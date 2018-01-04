手机地图采集员:能走车的路都要跑一遍 年薪没有百万

手机地图采集员：能走汽车的路都要跑一遍，百万年薪只是特例

宋世锋/扬子晚报·紫牛新闻

车辆采集。 本文图片由 采集员提供

近日，一篇题为《拿百万年薪，1年350天在外，地图采集员的工作，你羡慕吗？》的文章火了，很多人看了之后才知道，我们几乎天天都要用的手机地图，背后竟然还有这么多人在付出。紫牛新闻记者深度采访了地图数据采集团队，揭示我们生活中难以离开，但从未谋面的陌生人的苦与乐。

年薪百万？

网上这样传自己的收入，采集员很吃惊

最近使用百度地图，可以发现带全景的道路越来越多了，查询的地方是什么样子，点一下全景就能看到。这些数据，都是地图采集员在背后默默采集到的。

采集员“拿百万年薪，1年工作350天”的报道出来后，在微博上刷了屏。

真的是这样的吗？

扬子晚报紫牛新闻记者与百度地图数据采集品牌大使于澄取得联系，首先问的就是采集员“年薪百万”的传说。

于澄说，那个报道不确切，“年薪百万”是百度地图市场部做活动招募首席采集师时，给出的年薪标准。

“因为我们最近搞了一个采集训练营的活动，对这个职业有些推广。之前的媒体可能没搞清楚情况，把招募首席采集师的待遇当成了普通采集员的，炒作成了‘年薪百万’。那天我们看到新闻的时候也很吃惊。”

车辆采集团队成员李根来自北京，是个很精神的小伙子，他从台州转场唐山时路过南京，紫牛新闻记者见到了他。谈到“年薪百万”的报道，李根说：“这个报道确实挺火的，最近一直有好多人在问我，而且就在我正常采集的时候，也有很多人会过来问，经常会有很多人拍我的采集车。”

采集员头戴设备工作时的样子。

工作要求

能吃苦，态度认真仔细，会开手动挡车

李根之前学的是计算机，大学毕业后起初到一家国企工作，后来去中国农业科学院做认知计算的大数据处理。编程的工作比较枯燥，他想释放一下自己，正好遇到百度地图在招聘，就当起了采集员。

与李根相比，步行数据采集负责人孙建跨界比较大。他在大学里的专业是产品质量监督检测，学的方向是粮油。不过孙建已经是8年半的元老级采集员了，大学毕业就做这个工作。

想当地图采集员，关键是要能吃苦，因为要长期在户外作业。还要认真、仔细，因为采集到的数据都是第一手资料，如果态度不认真，对地图的质量会有很大影响。

由于工作性质的限制，百度地图数据采集团队中除了形象大使于澄，其余都是爷们，而且很年轻。

于澄说，“由于有这些要求，目前百度地图采集员的平均年龄在30岁以内，年龄比较大的话，家庭和身体可能都不允许。不过年龄不是最重要的，主要还是看一个人的价值观和工作方向。”

现在百度招采集员最多的还是车采，因为车采工作量最大，工作范围最广。做车采有一个要求，就是必须会开手动挡汽车。于澄解释说，因为车队里的手动挡车比较多，又不能让采集员随意挑车，所以有这个要求。

李根说，车辆采集工作量比较大，一台汽车使用两三年可能就要报废，所以车队没必要用太好的车，手动挡就成了最佳选择。

怎样采集

地毯式推进，能走汽车的路都要跑

“地图采集涉及的内容非常多，比如道路的路型，还有新修道路，都要去实际跑一遍才知道什么样子。”于澄说。

现在使用车辆采集数据比较多，大约占总工作量的70%。步行采集主要是去一些车到不了的地方，比如说景区里面的道路、景点和全景等。

还有一些工作也无法靠开车来做，比如“基础地物”，就是指每一栋建筑的门牌号、位置、外形和内部情况的采集。现在一些大型商场，打开百度地图可以看到每一层每家店面的位置，这些都要靠采集员去做。

