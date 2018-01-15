从泄题到注水 人气飞涨的答题直播已经充满套路

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来源：界面新闻 郑超前

2018年还没开始多久，答题直播游戏迅速爆火。

冲顶大会、百万英雄、芝士超人、百万赢家这些名字成为朋友圈以及各个微信群QQ群最火热的话题。

1月12日晚，《百万英雄》答题直播时，系统将“肉夹馍”定为江苏的特色美食。“江苏肉夹馍”随即登上微博热搜榜，并且迅速被制作成表情包广泛流传。

答题直播对人们生活、社交的影响力已经强大如斯。

哪怕通关奖金仅仅只有2块钱，人们也会十分骄傲地在朋友圈展示自己的“战果”。大学毕业后很少冒泡的班级群，居然因为答题直播变得越来越活跃。网络上的陌生人自发组成活跃度超高的群组，而他们大多都是在答题直播时互相“抄答案”。

界面新闻记者加入了2个500人的微信答题群和1个2000人的QQ答题群，答题直播牢牢占据了这些人晚间的空余时间。每晚7点开始，各大答题群就开始不断刷屏答案，答题者每隔半小时都会积极赶往其他平台的下一场答题直播。

1月12日，各大答题直播平台时间表

大家如此积极参加一个个答题直播最主要的原因，肯定不是重在参与的精神，而是奖金。这些如潮水般涌入的用户，如果始终无法获得奖金，他们也会迅速流失，这绝不是平台希望看到的结果。

“大钱我得不到就算了，小钱我也分不到。有时候拿到钱就只有一点点了，也没什么意思，所以我就不玩了。”一位曾经参与过答题直播的玩家这样告诉界面新闻记者。

如何能够提高玩家通关率，给玩家更多期待和信心，成为了答题直播平台需要攻克的问题。

“泄题”成为了一种解决方案，这种方式不仅可以提高用户获得奖金的成功率，还可以让他们产生希望，促使他们再次加入答题游戏。

比如，“百万英雄”每天都会通过各种方式提前透露一道题目，比如官方头条号、明星MV、快视频等。这同时也带动了其他相关产品的流量。

“百万英雄”每天都会透露一些题目

当然，提前透题也是要技巧的，如果透的所有人都知道了，那这也算不上真正意义的“泄题”了。

如果把答题直播看作是一种游戏，外挂的使用者必然能获得更多优势。百度简单搜索和搜狗汪仔答题助手这类“作弊软件”再次为用户带来了希望。

但随着题目难度逐渐提高，这类答题外挂的准确率也大大降低。使用者大多将其作为参考软件，而不会全部相信，他们甚至更愿意相信微信群聊中较为统一的答案。

而且，这种简单粗暴的“作弊”方式只会让这些大佬的投资变成最原始的“撒币”，偷偷摸摸地泄题才能起到最好的效果。

1月12日，《百万英雄》八点场答题时，上一道题目的答案刚刚公布没多久，弹幕就开始刷起下一道题目的正确答案。这是因为《百万英雄》答题直播到第八题时就有网友在官方微博评论区给出了所有正确答案。

这不是重点，重点是随后各大群组里纷纷放出了九点场答题的标准答案。有之前成功泄题的先例，一大波网友迅速涌入答题直播平台准备拿一笔“白送的钱”。

QQ群预测的答案

但事实却是，之后的题目并没有像标准答案预言的那样出下去。

这有可能是平台得知消息后连忙临时换题了，但也有可能是故意放出的假答案。造成的结果是，大量想捡便宜的人涌入直播，虽然第一题就发现这并不是标准答案，但他们来都来了，就姑且答了下去。

这么看来，“泄题”几乎没给答题直播平台带来任何负面影响，反而一波又一波的吸引了更多人来参与游戏。

除了“泄题”，现在各大平台被大家质疑的另一个套路可能就是“机器人”了。

1月10日，微博博主@姜唯称，一直播的直播答题活动进行到第五题时，在线人数仅仅只有3万多人，但却有12万人答对了问题，答题活动随后中止。

1月11日，知乎上有网友提出三点质疑。第一，花椒《百万赢家》答题直播活动第一题在线80万人，却有100万人答对问题；第二，在线人数不降反增（新来的用户难道是想学习，或是见证奖金花落谁家？）；第三，后一道题三个答案加起来的人数比上一道题答对的人数巨幅减少（比如第五题答对70万人，第六题三个答案加起来50万人，后面每道题都是这样），大量弹幕质疑“机器人有序离场”。

1月12日，《芝士超人》答题直播平台观看人数就不断在1300多人和150多万人之间来回跳动。尽管官方迅速澄清前者是“每秒新增加的关联亲友用户数”，但每秒都稳定增加1300个关联亲友，这个数字保持的也太平衡了。

观看人数“注水”其实大家已经习以为常了，甚至有点心照不宣的意思。

但答题人数“注水”，就影响了参与者的切身利益。因为回答对问题的人数越多，每个人能分到的奖金就越少。如果平台方用大量机器人参与答题，或者直接在通关人数上作假，普通用户也很难去辨别举证。这种操作方式大大降低了平台的奖金成本。

无论是答题“作弊”还是人数“注水”，这些手段都能为答题直播平台带来更高的流量和人气。甚至是“江苏肉夹馍”这类错误，平台方面只需要事后给每个人发2元钱和两张复活卡，就可以“息事宁人”，并且营造出一波热度话题。

100万人民币就可以让几百万人耐着性子听主持人讲个十几分钟，这波广告也算性价比很高了。