

1、加快万达广场发展速度。万达广场是万达的核心资产、核心企业、核心优势。随着中国城市化红利的减少，而且现在特大城市都划定了发展边界，想在中国再造一个万达已经没有可能。中国商业已进入线上线下融合发展新阶段，万达广场超大规模线下场景的价值巨大。一年前还不觉得，现在看万达广场超大规模、综合性消费场景的价值越来越凸显。商业中心有竞争半径，特别是在三四线城市，万达广场一旦落地，一定半径里竞争对手很难再投资。举个例子，我们在佛山某地，一个区域里规划了近10个大型城市综合体。我们拿了地，调研发现周边这么多项目，决定尽快开业。万达广场开业后，旁边几个项目到现在也没有开业。因为我们比较火，同类竞争业态就不好布点了，这就像下围棋一样，占了先手。所以我们要加快万达广场全国布局，尽快多签多建项目，更早将万达广场发展到千店规模，这就是万达的护城河计划。千店规模就意味这全国336个地级以上城市，万达广场能覆盖90%，剩下10%左右的地级市因为人口和消费不够；主要县级城市覆盖30%，因为中国一些县人口较多，也具备较强消费能力。

万达广场建成全国网络是什么概念？打个比方，假设300公里地铁线每天可以运载300万人，600公里地铁线就不是运载600万人，而是1000万以上。因为一旦形成网络，容量就不是1加1等于2的关系，而是1加1大于2。1000个店我们能获得的租金收入、广告收入、线上线下融合的价值，绝不是现在的5倍。加快发展关键要加快轻资产，从2018年开始万达将每年提高万达广场开业数量。

2、提升体验消费占比。增加万达广场黏性最好的办法就是增加体验业态，这是重中之重的工作。体验消费具有不可替代性，有人说美食也可以打包，但打包来的美食还有鲜味吗？娱乐、健身、唱歌、观影都要到现场体验，不是网络可以替代的。还要逐渐提升文化业态占比，社会发展到一定程度，人们对精神的追求就会大过对物质追求。不然就不能理解，为什么文化的东西能传承几百几千年，一本书、一部电影、一首歌曲、一部歌剧能广为流传。三年内要将万达广场体验业提升到65%，五年力争提升到70%。这不仅是商管的事，规划设计部门也要创新。希望从2018年开始，每年评几个创新广场，主要看体验业态、文化业态、更有新意这些方面。

3、配置优秀管理人才。今后优秀人才向商管倾斜，万达学院培训也要向商管倾斜，形成风气。

（三）持续不断企业转型

企业转型没有终点，这是企业管理永恒主题。不要以为企业转型几年就完成了，企业转型没有完成时。

1、加快轻资产步伐。万达品牌是非常管用的，要加快万达广场轻资产发展速度，每年不少于50个，合作项目数量上不封顶。有人写文章说商业中心建设，一个企业一年建设50个是极限，他可能是以万达作为分析条件。但万达要突破这个 “极限”。今年万达轻资产租金分成超过10亿元，以后可能每年以十亿级别增加，可以看出轻资产的前景很好。万达电影、宝贝王、文化旅游这些轻资产公司也要加快发展速度。

2、形成新的支柱产业。万达广场是万达集团的核心产业，我们还要发展新的核心企业和新的支柱产业。

一是影视产业。要继续保持高增长，补上内容短板，实现影视的企业中长期目标。二是体育产业。把精力放在自有IP赛事上，把中国区作为体育产业的增长极。三是文旅产业。要研究跨出万达城，发展管理其它业主的大型文旅项目，酒管也是从管理万达自己的酒店跨出来的。酒管尽早做到管理百家高星级酒店，今年新签约15家高星级酒店委管合同。四是宝贝王集团。宝贝王要把IP传播、衍生品收入作为发展方向，去年宝贝王一下子火起来，原因就是有了一个IP，讲故事吸引人。万达城和迪士尼、环球的差距在什么地方？就是娱乐主题不是自己的故事。如果有故事，有IP，再来传播，就完全不一样。去年宝贝王衍生品净利润近亿元，如果有一天宝贝王发展到几十亿、上百亿衍生品收入，线下千店的场景，做人气就可以了，实体店不盈利也可以。这就是发展模式。

