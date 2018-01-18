乐视金融更名乐为金融：称经受住了考验 融创系进驻

乐视金融更名乐为金融：称经受住了考验，融创系人员进驻

澎湃新闻记者 陈宇曦

1月18日，乐视金融在官方网站宣布，即日起启用全新的品牌乐为金融，并更换了品牌Logo。

乐视金融更名乐为金融

在声明中，乐视金融（即乐为金融）称，最近半年，乐视金融饱经风雨，但依然经受住了考验，产品上线、交易操作、提现到账等环节均非常顺畅，且恪守对用户百分百兑付的承诺，客户投资收益稳定。

乐视金融称，经公司管理层认真研究，并征求各方面的调研后决定，乐视金融有必要进行适当形式的名称变更，以体现自身业务优势并提升自身的品牌价值。

这是继乐视致新更名新乐视智家、乐视云更名新乐视云联、乐视网（300104）拟更名新乐视、乐视影业拟更名新乐视文娱后，新乐视体系里最后一个提出更名的板块。

融创系目前已经全面接手乐视网，融创董事长孙宏斌目前是乐视网董事长，来自融创的刘淑青则在去年12月被任命为乐视网总经理，并担任乐视网的法定代表人。

据澎湃新闻记者了解，融创系人员也进驻了乐为金融（原乐视金融），担任财务总监等要职。

乐为金融（原乐视金融）成立于2015年8月，业务布局包括网络支付、网络交易和网络资管，正式亮相是在2016年11月。乐视投资管理（北京）有限公司是乐视金融资产的实际控制公司

2017年9月，乐视网发布公告称，拟购买乐视投资100%股权（不包含乐视投资旗下非金融类资产及业务），股权转让价款预计不超过30亿元。

乐视投资管理（北京）有限公司的股东结构在2017年已经多次变更，并在2017年8月25日挪至乐视致新电子科技（天津）有限公司（现已更名为新乐视智家）旗下。

新乐视智家是乐视网控股子公司，也就是说乐视金融已经“曲线”进入乐视上市公司体系。乐视网对此的解释是为排除后期可能产生的交易障碍，保护乐视投资旗下的金融类优质资产，所以乐视投资在工商备案层面转移到了乐视致新下，股权结构上成为了乐视致新全资子公司。

今年1月2日，乐视投资再度调整，股东由新乐视智家变更为了乐视致新电子科技（北京）有限公司。乐视致新电子科技（北京）有限公司是新乐视智家的全资子公司。