“电动车新国标”公示 最高时速提至25公里

新京报快讯（记者裴剑飞）今天上午，工信部、公安部、工商总局、质检总局（国家标准委）四部门共同发布《电动自行车安全技术规范》国家标准报批稿。从1月16日起，报批稿将在工信部、国家标准委网站面向全社会公示30天。

新规中，电动自行车的最高车速、整车质量、电机功率等指标均获提升，强制要求车辆应具有脚踏骑行功能。新规设置半年到1年的过渡期，正式实施后，将对消费者已购超标电动车进行逐步报废。

我国现有电动车约2亿辆 近4年肇事致死8431人

目前，我国是全球电动自行车生产和销售第一大国。经过多年发展，电动自行车逐渐成为消费者日常短途出行的重要交通工具，目前全社会保有量约2亿辆，年产量3000多万辆。

近些年来，电动自行车在便利群众生活的同时，也逐渐变得越来越大、越来越重、越来越快，部分指标超出现行《电动自行车通用技术条件》的规定。例如，现行标准规定电动自行车最高车速不超过20km/h，但目前实际使用中部分电动自行车最高车速超过40km/h；现行标准规定整车重量不超过40kg，但部分电动自行车整车重量超过70kg。

这些产品性能上接近或达到电动轻便摩托车，引发的交通安全事故时有发生，造成大量人员伤亡。公开数据显示，2013年至2017年，全国共发生电动自行车肇事致人伤亡的道路交通事故5.62万起，造成死亡8431人、受伤6.35万人、直接财产损失1.11亿元；5年来，电动自行车肇事致人伤亡的事故起数、死亡人数均呈现逐年上升趋势，年均分别上升8.6%和13.5%。

此外，近几年电动自行车引发的火灾逐渐增多，多次造成重大的人员伤亡和财产损失事故。据统计，2013年至2017年，电动自行车引发一次性死亡3人及以上的火灾事故累计达到34起，共造成158人死亡。

“新国标”全文强制 超标电动车将逐步报废

记者梳理发现，对于电动自行车的安全性能，“新国标”进行了全面提升，由原来的部分条款强制改为全文强制，增加防篡改、防火性能、阻燃性能、充电器保护等技术指标，调整完善车速限值、整车质量、脚踏骑行能力等技术指标。对于电动车“超快”问题，新规将最高车速由20km/h调整为25km/h，整车质量（含电池）由40kg调整为55kg，电机功率由240W调整为400W，并强制性规定“具有脚踏骑行功能”。

而对于“超大”电动车，新规也提出明确要求，整车高度不超1.1米，车体宽度（除车把、脚蹬部分外）不超0.45米。规范指出，在车架本体不可分隔的醒目部位表面，应当永久性地标上每辆电动自行车的唯一性整车编码。整车编码采用15位全数字代码结构，共有4部分组成，从左至右依次是企业代码、车种代码、生产年份代码、生产流水号代码。

记者注意到，新标准从发布到正式实施拟设置半年到1年的过渡期，给企业一定时间进行新产品研发、生产线调整和库存产品消化，具体以标准正式发布稿规定的时间为准。在新标准正式实施前，鼓励生产企业按照新标准组织生产，鼓励销售企业销售符合新标准的产品，鼓励消费者购买符合新标准的产品。

新标准正式实施后，对于消费者已经购买的不符合新标准的电动自行车，将由各省、自治区、直辖市政府根据有关法律规定和当地实际情况，制定出妥善的解决办法，通过自然报废、以旧换新、折价回购、发放报废补贴、纳入机动车管理等方式，在几年内逐步化解。

编辑：王中新 倪雪莹