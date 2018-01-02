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《绝地求生》制作人公布新计划 将引入自定义地图

《绝地求生》制作人公布新计划 将引入自定义地图
2018年01月02日 10:20 TechWeb
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　　【TechWeb报道】1月2日消息，《绝地求生》作为2017年最火的游戏，让制作团队赚了个盆满钵满，于是在新年到来之际，外媒就对《绝地求生》的创意总监Brendan Greene进行了采访。

　　《绝地求生》在近期刚刚推出了正式1.0版，作为一款“新”游戏，总监表示它要走的路还很长，1.0版本只是游戏的开始，游戏虽然仍存在不少的问题，但是在新的一年中将会对游戏做出更出色的优化，并解决网络服务器等问题，为玩家们提供更出色的游戏体验。

　　而在游戏内容上，2018年制作团队也将继续努力，加入更多的创新元素。首先就将推出游戏的竞技排名模式，让玩家们能够主动的提高自己的游戏水平，并让更多水平相近的玩家能够在一起游戏，让水平较高的玩家们也能再度体验胜利的不易。

　　游戏还将继续推出新的地图，让玩家们有更多的选择，而不像现在只有两张地图，并且只能靠随机的方式来决定。除此之外，游戏的制作团队还打算让玩家们可以发挥自己的创作能力，在未来可能会推出自定义地图，玩家们将可以自己动手涉及地图，并像《魔兽争霸3》那样拓展出更多好玩的游戏内容。

　　目前看来《绝地求生》的人气仍居高不下，但是开放自定义地图可以说是对未来发展至关重要的一步棋，希望游戏可以通过玩家们的自助创造，衍生出更多好玩的RPG地图。（潘达）

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