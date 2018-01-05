全新诺基亚6评测：年轻人群的品质之选

新的一年开始了，手机厂商间的“厮杀”也即将来开帷幕。今年开年的重头戏之一，就是全新的诺基亚6的发布了。去年年初，诺基亚正式回归，一连发布了多款新机，虽说外界对这些手机褒贬不一，但是无法阻挡诺粉们的疯狂追逐，光是2017年第三季度，诺亚手机就卖出了280万台。

当初作为手机界圈粉无数的霸主诺基亚，在智能手机浪潮的冲击下，公司逐渐走下神坛。原因之一就是诺基亚近乎疯狂的执着，由于塞班系统开发进度太慢，已经不适合与苹果iOS和谷歌安卓竞争，而诺基亚自视为老牌大公司，不愿意搭载“没有个性”的安卓，努力转型但最终并未能成功，最终被贴上了Lumia的标签。

王者依旧是王者，在经过多年的隐忍终于爆发，回归后一鸣惊人，在2017年取得了傲人的成绩。最近有消息称，2018年诺基亚还会携带多款手机和用户见面，而第一台手机就是全新诺基亚6。前一代诺基亚6延续着品牌设计精髓，精致的做工让很多同价位的手机汗颜，应用支持方面在国内也十分不错。既然前代有着不错的口碑，那么新一代又有怎样的表现呢？下面我们就一起看一看吧。

一体化设计坚固耐用

全新的诺基亚6在外观上依旧延续了前代的很多特色，并且骨子里那种对手机的高品质追求从未放弃。顺应当下的流行趋势，借鉴了很多优秀的元素，但是依然保持了极高的辨识度。相比于前代来说，机身设计更加紧凑，橘色和黑色的搭配有着极强的视觉冲击力。

全新的诺基亚6

全新的诺基亚6

该机采用6000系铝合金材质，CNC一体成型技术，据悉，经过11小时的双色阳极氧化和打磨而成，在呈现良好质感的同时还保持着结实耐用的特点。冰冷的触感配合温润如玉的握感，让该机拿在手中有着不同寻常的“味道”。

全新的诺基亚6

全新的诺基亚6

和前代不同的是，全新诺基亚6采用了后置指纹识别，正面是虚拟按键，这些都是手机业内的潮流趋势。很多人都在争论前置指纹和后置指纹哪个好，其实这种设计没有好坏之分，有得必有失，但是只要是适合自己的才是最好的。正面额头上的深色NOKIA标志依然得到保留，隐藏在玻璃下面，显著却不张扬。

全新的诺基亚6

全新的诺基亚6

手机背面，全新诺基亚6依旧采用纳米注塑天线设计，和整机融为一体毫不突兀。条形摄像头和补光灯算是比较不错的特色了，稍有遗憾的是并没有采用双摄，至于拍照怎样下文将会提到。NOKIA的Logo位于背部正中央，摸起来很有质感。

全新的诺基亚6

全新的诺基亚6

虽说全新的诺基亚6有着市面上很多优秀的设计元素，但是却不失自己的风格。和市面上很多圆润设计不同，全新诺基亚6可以说是“棱角分明”，边框犹如一刀切似的干净利落，搭配橘色的包边，让该机在保证良好手感的同时，还有着鲜明的特色。很多手机都宣称自己很美很漂亮，而全新的诺基亚6可以说是阳刚的帅气。

全新的诺基亚6

全新的诺基亚6

全新的诺基亚6

在其他细节方面，全新诺基亚6音量键和电源键设置在机身右侧，键程很多手感不错。支持SD卡扩展，在保留3.5mm耳机孔的同时采用了type-C接口。总的来说，全新诺基亚6在设计上几乎挑不出太大的瑕疵，一如既往的对品质有着极高的要求，和同价位手机相比，在做工上有着极强的优势。

性能拍照满足日常

现如今，智能手机再也不是联系你我他的工具，而是集多样功能于一身的泛娱乐载体。既然是人们日常生活中不可或缺的一部分，那么手机的性能就一定要能满足用户的需求。前代诺基亚6搭载的骁龙430让其饱受质疑，而全新一代在芯片上得到大幅提升，搭载了高通骁龙630移动平台。在安兔兔测试上该机得分：89245。