我相信，宝贝王有可能超过万达电影，成为万达集团又一个新的核心企业。一是这个产业可以做大。中国儿童数量众多，有3亿，二胎政策后还会继续扩大。中国家长舍得为孩子花钱，特别是在教育方面。二是没有竞争对手。中国没有一个企业像宝贝王这样把IP传播和衍生品收入作为核心来考虑，光有资金玩不了，这就是高门槛。再加上我们占了先机，到2020年开业800家店，谁能和我们竞争？三是企业高估值。宝贝王非传统产业，而且一开始就着手线上线下融合发展，以IP传播、衍生品销售、教育游乐为主要内容，这种企业在国内外估值都很高。四是成长性看好。看了宝贝王的5年测算，非常高兴，希望你们把测算变成现实。

3、继续降低企业负债。万达集团将采用一切资本手段降低企业负债，包括出售非核心资产、保持控制权前提下的股权交易、合作管理别人的资产等等。万达要逐步清偿全部海外有息负债，万达商业A股退市资金也有了可靠方案。同时计划用两到三年时间，将企业负债降到绝对安全的水平。今天我可以在这里负责任地说，万达集团在全球绝不会出现任何信用违约！万达30年没有出现一起信用违约，我们把信用看得比资产、利润更重要。

（四）线上线下融合发展

实践证明，今后很难区分线上线下企业了，四五年之前我和小马哥还有一争论，现在看我俩合二为一了，线上线下要融合。形势比人强，互联网正走向物联网，这就是趋势。

1、关键是思想要融合。万达所有系统领导，关键是坐在第一排这些人，要认识到融合发展是趋势，不融合就要被淘汰。所有系统都要推出自己有用的应用软件，特别是商管、影视、宝贝王这些重点企业。要整合万达商管、网科和信息中心的研究业务，成立万达新消费研究院。这是一个重要举措，研究方向不能光想着自己如何掌握消费数据，为自己服务，一定要想着如何为商家增值，让商家觉得有用。万达有这么大规模、不同类型的消费场景，理应折腾点名堂出来。

2、从实际效果出发，不玩概念，不烧大钱。我曾经犯的一个错误，就是给了曲德君太多的钱，我跟一些企业家讨论，他们说当初网科少给点钱，定个投资上限就好了。看来钱不能给得太多。不是说网科没有做出成绩，这一次跟别人合作谈判，使我和团队对网科有了全新认识，他们开发了一些有用的东西，只是这些东西有培育期，还不能马上被资本市场接受。原来方向也有偏差，老想大规模来做，如果就为万达广场、旅游度假区研发，可能早就整出名堂了。

3、自主研发。网上传网科裁员6000人，网科总共就3000人，怎么可能裁掉6000人！曲德君你为什么也不出来辟辟谣？要强调自主研发。不论网科今年与谁合作，不管是以资本还是战略方式合作，我们自己应用软件的研发都不能停止。为什么万达要成立自己的研究院？我不相信别人会出大钱来做对我们有用的东西，就算能做出来，什么时候也不知道。所以我们宁可每年少花点钱，找几个人，把有前景的研发项目继续下去，研究线上线下融合应用软件，要继续自己搞，这一点是非常明确的。

4、开放式发展。要对所有科创企业、院校、研究机构、个人开放万达场景平台，要继续启动第二届创新加速器，希望一届一届地搞下去。很多人很短视，一年没出成就，两年没出成就，就不弄了。如果当初买了两位马哥的股票持有，到现在涨了多少钱了？科创类产品从研发到商业化有一个过程，要坚持搞下去。

