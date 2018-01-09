英伟达霸气定调“我就是AI”：自动驾驶全方位攻势

CES 2018开展前，会有不少厂商希望在展前给这场全球最大的电子消费展定下趋势的基调。

但从去年开始，人们都觉得必看的这场的发布会就是英伟达了。

在昨天的CES 2018英伟达展前发布会上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋率先登场，发表了“I am AI”的主题演讲——在现场，英伟达发布了迄今最强的AI超级计算芯片英伟达DRIVE Xavier，并继续宣布了围绕自动驾驶相关的几个关键产品和平台。

英伟达提到，最新的英伟达DRIVE Xavier将会从本季度开始供货。

Xavier是一个可怕的自动驾驶超级计算机……

最早的Xavier处理器是在一年前首发，相比较去年的那款Xavier，这场的DRIVE Xavier是对之前版本的更新版。

英伟达提到，Xavier是世界首个自动驾驶处理器，将会2018年第一季度流片出货。黄教主手中的这个小芯片，动用了2000名工程师，历时4年研发，英伟达为此投入了接近20亿元。黄教主提到，这也是英伟达有史以来最大的研发投入。

黄教主对性能参数信手拈来。他提到，对于Xavier外界关注的性能功耗比：它每秒可执行30万亿次的深度学习计算，功耗仅为30瓦，能效相比上一代架构提升了15倍。他提到，一个Xavier芯片就能够为L3-L4级别自动驾驶车辆提供无延迟的算力支持。

Xavier的代号源于X战警，是世界上最大的、最复杂的SoC（片上系统），用于处理自动驾驶任务。

它包括定制的8核CPU、一个512核的Volta架构的GPU，它拥有90亿晶体管，350mm2，12nFFN，可以非常流畅的支持TensorCore、拥有的计算机视觉加速器、深度学习加速器、8K HDR视频处理器可以提供视频识别和流处理。

Xavier其实就是英伟达最新的一台超级计算机。

在Xavier硬件之上，将配套功能更为详细的功能。英伟达在本次CES上推出两款全新软件平台：DRIVE IX和DRIVE AR。

DRIVE IX是一款提供汽车智能体验的软件开发套件，其实更像是去年提到的诸多车内功能的集合。它利用车内的传感器，对驾驶员和成功提供以AI技术为技术的保障服务，比如面部识别以及语音控制等等。

而英伟达最新宣布的DRIVE AR平台，则是一款支持增强现实的软件开发套件。

英伟达将目前应用在PC、游戏上的AR能力，移植到汽车研发工作上，比如在车内玻璃上提供增强现实的内容，在驾驶途中提供兴趣点，提供警告功能等等。

黄教主认为Xavier比竞争对手领先两年，所有进行自动驾驶开发的公司都会选用这款产品。

而Xavier也将会进入DRIVE Pegasus AI平台。这个产品也在去年提到过，英伟达Drive Pegasus是出租车AI计算机（robotaxi AI computer），为L5出租车市场设计。

DRIVE PX Pegasus尺寸和一块车牌大小相仿，用来替代L5级别的自动驾驶原型车后备箱内的计算系统，Pegasus包含了两个Xavier和最新的英伟达GPU，表现能力等同于一个有100台服务器的数据中心。目前已经有25家公司正在寻求将Pegasus用于自己的车队，包括Uber。

可以说，英伟达提到的所有产品、应用都和Xavier有关，Xavier就是为自动驾驶准备的超级芯片。

芯片之后，黄教主关注的是信息安全。

黄教主把新芯片、计算平台以及打包的软硬件开发包和功能都介绍一遍之后，他提到了一个安全框架——英伟达安全架构Drive Functional Safety Architecture。

关于理解它，主要是一个全新的测试仿真平台。你可以利用仿真测试平台，模拟变换日照和光线，制造一些对于传感器有挑战的场景进行模拟，通过人工介入的方式，比如模拟撞车，试探自动驾驶算法的决策。

和百度、大众以及Uber的几个合作

黄教主提到，百度选择英伟达的DRIVE Xavier，是英伟达友好的伙伴。而这套组合也将用于中国市场。

英伟达宣布，他们也将与谷歌无人车前高管Chris Urmson创立的AURORA合作，共同打造采用英伟达DRIVE Xavier处理器的全新L4和L5级自动驾驶硬件平台。

除此外，Uber已将英伟达技术应用于旗下自动驾驶车队的AI计算系统。英伟达与Uber合作，共同开发自动驾驶Uber，在此次合作中，Uber已开始在其首批沃尔沃XC90 SUV测试车队中采用英伟达GPU计算技术，而Uber Advanced Technologies Group的自动驾驶货运车队将利用英伟达技术运行AI计算。

黄教主霸气宣布，英伟达目前已经拥有了超过320家合作伙伴，构成了广泛的“自动驾驶朋友圈”。它们涵盖汽车、供应商、软件公司、传感器、地图以及一些初创公司等。

“汽车的未来由软件定义”值得玩味

从传统意义上的硬件公司，转变为一家提供自动驾驶硬件、技术，AI技术的公司，黄教主甚至在今天的发布会上直接喊出了“未来汽车将由软件定义。”

从硬件的广义角度，英伟达已经完成了从云端、芯片、配套软件和数据中心到终端的全链条布局。英伟达支持从传统PC终端到所有计算终端甚至是配套云数据中心的端到端布局。

而在自动驾驶平台提供方案上，英伟达涵盖了车辆内部体验、车辆研发方面的视觉技术、车辆控制视觉技术以及自动驾驶基础硬件等四个方面，构成一个四层的输出结构：

DRIVE Xavier：实现功能的基础芯片

DRIVE IX：车辆内配套的各种提升体验的技术。例如检测人脸、语音控制，驾驶驶员状态监控等；

DRIVE AR：利用增强现实进行自动驾驶训练，提升研发技术；

DRIVE AV：计算机视觉技术，包括传感器数据收集，识别车道线、识别红绿灯等等；

看起来像是要转型自动驾驶平台方案商？不知道，但英伟达看起来早有一些准备。

一些其他的现场

整个Keynote在黄教主的“我就是AI/I am AI”的主题开始娓娓道来，而我们熟悉的黄仁勋依旧黑皮夹克衫亮相，不知道他是多喜欢穿皮衣。

发布会上，黄教主懂技术、飙术语，产品的性能、参数信手拈来，但他也飙了金句，他说“术语皆浮云，你们要记住这句，‘买得越多，省得越多’”。

好像还挺有道理的……

去年一整年，AI和深度学习的快速发展正在改变行业。对于今年，黄教主开始就给CES划了一些重点——自动驾驶，游戏主机以及游戏相关的VR应用，人工智能技术和其他等，都可能会成为今年的重点。

黄教主几乎把所有的演讲时间都倾注在自动驾驶相关的业务上，PC游戏业务简单带过，在这种场合几乎是前所未有的，显然是非常重视这项业务了。

不过按照2018年Q3财季，英伟达游戏芯片收入15.6亿美元，增长25.5%，占整体收入的60%。数据中心业务达到5.01亿美元，汽车业务收入1.44美元，增长至13.3%。英伟达在自动驾驶业务上还有很大的提升空间。

作为一家提供技术硬件的公司，黄教主在Keynote的最后以一句非常有代表性的话定调——“未来的汽车将是软件定义的。”

英伟达正在从一家喊着GPU技术，提供着显卡硬件的公司，彻底向自动驾驶平台型公司转变。