不少人在使用手机地图时，都有过上传数据的经历。于澄说，普通用户上传的数据对地图有帮助，不过商户自己主动更新信息点数据更多，因为他们更新频率比较快，而且自己了解情况，有时候比采集员迅速。不过这样的数据主要集中在城市繁华区，在整个采集里面占的比重并不是太高，绝大部分不太热闹的地方，还是得依靠采集员。

地图数据采集不是随便跑一趟就行，而是全覆盖，地毯式推进，只要是能走汽车的路，每一条都要跑。另外，全国各地的道路也在不断变化，每个省的数据采集过后，大概过一两年还要复采一遍。在工作时，采集员基本上都是以小队为组织，一个小队会有三个基地，每个基地大概20多个车队，每个车队大概有10多个人。

于澄说：“采集员一段时间会在一个地方作业，做完之后再转移到下一个地方。他们没有节假日，休息的时候就是下雨天，平时都不用租房子。一年350天在外面是真的，根本不回家。”

各种意外

一天徒步30公里

经常遇到狗追猴抓车抛锚

车辆采集的设备都在车上，以前需要一个驾驶员和一个设备操作员，现在由于采用AI自动化处理，一个人就可以把整个采集工作做好，包括驾驶和设备的操作。

对于车辆采集员每天的工作量没有具体要求，但不能太少，差不多早上8点半出发，一直工作到光线不允许采集时收工。

李根告诉扬子晚报紫牛新闻记者：“我们法定节日都有，加班会有绩效。总之主要看天气，天气不太好的时候可能就要休息。双休日如果天气比较好，还是要出去作业的。因为一个月里也不一定都是好天气，周末如果还休息的话，工作量上不去。”

比起车辆采集员，步采更辛苦一些，他们进行全景采集时，身上要背将近30斤重的设备。因为设备沉重，会安排两个人轮换作业。

孙建说，步采平均每天要走30公里以上，春夏的时候白天时间比较长，平均要工作9个多小时，最长达到13个小时。如果景区里有观光车，可以蹭车偷一下懒，但大部分时间都得靠两条腿走，所以“步采们”在微信朋友圈的步数排名，每天都是位居前列。

采集员们常年在外面跑，很多地方甚至人迹罕至，经常遇到意外情况。

于澄告诉紫牛新闻记者，车采都是一个人开一辆车作业，工作区域可能有一个县那么大，经常遇到车辆抛锚的情况。有个采集员的车陷住了，找不到东西，他就把鞋子垫在车轮下，结果车没开出来，鞋子也找不到了。后来他打电话给同队的弟兄，让他们从其它地方赶过来，才把车拉出来。

步采做景区采集时，经常要进大山，有时候一天时间不可能做完，晚上就随便找个地方住下来，第二天再继续干活。

不过步采更“惨”的是遇到狗追猴挠。孙建告诉紫牛新闻记者，他的兄弟“基本月月都有摔伤、划伤的，还有被蜜蜂蜇、被狗追、被猴子抓……嗯，今年就有2起被抓伤。猴子不仅挠人，还抢设备，抢吃的。”

“常在景区走，哪能不被猴抓。”孙建调侃说。

为他们点赞

“丈量”祖国大好河山

因为热爱，所以坚持

李根说，“我们这个工作性质就是相对自由，没有太多的硬性要求，可以看到更多一些城市和风土民情啊，可以看到很多不一样的人文。这个工作其实也比较辛苦，第一就是没有归属感，还有就是经常会出现一些意外情况。”

不过，现在需要用到地图数据的项目越来越多，比如现在各个高科技公司竞相发展的自动驾驶技术，就离不开这方面的支持，地图采集员的职业发展空间还是很大的。

现在李根还是一个快乐的单身汉，长期在外面工作，对于找女朋友有一些影响。不过他现在已经有了这个想法，可能今年就要找个女朋友成家。

孙建说，采集员们常年在外，除了假期，难得回家照顾亲人，结婚有孩子的都是天天晚上和家人视频连线，借助网络弥补一下距离的缺憾。

他告诉扬子晚报紫牛新闻记者：“这些人都是对地图，对地理相当热爱的一批人，就想用脚丈量祖国大好河山，没有点兴趣是坚持不下去的。”

（原题为《地图采集员“年薪百万”？特例而已！》）