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有个玩《恋与制作人》还没说分手的女孩 你就珍惜吧

有个玩《恋与制作人》还没说分手的女孩 你就珍惜吧
2018年01月01日 10:18 PingWest
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　　“如果我买了一副新款耳机打算送你，但见面时发现你已经自己买到了。那这时候你会怎么做？”

　　正在玩《恋与制作人》的小张，一脸期待地看着男友问。

　　男友：哦，那我们就把你买的耳机退掉啊。

　　小张气死。

　　在游戏里，当小张给周棋洛送耳机的时候，周棋洛小可爱的做法就特别甜：他接受了小张送的耳机，又把自己买的那副耳机送给小张。

　　周棋洛还说，这样不仅他收到了小张的礼物，小张也从他那里收到了一份礼物。

　　01

　　小张身边的闺蜜们都在玩《钱与野男人》……哦不，《恋与制作人》这款玛丽苏恋爱手游，并有着自己最喜欢的角色。

　　她们的同好微信群叫“四个野男人的太太们”，群昵称一溜儿的“白太太”、“李泽言老婆”、“老许家的”、“周奶狗主人”……

　　在这里，并不会像直男们想象的那样的，会为了抢老公吵架。而是非常和谐，大家在群里热热闹闹地，分享着跟老公们相关的段子、表情包。

　　当然，最受欢迎的还是羞耻度爆表的同人小黄文。

　　像小张这种情况也不少见，甚至有姐妹真的就因为落差太大、越来越觉得男友不好，选择了分手——

　　游戏里的老公们微信朋友圈秒回，还会送你回家、用超级苏的声音给你打电话，连饮料都是先把瓶盖拧松再递给你，而现实里的男友只会让你多喝热水。

　　如果你觉得，女友确实玩了这个游戏，但还没有开始看你不顺眼。

　　那很可能是因为……当她正要开口跟你提分手的时候，游戏服务器突然炸了。

　　元旦假期，因为玩家人数激增，《恋与制作人》先是频繁卡顿、无法登录，然后开始系统维护。然后再次卡顿、无法登陆，然后再次维护……

　　你根本想不到，这场服务器的崩溃挽回了多少恋情。

　　02

　　现在每天对着手机叫“老公”的小张，其实一开始并不打算给游戏充钱。

　　结果一不小心就沉迷男色至今，连稿子也不写、工作也不做，同时跟四个男人谈恋爱，每天抱着手机傻乐。

　　上一个能让小张这么花钱的游戏，还是在玩《劲舞团》！

　　现在，自己一个人在家的时候，小张还对着手机深情朗读女主的台词，跟游戏里的CV们对话，然后被甜得笑出一脸老褶。

　　小张入迷了。

　　她甚至能在现实生活中，跟喜欢的男孩子结束聊天后直接裸眼AR，看到对方头顶亮起一串粉红色小字：“XXX对你的好感度+100”。

　　在游戏里，小张最喜欢的角色是周棋洛。

　　这也是四位男主里年纪最小的，22岁，天真、可爱、温暖。小张只要一听到周棋洛的声音，就会一脸姨母笑。

　　根据微博上的投票，周棋洛是人气最低的。原因之一可能是因为大家觉得周棋洛是已经被关晓彤拐走的鹿晗！

　　现在人气最高的是忠犬型特警白起，特异功能是会飞，在太太圈里被称为“白飞飞”。

　　然后就是霸道总裁人设的李泽言，每天除了怼女主就不会讲别的话。

　　人气第三的是脑科学家许墨教授，这个人……说是教授，但其实身份不明、每天骚话连篇，被太太们称为“许撩撩”。

　　小张觉得，周棋洛人气低，可能是因为像自己这个年龄的老阿姨，玩这款游戏的怕是不多了。朋友帮小张分析，这是因为周棋洛这种小奶狗类型的，拿在游戏里氪的那些金，完全可以在现实生活中泡得到。

　　啊，庸俗！小张心想。

　　在微信群里，也有太太们也发出过这种质疑：哇，这破游戏花这么多钱也不一定能抽到SSR，还不如现实世界可以直接用钱买。

　　然后遭到强烈反击——

　　许墨老婆说，“老公会研究我，买的行吗？”

　　白起老婆问，“老公还会带我飞，买的行吗？”

　　03

　　最近还流行一句话：男人都是吃钱的怪物。

　　不充钱，游戏里的老公根本不会给你打电话发短信；不充钱，游戏里的老公一句骚话都不跟你讲。

　　但最吸引小张氪金的，是未知的剧情和人物身份。

　　跟一般的玛丽苏剧不一样，《恋与制作人》里的男主们都有着特殊身份和黑化的可能，而且四个男主之间还有一些不可告人的秘密。

　　想知道骚话连篇的许墨是在泡你还是在利用你？快充钱。

　　想知道自己心心念念的小奶狗周棋洛是不是自闭症？快充钱。

　　总之，想知道自己爱上的老公到底是不是好人，你只能靠氪金升级解锁新剧情，不然就只能在前几章里循环往复。

　　身边还有朋友跟小张剧透，说这场玛丽苏游戏在第七章会突然变成“科幻侦探悬疑犯罪大剧”，非常刺激。

　　昨天刚刚解锁并通关了第六章，但现在仍无法解锁第七章的小张，现在急得简直想嗷嗷哭。

　　微信群里，太太们交流着自己的氪金心得，几百的、几千的，还有上万的。太太们还说，“不要谈钱，我和白起的感情不是这么算的。”

　　一开始那些什么拧瓶盖之类的桥段，可能会让女权主义者炸毛。那是因为她们没看到，太太们为了氪金养这四个野男人有多努力：

　　“我要赚钱养他们”

　　“工作使我快乐，使我充实。下班了，白起会来接我。”

　　“我真的要开始工作了。不工作，没钱。没钱，没老公。”

　　还有人专门用做了老公们鼓励自己的表情包，说要因为喜欢李泽言而变得更好：

　　因为只要花30元购买特权卡，就可以开启自动模式，所以太太们一直把这条剧情当作一种放置游戏，可比什么“番茄工作法”有用多了。

　　该工作的时候，手机就屏幕朝下叩在桌上。想玩手机或者想老公的时候拿起来看一眼——哦，游戏里的自己正在跟老公摘草莓！那你们先忙，我不打扰了，我工作赚钱！

　　04

　　还有我的同事小王，最近也疯狂沉迷且疯狂氪金。

　　小王最喜欢的角色是总裁李泽言，最嫌弃的角色是教授许墨；被白送的SR是学长白起，而最后才抽到的角色是明星周棋洛。

　　基于自己非常个人化的游戏体验，小王觉得《恋与制作人》的设定十分现实，并总结如下：

　　你离开生活的城市，到陌生的地方上大学，就是为了甩开青梅竹马。

　　上大学之后，如果自己不够勤奋，最终等着你的就是对你图谋不轨的色狼教授。

　　你梦想着有朝一日被榜上霸道总裁，过上跪下叫爸爸的生活，但殊不知总裁的钱都是从每一个像你那样做梦的女孩儿手里赚得的。

　　最后你发现，你真的要非常努力，才能包养到对自己百依百顺的演艺圈小狼狗。

　　小王是男的，在北京有9套房，游戏里的名字叫“江雪蕊”。

　　哦对了，如果你打算玩这个游戏，求求你给自己取个好名字吧，不然改名要花28元。

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