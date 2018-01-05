新浪科技> 互联网 > 正文

李嘉诚呼吁香港人勿炒楼 称比特币“绝对有风险”

李嘉诚呼吁香港人勿炒楼 称比特币“绝对有风险”
2018年01月05日 11:15 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0
李嘉诚。图片来源：香港《大公报》。李嘉诚。图片来源：香港《大公报》。

　　中新网1月5日电 据香港《大公报》消息，新年伊始，香港企业家、长和系主席李嘉诚表示，预期今年美国加息两至三次，香港地区也会跟随加息。他重申，港人不要炒楼，倘若能够负担得起，自住则无问题。

　　李嘉诚在晚宴致辞中提醒，要对各种不确定因素保持警惕，低利率趋势改变、贸易对垒萌生、创新科技革命兴起，2018年的主节奏应为“发展不忘稳健”。他还提到“一带一路”及“大湾区”策略，有利于整体经济发展，认为香港“必定有机可寻”。

　　香港楼市方面，李嘉诚重申：“自住的话，能够负担得起，无问题，如果‘炒楼’就不好”。他提到，“纳米楼”也是市场供求的问题，相信未来相关供应会有所增加。

　　去年11月，长实以402亿港元出售旗下地标商厦“中环中心”75%业权，造价创香港写字楼物业历来最高单价。被问到会否再出售香港物业，李嘉诚回应指暂未会再出售物业，又强调正在兴建酒店，也有收购商场物业，相信今年固定收入可创新高。

　　李嘉诚称，集团过去一年固定收入稳步向前，未来固定收入业务将成为“极为重要的部分”，有信心录得大幅增长。

　　谈及近期热爆的比特币，李嘉诚并无正面回应有否投资，只表示“我就保守的，(比特币)绝对有风险”。

 
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有