李嘉诚呼吁香港人勿炒楼 称比特币“绝对有风险”

李嘉诚。图片来源：香港《大公报》。

中新网1月5日电 据香港《大公报》消息，新年伊始，香港企业家、长和系主席李嘉诚表示，预期今年美国加息两至三次，香港地区也会跟随加息。他重申，港人不要炒楼，倘若能够负担得起，自住则无问题。

李嘉诚在晚宴致辞中提醒，要对各种不确定因素保持警惕，低利率趋势改变、贸易对垒萌生、创新科技革命兴起，2018年的主节奏应为“发展不忘稳健”。他还提到“一带一路”及“大湾区”策略，有利于整体经济发展，认为香港“必定有机可寻”。

香港楼市方面，李嘉诚重申：“自住的话，能够负担得起，无问题，如果‘炒楼’就不好”。他提到，“纳米楼”也是市场供求的问题，相信未来相关供应会有所增加。

去年11月，长实以402亿港元出售旗下地标商厦“中环中心”75%业权，造价创香港写字楼物业历来最高单价。被问到会否再出售香港物业，李嘉诚回应指暂未会再出售物业，又强调正在兴建酒店，也有收购商场物业，相信今年固定收入可创新高。

李嘉诚称，集团过去一年固定收入稳步向前，未来固定收入业务将成为“极为重要的部分”，有信心录得大幅增长。

谈及近期热爆的比特币，李嘉诚并无正面回应有否投资，只表示“我就保守的，(比特币)绝对有风险”。