（五）组织架构适应转型

为了适应转型，也为了资本市场需要，万达拟对公司管理架构进行调整，主要是商业地产进行架构调整，当然还需要提请董事会、股东会批准以后，才能正式行动。今天说的是我的一个建议。

1、成立商管集团。就是将原来商业地产更名，成为一个纯粹的商业物业持有和运营管理商，使公司战略更清晰，商业模式更纯粹，也为了使市场估值更高。如果有房地产开发，还是归在房地产企业里，但万达商业租金利润已经大过开发利润。将来商管就是收租金，利润每年两位数增长，在此基础上，再通过线上线下融合做一些东西出来，这样公司市场估值会更高。新的商管公司将是以轻资产为主、重资产持有为辅的企业，我们做了公司模拟报表，负债率也非常低，可说是一个非常优秀的公司。新的商管集团将是万达集团核心企业。

2、成立地产集团。第一要负责消化商管集团的地产业务，原来商业地产还有一些房地产开发业务，地产集团要尽快帮助消化，但利润归商管。第二要开发万达广场重资产，也不排除纯粹搞一些住宅开发。这么多年万达地产规划、设计、开发、销售一条龙，都是自有团队，在市场上口碑颇好。第三也可以输出品牌管理。地产集团不求做大，主要看利润。集团给了新成立的地产集团一个债务上限，这个上限是很低的，地产集团就是在负债上限下考虑业务发展，不要求做多大规模。现在中国房地产，基本上负债和销售额是对等的，销售越多，负债越多。如果地产集团朝这个路子走，就使集团现在的降负债没多大意义了。地产集团的主要任务就是建万达广场，另外捎带搞点业务就行。

3、成立新网科公司。战略合作者确定之后，再来确定业务目标。点这一句话，是说给网科同志们听的。

（六）承担企业社会责任

1、精准扶贫。继续对丹寨扶贫投入，旅游小镇开业一周年时大型实景演出要确保上演。2018年丹寨旅游小镇要确保400万，力争500万游客数量。按照国家旅游局的标准，200万就算旅游大县，我们今年做到500万，县级旅游可能就名列前茅了。现在丹寨旅游小镇最大问题是过夜游客太少，许多游客去了以后最多吃顿饭，甚至有的人自己带东西吃，把矿泉水一喝，瓶子一丢走了。当然问题是一个个出来的，刚开始我们担心游客不够，说最多一年100万，这100万是养活小镇最基本的游客量。现在半年300万游客，就要研究怎样让游客过夜，这样收入才能增加，对丹寨的旅游拉动才能更大。年会后要马上下去好好研究增加过夜游客的措施，只要路子对头，我们可以再投入。

2、就业。今年新增18万人，其中大学生8万人。

3、捐赠。今年安排4亿元。

4、环保。今年获国家绿建标识100项。

今年是万达成立30周年，古人云“三十而立”。国际上有一个公认标准，10年以下是短寿企业，10年到30年是中寿企业，30年以上是长寿企业，万达正站在长寿企业的新起点上，所以今年对万达而言是极其重要的一年。万达要做百年企业，又迎来了新的起点，今年我们会在节俭前提下展开一系列有意义的庆祝活动，我也希望万达全体同仁，特别是各个系统领导，今年都能够完成目标，实现满堂红。我希望在30年庆祝的时候，没有哪个系统没有完成目标，让我们以实际行动来庆祝万达的30周年。

让我们在党的十九大指引下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，在新的一年里努力奋斗！

最后，我要在这里向给予万达支持的中国各级政府、合作企业、消费者和万达全体员工说一声感谢！正是你们的支持，万达才可能取得今天的成就。

同时感谢哈尔滨万达城全体员工、万达文华酒店、万达嘉华酒店、皇冠假日酒店全体员工为年会所做出的辛苦工作。

春节即将来临，我给在座各位，同时也通过你们给万达企业员工提前拜一个年，祝大家新的一年里面工作顺利！身体健康！万事如意！

谢谢大家！