那么问题来了，高通骁龙630移动平台到底怎么样？作为“一代神U”骁龙625的升级版，CPU性能提升10%，GPU性能提升30%。性能强劲，不管开启应用还是运行游戏都更加畅快。采用14nm FinFET工艺制程，超低功耗。配合全新诺基亚6的纯净Android系统，消费者在低功耗的同时也能获得高性能的体验。得益于LPDDR4双通道内存，全新诺基亚6读写速度更快，功耗却更低。还能通过使用手机管家中的“智能加速”模式，进一步提升应用畅快体验。

从游戏体验上看，全新诺基亚6能够运行市面上流行的游戏，而且《王者荣耀》还有高帧率模式。帧数一直比较稳定，偶尔团战时候会有轻微掉帧情况存在。

随着智能手机的不断发展，手机拍照也已经成为用户日常生活的刚需，全新诺基亚6在拍照上相比于上一代也有了不小的提升。该机搭载了前置800万像素+后置1600万像素的摄像头组合，配备f/2.0光圈和双色闪光灯，支持PDAF相位对焦。并且支持最新推出的双视野拍摄功能，可以从不同角度、不同视角来记录生活中的精彩故事。

拍照界面简洁易上手，大大的快门键很醒目，有点小遗憾的是，全新诺基亚6依然没有采用经典的弧形手动拍照模式。值得一提的是，全新诺基亚6还支持Ozo空间音频技术，使得该机所拍摄的视频均拥有高保真空间环绕声音。

基本了解完了我们就上样张

全新诺基亚6室内白平衡偏暖，色彩非常鲜艳，值得一提的是，f/2.0光圈效果还是很明显的，实际环境中，光线要比样张暗许多。室外样张表现不错，色彩还原度很高。

为国人定制功能

此次全新诺基亚6搭载纯净Android系统，并且即将更新到Android O （该机是Nokia国行产品中首款收到Android O的产品）。系统无多余预装，没有系统广告，系统简洁易用，占用内存更小。值得一提的是，全新诺基亚6将会获得两年的软件更新支持，每月都会推送安全更新，保障手机安全。同时采用新一代系统更新方式，系统更新会在后台自行安装，简单重启即可完成手机更新。

为了更加符合国内用户的使用习惯，诺基亚6在纯净Android系统体验上，加入了很多为国人定制的本地化功能。首先是桌面支持快捷呼出软件功能，并支持更换主题。长按应用图标即可快捷呼出应用的常用功能，并且还会根据不同的使用习惯调整顺序，拖动选项到桌面还能生成快捷方式。同时，全新诺基亚6还支持第三方主题图标包，用户可以随心所欲个性化自己的手机。

现如今在国内，移动支付几乎已经成为了手机的标配功能，鉴于此，全新诺基亚6也支持支付宝和微信指纹支付，同时，全新诺基亚6还加入了熄屏指纹支付，即使在锁屏状态下也能轻轻松松打开支付功能（在设置-安全-指纹中可以设置熄屏指纹，指纹解锁后迅速打开支付页面）。

全新诺基亚6还配备手机管家功能，不仅可以快速清理手机冗余文件、扫描病毒，还可以有效管理应用的自启动、关联启动和实现后台自动化清理。与此同时，还加入了智能加速、应用双开等贴心便捷功能。

其他方面，全新诺基亚6还加入了抬手唤醒功能，息屏下抬手即可唤醒手机，此时可以显示时钟和通知图标，类似Lumia概览屏幕。手势操作功能通过滑动手势即可替代导航栏操作，同时也能通过双击状态栏/导航栏迅速熄屏。

除上述功能外，全新诺基亚6还支持长截图、卡片式短信、自动识别短信验证码、来电黑白名单、文件管理器自动分类管理等功能。

全文总结：

此次全新诺基亚6可以说带着诚意而来，双色阳极氧化的全金属一体化设计、在纯净的Android系统基础上专门为国人定制了本地化功能，对性能、工艺以及功能等进行了全方位升级，符合消费者对品质生活的追求。就好像宣传语那样，“全新诺基亚6 反正都值得”。